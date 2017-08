Top xe hạng B bán chạy nhất thị trường ôtô Việt

Theo số liệu mới nhất vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 7 vừa qua, thị trường ôtô Việt Nam giảm 15% so với tháng 6/2017 và giảm 27% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh số xe du lịch bán ra thị trường đạt 11.195 xe, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2016. Bất ngờ lớn nhất vừa xảy ra trong top 10 xe hạng B bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 7/2017 là Mitsubishi Attrage hất văng Mazda2 để góp mặt vào top 10 và đứng ở vị trí thứ 4 và đẩy đối thủ xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Dẫn đầu bảng xếp hạng không phải cái tên nào xa lạ là “ông vương” trong phân khúc - Toyota Vios, với doanh số bán ra 1.548 chiếc. Trong tháng 6 vừa qua, Toyota vừa giới thiệu tới khách hàng phiên bản thể thao mới của Vios với điểm nổi bật ở diện mạo bên ngoài khi được bổ sung bộ bodykit mới. Hiện Vios được bán ra thị trường với 4 phiên bản lựa chọn kèm giá bán trong khoảng từ 564-644 triệu đồng. Vị trí thứ 2 là chiếc Honda City với 724 chiếc được bán ra. Cuộc chiến cạnh tranh “ngôi vương” của City và Toyota Vios chưa bao giờ là hồi kết. Còn nhớ tại thời điểm Toyota giới thiệu Vios TRD 2017, ngay lập tức Honda cũng trình làng hai phiên bản City 1.5 và City 1.5TOP (bản cao cấp) với giá cạnh tranh lần lượt là 568 và 604 triệu đồng. Về khả năng vận hành, Honda City 2017 sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC SOHC, sản sinh công suất cực đại 118Hp/6.600rpm, kèm hộp số tự động vô cấp. Vị trí tiếp theo là Toyota Yaris với doanh số bán ra 204 chiếc, hiện đang đứng ở vị trí thứ 3. Tại thị trường trong nước, Toyota Yaris bán ra thị trường với 2 phiên bản E và G với giá bán lần lượt là 592 triệu và 642 triệu đồng. Toyota Yaris 2017 được trang bị động cơ xăng 1.5L cho công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT cho cả hai phiên bản. Những trang bị đáng chú ý trên bản cao cấp bao gồm: Đèn trước dạng đèn chiếu, gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ, vô-lăng bọc da tích hợp điều chỉnh âm thanh, hệ thống giải trí DVD 1 đĩa, kết nối USB/AUX/Bluetooth, khởi động bằng nút bấm,... Mitsubishi Attrage bất ngờ hất văng Mazda2 để đứng ở vị trí thứ 4 và đẩy đối thủ xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng với doanh số 153 xe bán ra thị trường trong tháng 7/2017. Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Attrage gồm 2 phiên bản với giá công bố lần lượt là 492 và 542 triệu đồng, khách hàng mua xe trong tháng 8/2017 sẽ nhận được ưu đãi giảm giá trực tiếp và quà tặng với tổng giá trị đến 70 triệu đồng. Vị trí thứ 5 là Kia Rio với doanh số bán ra 118 chiếc, giảm mạnh đến 69% so với cùng kỳ năm 2016. Kia Rio được bán ra thị trường với 2 phiên bản cùng mức giá thực tế tại đại lý từ 470 triệu – 510 triệu đồng. Chevrolet Evo nằm ở vị trí thứ 6 với doanh số xe bán ra 114 chiếc. Hiện tại, Chevrolet Aveo được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản chính là: Aveo LT 1.4 MT số sàn và Aveo LTZ 1.4 AT số tự động. Aveo 2017 được trang bị động cơ E-TEC II 1.4L DOHC MPI 4 xy-lanh thẳng hàng kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp trên bản LTZ hoặc hộp số sàn 5 cấp trên phiên bản LT cho công suất tối đa 93 mã lực tại vòng tua 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 137 N.m tại 3.000 rpm. Vị trí tiếp theo là Mazda2 với doanh số bán ra 104 chiếc. ại thị trường Việt Nam, Công ty ô tô Trường Hải (THACO) giới thiệu Mazda2 mới gồm 2 phiên bản sedan (4 cửa) và hatchback (5 cửa), sử dụng chung động cơ 1.5L. Hiện giá công bố sau thuế của phiên bản Mazda2 sedan là 629 triệu đồng và Mazda2 hatchback là 689 triệu đồng. Vị trí thứ 8 là Nissan Sunny với doanh số bán ra 70 chiếc. Chiếc sedan cỡ B sử dụng động cơ 1,5 lít 4 xi-lanh cho công suất 99,3 mã lực, mô-men xoắn cực đại 134 Nm, không thay đổi so với bản cũ. Tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Ford Fiesta đứng ở vị trí thứ 9 với 44 chiếc được bán ra. Ford Fiesta hoàn toàn mới được trang bị động cơ EcoBoost 1,0 lít, sản sinh công suất tối đa 125 mã lực và mô-men xoắn cực đại 170 Nm kết hợp hộp số PowerShift 6 cấp tự động. Hiện chưa có giá bán cho mẫu Fiesta mới. Đứng ở cuối bảng danh sách là chiếc Suzuki Ciaz với doanh số 2 chiếc. Ciaz sử dụng khối động cơ 1.4L có công suất 98 mã lực, hộp số 4 cấp. Trang bị an toàn gồm: ABS (chống bó cứng phanh), BA (hỗ trợ phanh khẩn cấp), EBD (phân phối lực phanh điện tử).

