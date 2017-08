Top xe đạp điện cho học sinh, sinh viên năm 2017

Năm học mới 2017 đang tới gần, và nhu cầu mua xe đạp chạy điện của các bậc phụ huynh cho con em mình lại càng tăng cao hơn bao giờ hết. Cũng như mọi năm, các nhà sản xuất xe đạp điện liên tục đưa ra các dòng xe đạp điện mới. Cùng báo điện tử Kiến Thức điểm qua những mẫu xe đạp điện mới, nhằm giúp bạn có sự lựa chọn hợp lý nhất. Là dòng xe đạp điện mới từ thương hiệu Honda, chiếc xe đạp điện Honda M6 được đánh giá là một trong những dòng xe đạp điện tốt nhất trên thị trường mà bạn nên mua trong năm 2017. Xe được trang bị tới 4 ắc quy 12 Ah, xe đạp điện Honda M6 có khả năng đạt được tốc độ tối đa lên đến 25 - 30 km/h, và quãng đường tối đa đi được khi sạc đầy điện là 50 km. Bên cạnh đó, mẫu xe đạp điện Honda M6 mới này còn được trang bị nhiều tính năng tiện dụng như giỏ xe có khóa, phần ghế ngồi có đệm và tựa lưng cho người ngồi sau, phần để chân thoải mái cho người điều khiển. Với màu sắc và kiểu dáng thể thao trẻ trung nên các cô cậu học trò khi ngồi lên sẽ rất tự tin và thoải mái khi đến trường. Ngoài ra, Honda cũng trang bị cho chiếc xe đạp điện Honda M6 những tính năng an toàn như hệ thống phanh, hệ thống đèn chiếu sáng,...khóa chống trộm với khóa nguồn, khóa đĩa, và khóa giỏ xe an toàn, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi để chiếc Honda M6 ở bất cứ đâu mà không lo lắng bị trộm cuỗm mất. Mức giá cho mẫu xe này khoảng 10,5 triệu đồng. Sau ki đổi tên thương hiệu từ HKbike thành Pega, thương hiệu xe đạp điện tại Việt Nam này tiếp tục làm mới các sản phẩm của mình bằng dàn tem mới cùng một số phiên bản nổi bật. Zinger Color 2017 mới là mẫu xe kế thừa xứng đáng từ thế hệ xe đạp điện Zinger Color từng xuất hiện trên thị trường xe đạp điện những năm vừa qua. Mặc dù từng bị đặt dấu hỏi về chất lượng khi từng bị phát nổ vào năm 2016 (khi còn mang thương hiệu HKbike) và gây "ấn tượng" với người tiêu dùng trong một thời gian dài, tuy nhiên với phiên bản mới nâng cấp này xe cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn khác nhằm thay đổi cũng như phù hợp hơn với đa dạng đối tượng sử dụng. Xe được trang bị khung bằng thép không gỉ, gia công trong nước với chất sơn tĩnh điện, sở hữu mức giá giá 9,9 triệu đồng. theo nhà phân phối mẫu xe này cho hay, nhờ cụm Pin Lithium xe có khả năng tích điện tốt, có thể đi được quãng đường tối đa tới 75 km khi sạc đầy và hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đi học ở trường hoặc học thêm của các bạn học sinh. Là thương hiệu xe đạp điện Đài Loan giá rẻ, nhưng mẫu xe Nijia lại thuyết phục người dùng bằng sự đơn giản, tiện ích cũng như gọn nhẹ khi di chuyển trong đô thị. Mặc dù chưa được đánh giá cao trên thị trường hiện nay, tuy nhiên, chiếc xe đạp điện Nijia Dibao Eco cũng được xem là một trong những lựa chọn vừa đù cho các bạn học sinh. Cũng giống như nhiều mẫu xe đạp điện khác trên thị trường hiện nay, Nijia Dibao Eco cũng được trang bị những tính năng an toàn nhất như phanh đĩa cho bánh trước, đèn pha chiếu sáng khi đi trời tối, đèn xi nhan sang đường, kính chiếu hậu sang đường, và hệ thống chìa khóa an toàn chống trộm... Không dừng lại ở đó, với kiểu dáng gọn nhẹ trẻ trung, trong khi lại được trang bị tới 5 ắc quy, nên xe đạp điện Nijia Dibao Eco cho khả năng đi tối đa tới 60 km khi sạc đầy điện, và động cơ 600W của xe đạp điện Nijia Dibao Eco cho phép xe đạt được tốc độ tối đa tới 40 km/h. Hiện xe đang được bán ra với các phiên bản khác nhau, giá từ 8,8 - hơn 10 triệu đồng. Nắm bắt được xu thế của giới trẻ hiện nay, thương hiệu xe đạp điện Pega tiếp tục cho ra mắt mẫu xe Cap-A mới. Chiếc xe đạp điện này hội tụ đầy đủ các yếu tố từ thiết kế thời trang đến vận hành và sự an toàn đều nổi bật so với nhiều dòng xe điện khác trên thị trường. Nhỏ gọn, ấn tượng với màu sắc hài hòa mang phong cách Captain American, chiếc Pega Cap-A được đỡ bởi bộ khung thép không gỉ, sơn tĩnh điện cao cấp. Khắc phục nhược điểm của nhiều loại xe đạp điện khác là không có đèn chiếu sáng khi đi trời tối, Cap - A phiên bản mới đã được Pega nâng cấp đèn pha với hệ thống 12 bóng Led mới. Xe sử dụng động cơ 350W từ bộ ắc quy CXC, với khả năng đi tối đa tới 70km. Điều này đã được người tiêu dùng kiểm chứng trong thực tế và đánh giá rất cao, Tuy nhiên, mức giá bán khá cao của mẫu xe này cũng khiến nhiều phụ huynh phải "cân đong đo đếm" khi trên thị trường hiện nay nó được niêm yết chính hãng khoảng 13 triệu đồng. Nếu bạn đang cần tìm kiếm một chiếc xe đạp điện pin khủng nhất hiện nay, thì chắc chắn chiếc xe đạp điện Bridgestone SLI48 là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Pin lithium của xe đạp điện Bridgestone SLI48 có khả năng tích đủ điện để xe đi tối đa tới 120 km - quãng đường xa nhất có thể đạt được mà các dòng xe đạp điện hiện tại trên thị trường công bố. Ngoài ra, tốc độ tối đa đạt được của xe đạp điện Bridgestone SLI48 cũng khá đáng nể từ 30 - 40 km/h, tốc độ này cao hơn hẳn so với tốc độ trung bình của các dòng xe đạp điện trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, với thiết kế cũ kỹ không mang nhiều ấn tượng cho người dùng từ cái nhìn đầu tiên chính là rào cản của Bridgestone SLI48. Mang thương hiệu Nhật Bản, các dòng xe đạp điện Bridgestone còn có được độ bền bỉ khá đáng nể sau thời gian sử dụng. Do đó, mặc dù có mức giá khá cao, lên tới 15,5 triệu đồng - nhưng nếu bạn không quan tâm tới ngoài hình mà cần sự bền bỉ, chạy tốt và tiết kiệm... nó thực sự đáng đồng tiền bát gạo để các đầu tư cho con em mình.







