Top xe ôtô crossover cỡ nhỏ tốt nhất năm 2017

Trong bảng xếp hạng top xe crossover cỡ nhỏ tốt nhất ở thị trường Mỹ, xếp hạng cao nhất chính là mẫu xe Mazda CX-5 2017. Đây là mẫu xe liên tục gây sốt và nằm trong top đầu phân khúc này. Nó từng nhận được giải thưởng an toàn Top Safety Pick+ từ Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ. Ngoài ra, mẫu xe Mazda CX-5 2017 cũng được xếp loại tốt nhất trong tất cả 5 bài kiểm tra va chạm, bao gồm bài kiểm thử nghiệm đâm trực diện góc nhỏ, thử nghiệm đâm trực diện góc vừa, thử nghiệm đâm cạnh bên, khả năng chịu đựng của mái xe và đầu xe. Kia Sportage 2017 giá rẻ chỉ từ 500 triệu đồng cũng nằm trong danh sách xe crossover cỡ nhỏ tốt nhất năm nay. Kia Sportage 2017 được thiết kế là một chiếc SUV cỡ nhỏ 5 chỗ ngồi, được ra đời với 3 phiên bản: LX, EX và SX Turbo. Cả 3 phiên bản của Sportage đều sở hữu bảng điều khiển trung tâm có cách bố trí hài hòa, đẹp mắt và rất dễ sử dụng. Chiếc Subaru Forester 2017 được đánh giá cao nhờ vào gói trang trí 2.0XT. Xe được trang bị động cơ tăng áp 2,0 lít Forester XT sinh ra công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 258 ft-lb (khoảng 350 Nm) và khi được kết hợp với công nghệ hệ dẫn động tấ cả các bánh đặc biệt của Subaru, nó trở thành mẫu xe nóng nhất của phân khúc này. Ford Escape 2017 là một trong những crossover cỡ nhỏ điều khiển tốt trên thị trường. Chiếc Escape có giá không rẻ mặc dù vẫn thấp hơn giá chiếc Honda CR-V và Toyota RAV4. Nó cũng sở hữu công nghệ hỗ trợ đỗ xe và hệ thống giải trí công nghệ cao với các ứng dụng smartphone tương ứng. Chevrolet Equinox 2018 có giá từ 24.475 USD (khoảng556 triệu). Mẫu xe này hoàn toàn mới, dựa trên một nền tảng nhỏ hơn đã được giảm bớt trọng lượng và cải thiện tính năng động so với phiên bản trước đó. Ở phân khúc SUV cỡ nhỏ với động cơ tăng áp 1,5 lít cung cấp sức mạnh 170 mã lực và 275Nm mô-men xoắn. Jeep Compass 2017 được đánh giá là mẫu xe hấp dẫn nhất về kiểu dáng trong phân khúc xe crossover cỡ nhỏ. Mẫu xe được trang bị tùy chọn hệ thống thông tin giải trí UConnect 8.4 inch rất tuyệt vời và chiếc xe còn có khoảng không gian nội thất gần giống như trong chiếc Jeep Cherokee. Honda CR-V là chiếc crossover cỡ nhỏ tốt nhất hiện có ở Mỹ. Xe được trang bị động cơ tăng áp 1.5 lít và hệ thống truyền động tự động biến đổi liên tục được điều chỉnh hoàn hảo. Nội thất xe rất rộng rãi và được thiết kế đẹp mắt bên trong và cả bên ngoài. Việc điều khiển xe rất tuyệt và vững chắc mà vẫn mang lại cảm giác thoải mái. Volkswagen Tiguan 2018 sở hữu động cơ tăng áp 2.0 lít của Tiguan không cung cấp đủ lực để di chuyển chiếc xe có trọng lượng 4.000 poun (khoảng 1.814 kg). Mẫu xe rất được ưa chuộng ở Mỹ và có giá bán 40.000 USD/chiếc. Các chuyên gia của trang Autoblog cho rằng Nissan Rogue là một chiếc crossover cỡ nhỏ đáng tin cậy. Xe có kiểu dáng mới cả bên trong lẫn bên ngoài, một hệ thống an toàn toàn diện và những cải tiến để giảm tiếng ồn và độ xóc. Nhưng mẫu xe vẫn được trang bị động cơ 2,5 lít 4 xi-lanh và hệ truyền động biến đổi liên tục.

