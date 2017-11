Top xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2017

Theo số liệu mới nhất vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 10/2017 vừa qua, toàn thị trường ôtô Việt Nam tiêu thụ 21.868 xe các loại, tăng 3% so với tháng 9 nhưng giảm tới 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 đầu năm 2017, người Việt mua 220.121 xe mới các loại, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong danh sách 10 xe ôtô bán chạy nhất trong tháng vừa qua, có tới 9 mẫu xe khá quen thuộc trong nhiều tháng từ đầu năm 2017. Sự thay đổi duy nhất là bán tải Chevrolet Colorado trở lại và lần thứ hai trong năm góp mặt vào danh sách với doanh số tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam tiếp tục là chiếc xe sedan Toyota Vios với 1.916 xe dù đã giảm tới 10% so với cùng kì năm 2016. Cộng dồn từ đầu năm, doanh số của Vios đạt 16.950 xe, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và là mẫu xe tăng trưởng thứ hai thị trường ôtô Việt Nam sau đối thủ Honda City. Hiện tại, Toyota Vios bán ra thị trường 4 phiên bản khác nhau, sử dụng 2 loại động cơ 1.5L và 1.3L. Tại thị trường Việt Nam, từ đầu tháng 11, giá đề xuất Vios bất ngờ giảm tới gần 60 triệu đồng. Hiện tại Toyota Vios có 4 phiên bản với giá bán ra dao động từ 504 – 574 triệu đồng tùy phiên bản, chưa kể mức giảm khoảng 15-20 triệu đồng từ đại lý. Doanh số trong tháng 10 của Ford Ranger là 1425 xe được bán ra, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm tới nay, Ford Ranger đã bán được 12.159 xe tăng 7% so với cùng kỳ 2016. Ford Ranger là mẫu xe bán tải chạy nhất tại Việt Nam với 60% thị phần và bỏ xa các đối thủ cạnh tranh như Mazda BT-50, Chevrolet Colorado... Ford Ranger ra mắt người tiêu dùng Việt Nam vào đầu năm 2012 và ngay lập tức chiếm được cảm tình của khách hàng, trong nhiều năm lien tiếp mẫu xe này luôn đạt doanh số cao tại Việt Nam. Xe có 7 phiên bản được được phân phối tại Việt Nam có giá từ 570 tới 815 triệu đồng. Trong tháng 10/2017, Mazda CX-5 đạt 1.158 tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, doanh số CX-5 đạt 6.910 xe. Tháng 11/2017 này, mẫu xe Mazda CX-5 bất ngờ tăng giá với với cả 2 phiên bản động cơ 1,5 lít và 2,0 lít thêm 20 triệu đồng. Hiện tại Mazda CX-5 vẫn đứng top giá thấp nhất trong phân khúc CUV do trước đó đã giảm giá kịch sàn. Hiện tại mẫu Mazda CX-5 phiên bản mới 2018 đang được khách hàng chờ đợi với thiết kế và nhiều cải tiến mới sẽ được ra mắt tháng 12/2017 tới. Đối thủ của Mazda CX-5 là Honda CR-V sẽ được ra mắt đầu tuần sau theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan làm cho cuộc cạnh tranh trong phân khúc CUV thêm quyết liệt trong thời gian tới. Trong tháng 10/2017 vừa qua, mẫu xe SUV Toyota Fortuner có doanh số 994 xe, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy vậy, tính chung từ đầu năm Fortuner vẫn đạt đạt 12.541 xe, tăng tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện do tác động của yếu tố hạn chế nhập khẩu, khách mua Fortuner không những không được giảm giá. Toyota Fortuner hiện có 3 phiên bản, giá đề xuất 981 triệu – 1,132 tỷ đồng. Khách mua xe không những không được giảm mà còn phải có điều kiện mua kèm 30-70 triệu đồng tiền phụ kiện nếu muốn lấy xe sớm. Mặc dù luôn bị