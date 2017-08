Top “xế hộp” giá dưới 600 triệu an toàn nhất Thế giới

Trang đnh giá xe Autobytel vừa công bố danh sách top 10 mẫu xe ôtô tầm trung có giá bán dưới 25.000 USD (khoảng 600 triệu đồng) và là những chiếc xe ôtô an toàn nhất trên Thế giới hiện nay, dành cho các khách hàng có nguồn ngân sách hạn hẹp. Đầu tiên là cái tên Volkswagen Passat 2017. Các tính năng an toàn trên Passat thừa hưởng từ những người anh em Jetta, Golf GTI với 6 túi khí, hệ thống lái trợ lực điện, cảm biến theo tốc độ (EPS), phanh ABS. Hệ thống chống trượt khi tăng tốc (ASR), cảnh báo vượt phía trước (Front Assist) và phía sau (Rear Traffic Alert). Volkswagen Passat New 2017 sử dụng động cơ 1,8 lít 4 xi-lanh công suất 177 mã lực. Sức mạnh này giúp mẫu sedan thế hệ thứ 8 tăng tốc từ 0 lên 97 km/h mất 7,7 giây và đạt tốc độ tối đa 232 km/h. Tiếp đến là Toyota Yaris iA 2017, xe được trang bị phiên bản 1,5 lít bốn xi-lanh sản sinh công suất 106 mã lực. Tại Mỹ, những mẫu xe đối thủ chính của Yaris iA bao gồm Chevrolet Cruze, Ford Focus và Honda Civic. Thêm một thương hiệu khác trong nhà Toyota Nhật Bản nằm trong danh sách top xe an toàn nhất giá dưới 600 triệu đồng là chiếc Corolla 2017. Xe được trang bị động cơ xăng 1.8lít sản sinh công suất 140 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 5,9 lít/100km. Honda Civic 2017 là cái tên tiếp theo được vinh danh, xe từng được xếp hạng 5 sao cao nhất về mức độ an toàn theo đánh giá của Tổ chức đánh giá xe mới Đông Nam Á – ASEAN NCAP. Cái tên tiếp theo xướng danh Subaru Impreza 2017. Mẫu xe này cũng từng đạt mức an toàn Top Safety Pick+. "Trái tim" của Subaru Impreza 2017 là khối động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 114 mã lực tại vòng tua máy 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150 Nm tại vòng tua máy 3.600 vòng/phút. Thứ hai là động cơ xăng 4 xy-lanh, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 2.0 lít. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 156 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút. Toyota Prius 2017 là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn với tầm giá dưới 600 triệu đồng cho một mẫu xe đạt chất lượng an toàn tốt. Prius 2017 sử dụng động cơ lai 1.8 lít, tích hợp công nghệ VTT-i tiết kiệm nhiên liệu. Phần động cơ điện chỉ sản sinh công suất cực đại 78 mã lực và momen xoắn tối đa 163Nm thì động cơ lai cho 121 mã lực và mức momen xoắn tương ứng. Tiếp tục trong bảng danh sách là cái tên Volkswagen Golf 2017. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe có giá khởi điểm từ 42.480 USD với trang bị hộp số sàn. Volkswagen Jetta 2017 cũng vinh dự được trang Autobytel bình chọn những mẫu xe an toàn nhất hiện nay, giá chưa đến 600 triệu đồng. Volkswagen Jetta được trang bị khối động cơ 1.4L tăng áp cho công suất 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm đi kèm Hộp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước. Nissan Sentra 2017 là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Xe được bán ra với các phiên bản gồm: S, SV, SR, SL, được trang bị động cơ 1.8l hút khí tự nhiên, 4 xy-lanh công suất 130 mã lực, mô-men xoắn 173 Nm, trong khi phiên bản hoàn toàn mới là SR Turbo sẽ sử dụng khối động cơ lấy từ Juke có khả năng sản sinh công suất tối đa 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm.

Trang đnh giá xe Autobytel vừa công bố danh sách top 10 mẫu xe ôtô tầm trung có giá bán dưới 25.000 USD (khoảng 600 triệu đồng) và là những chiếc xe ôtô an toàn nhất trên Thế giới hiện nay, dành cho các khách hàng có nguồn ngân sách hạn hẹp. Đầu tiên là cái tên Volkswagen Passat 2017. Các tính năng an toàn trên Passat thừa hưởng từ những người anh em Jetta, Golf GTI với 6 túi khí, hệ thống lái trợ lực điện, cảm biến theo tốc độ (EPS), phanh ABS. Hệ thống chống trượt khi tăng tốc (ASR), cảnh báo vượt phía trước (Front Assist) và phía sau (Rear Traffic Alert). Volkswagen Passat New 2017 sử dụng động cơ 1,8 lít 4 xi-lanh công suất 177 mã lực. Sức mạnh này giúp mẫu sedan thế hệ thứ 8 tăng tốc từ 0 lên 97 km/h mất 7,7 giây và đạt tốc độ tối đa 232 km/h. Tiếp đến là Toyota Yaris iA 2017, xe được trang bị phiên bản 1,5 lít bốn xi-lanh sản sinh công suất 106 mã lực. Tại Mỹ, những mẫu xe đối thủ chính của Yaris iA bao gồm Chevrolet Cruze, Ford Focus và Honda Civic. Thêm một thương hiệu khác trong nhà Toyota Nhật Bản nằm trong danh sách top xe an toàn nhất giá dưới 600 triệu đồng là chiếc Corolla 2017. Xe được trang bị động cơ xăng 1.8lít sản sinh công suất 140 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 5,9 lít/100km. Honda Civic 2017 là cái tên tiếp theo được vinh danh, xe từng được xếp hạng 5 sao cao nhất về mức độ an toàn theo đánh giá của Tổ chức đánh giá xe mới Đông Nam Á – ASEAN NCAP. Cái tên tiếp theo xướng danh Subaru Impreza 2017. Mẫu xe này cũng từng đạt mức an toàn Top Safety Pick+. "Trái tim" của Subaru Impreza 2017 là khối động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 114 mã lực tại vòng tua máy 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150 Nm tại vòng tua máy 3.600 vòng/phút. Thứ hai là động cơ xăng 4 xy-lanh, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 2.0 lít. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 156 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút. Toyota Prius 2017 là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn với tầm giá dưới 600 triệu đồng cho một mẫu xe đạt chất lượng an toàn tốt. Prius 2017 sử dụng động cơ lai 1.8 lít, tích hợp công nghệ VTT-i tiết kiệm nhiên liệu. Phần động cơ điện chỉ sản sinh công suất cực đại 78 mã lực và momen xoắn tối đa 163Nm thì động cơ lai cho 121 mã lực và mức momen xoắn tương ứng. Tiếp tục trong bảng danh sách là cái tên Volkswagen Golf 2017. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe có giá khởi điểm từ 42.480 USD với trang bị hộp số sàn. Volkswagen Jetta 2017 cũng vinh dự được trang Autobytel bình chọn những mẫu xe an toàn nhất hiện nay, giá chưa đến 600 triệu đồng. Volkswagen Jetta được trang bị khối động cơ 1.4L tăng áp cho công suất 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm đi kèm Hộp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước. Nissan Sentra 2017 là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Xe được bán ra với các phiên bản gồm: S, SV, SR, SL, được trang bị động cơ 1.8l hút khí tự nhiên, 4 xy-lanh công suất 130 mã lực, mô-men xoắn 173 Nm, trong khi phiên bản hoàn toàn mới là SR Turbo sẽ sử dụng khối động cơ lấy từ Juke có khả năng sản sinh công suất tối đa 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm.