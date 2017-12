Top xe ôtô đình đám bị khai tử trong năm 2017

Một trong những mẫu xe ôtô bị khai tử trong năm 2017 đáng chú ý đó là mẫu chiếc xe hiệu suất đến từ Vương quốc Anh, Vauxhall VXR8. Nhiều người cho rằng, việc ngưng sản xuất Vauxhall VXR8 sẽ khiến đường phố bớt ồn ào, nhưng cũng sẽ thật buồn nếu vắng đi những âm thanh uy lực của Vauxhall VXR. Suzuki Swift Sport 2017 cùng thế hệ từ năm 2010 trở đi vừa bị tuyên bố ngưng sản xuất. Đây là mẫu xe mini của Suzuki khá được ưa chuộng trên thị trường. Chính vì thế, việc Suzuki Swift Sport bị khai tử khiến không ít người tiêu dùng băn khoăn, tiếc nuối. Ngay sau khi mẫu Vantage 2018 được Aston Martin cho ra mắt thì người hâm mộ hãng xe này cũng chứng kiến sự khai sử xe Aston Martin V12 Vantage. Cũng bắt đầu từ đây, chiếc "quái thú" nổi tiếng với động cơ đốt trong truyền thống sẽ đi vào dĩ vằng đối với các tín đố đam mê siêu xe này. Tương tự, sự ra đời của Discovery thế hệ thứ 5 khiến chiếc Land Rover Discovery 4 cũng chính thức ngừng sản xuất. Do nhu cầu dành cho phân khúc xe cỡ nhỏ đang ngày càng sụt giảm tại Mỹ nên mẫu xe Ford Fiesta ST bị buộc ngưng sản xuất ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, một điều đáng mừng ra mẫu mini này vẫn sẽ được bán tại các thị trường ưa chuộng dòng mini như châu Âu và châu Á. Mẫu xe wagon Mercedes CLS Shooting Brake được đánh giá cao về thiết kế đẹp, chất nhưng lại đứng bên bờ vực bị khai tử trong năm 2017 do doanh số giảm và đặc biệt là nhiều thiết bị phụ tùng thay thế của xe dần khan hiếm trên thị trường. Do doanh số ế ẩm, thiết kế không thay đổi và sự ra đời của những đối thủ mới đã khiến Dodge quyết tâm từ bỏ mẫu xe thể thao Dogde Viper. Chiếc xe mini crossover của Pháp vừa được chính thức khai tử vào tháng 12/2017. Lần đầu ra mắt năm 1992, Subaru WRX STI nổi tiếng với cảm giác lái tuyệt vời... Subaru WRX STI cũng là mẫu xe Nhật Bản được xem một di sản trong ngành công nghiệp chế tạo xe hơi thập niên 90 và đầu thế kỷ 21. Tuy nhiên, khi bị những đối thủ cạnh tranh như Volkswagen Goft R hay Audi RS3 đè bẹp, Subaru WRX STI chính thức bị khai tử tại thị trường châu Âu. Video: Ôtô sang Đức giảm giá kịch sàn tại VN vì sắp bị khai tử?