đánh giá với nhiều "điều tiếng", nhung nó luôn được đánh giá là mẫu SUV có lượng tiêu thụ tốt nhất tại Việt Nam. Trong tháng 10, mẫu Mazda 3 có mức giảm cao nhất lên đến 39 triệu đồng, nhưng doanh số Mazda3 đang giảm với doanh số 924 xe, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng 11/2017 này, Mazda3 bất ngờ tăng giá thêm 10 triệu đồng với cả 2 phiên bản động cơ 1.5 và 2.0. Tại thị trường Việt Nam, Mazda3 được phân phối bởi Thaco Trường Hải và bán ra thị trường với 3 phiên bản khác nhau có giá từ 650 triệu- 689 triệu đồng. Đại diện Trường Hải cho biết trong những tháng vừa qua, hãng liên tục giảm giá cho nhiều sản phẩm trong đó có Mazda, nên việc tăng giá nhằm đảm bảo doanh số cho thương hiệu xe này. Mẫu xe Honda City mới hiện được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của "người đồng hương" Toyota Vios. Tháng 10 vừa qua, doanh số Honda City đạt 754 xe, tăng 18% so với cùng kì năm trước. Doanh số 10 tháng đầu năm của Honda City đạt 5795 xe, tăng 35% so với năm 2016. Hiện tại Honda City có 2 phiên bản cùng sử dụng động cơ 1.5 lít với giá niêm yết 568 và 604 triệu đồng, giá thực tế giảm khoảng 10-15 triệu đồng. Đây được xem là mẫu xe khá ổn định và được nhiều khách hàng Việt ưa chuống, đặc biệt là sau khi tung ra phiên bản nâng cấp trong thời gian qua. Kia Morning là mẫu xe gia đình cỡ nhỏ bán chạy nhất của Kia tại Việt Nam và chiếm tới gần 50% thị phần của Thaco Kia. Trong tháng 10, Kia Morning có doanh số 715 chiếc, giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2017, doanh số Kia Morning đạt 8.688 xe, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, với mức giá chỉ khoảng từ 305 tới 392 triệu đồng cho 5 phiên bản tùy chọn được giảm tring thời gian vừa qua tại thị trường ôtô Việt, Kia Morning là lựa chọn của nhiều người tiêu dùng Việt do mẫu xe này có giá thành rẻ, nhỏ gọn và phù hợp với giao thông Việt Nam. Mẫu xe PMV 7 chỗ ngồi - Toyota Innova phiên bản mới có doanh số đạt 663 xe, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm, mẫu xe đa dụng bán chạy nhất thị trường vẫn có được vị trí thứ 4 với doanh số bán hơn 9.391 xe, tăng 11 % so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng 11/2017 này, Toyota Innova có thêm phiên bản mới và giá đề xuất giảm mạnh, từ 712 - 945 triệu đồng với 5 phiên bản tùy chọn. Đầu tuần tới, phiên bản Innova 2018 sẽ chính thức được tung ra thị trường. Kia Cerato là mẫu sedan hang C luôn có mặt thường xuyên trong top 10 xe bán chạy. Giá bán hợp lý là điều khiến mẫu xe này được nhiều người quan tâm và đặt mua. Trong tháng 10/2017, mẫu xe này đạt doanh số 411 xe. Kia Cerato được bán ra thị trường gồm 3 phiên bản khác nhau, sử dụng hai loại động cơ 1.6 và 2.0 lít, giá bán dao động từ 553 - 671 triệu đồng. Việc được giảm giá tới 80 triệu đồng đã góp phần không nhỏ giúp Chevrolet Colorado có doanh số tới 338 xe, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2016. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong top 10 ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 10/2017 vừa qua. Tuy vậy, tính chung 10 tháng, Colorado mới chỉ đạt 2.357 xe, còn cách khá xa hơn 3.300 xe mà CR-V có được ở vị trí số 10. Đáng chú ý, Chevrolet Colorado Centennial 2018 vừa ra mắt tại Thái Lan và sẽ chính thức bán ra tại Việt Nam vào cuối tháng 11 này với mức giá khá hợp lý.

