Top siêu môtô bạc tỷ đắt nhất thị trường Việt

Ngoài việc mang lại cảm giác tự do, môtô phân khối lớn còn hấp dẫn nhờ giá bán hợp túi tiền. Có những mẫu môtô mới chỉ từ hơn 100 triệu đồng hoặc đắt hơn lên đến vài trăm triệu. Thế nhưng bên cạnh đó, có những siêu môtô tiền tỷ, hàng khủng đắt không kém, thậm chí còn hơn cả xế hộp hạng sang như Mercedes, BMW hay Audi... Top siêu môtô tại thị trường Việt Nam trong bài viết này là một ví dụ. Siêu môtô Ducati 1299 Panigale S phiên bản Anniversario giới hạn chỉ 500 chiếc được sản xuất và phân phối trên toàn thế giới chính thức "cập bến" Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 4/2017 vừa qua. Chiếc xe trong bài viết có số thứ tự 342/500 đầu tiên tại Việt Nam được một người chơi xe tại Sài Gòn đặt về theo dạng nhập khẩu không chính hãng. Phiên bản giới hạn của mẫu siêu môtô Ducati 1299 Panigale S được giới thiệu lần đầu tại lễ hội World Ducati Week (WDW) 2016 nhân sinh nhật lần thứ 90 của hãng xe môtô đình đám nước Ý - Ducati. Với sự xuất hiện này, nó đã thu hút nhiều sự quan tâm của giới đam mê tốc độ trên toàn thế giới và các biker tại Việt Nam cũng không ngoại lệ khi đã đặt hàng nó. Điểm "ăn tiền" của mẫu siêu môtô 1299 Panigale S phiên bản giới hạn này so với bản thường đó là một loạt các công nghệ hỗ trợ hiện đại, chẳng hạn như ABS có thể điều chỉnh, hệ thống chống bênh đầu xe, giảm xóc Ohlins EC điều chỉnh điện tử, trợ lực tay lái hàng hiệu... 1299 Panigale S là mẫu thiết kế duy nhất trên thế giới không sử dụng khung sườn truyền thống. Xe sử dụng khối động cơ Superquadro V-Twin cải tiến, với đường kính xi-lanh lớn hơn 116 mm, khiến dung tích động cơ tăng lên thành 1285 cc. Nhờ đó, chiếc xe đạt công suất 205 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144,6 Nm - mạnh ngang với bản 1199 Panigale Superleggera cao cấp nhất trước đây. Sau khi hoàn thiện giấy tờ hợp pháp chủ nhân chiếc xe này tại Việt Nam sẽ phải chi ra khoảng gần 2 tỷ đồng. Siêu môtô BMW HP4 này thuộc sở hữu của một biker tại TP HCM. Nó được phát triển dựa trên nguyên mẫu của dòng S1000RR. Trên HP4, BMW vẫn giữ thiết kế không đối xứng truyền thống như trên các dòng môtô thể thao khác của mình. Nó có thiết kế bên ngoài không khác biệt so với "người anh em" S1000RR. Nhưng đặc biệt, siêu xe môtô này chỉ có duy nhất một phiên bản tem màu xanh dương - trắng. Với vẻ bề ngoài đồ sộ và vô cùng hung dữ, HP4 luôn tạo ấn tượng mạnh cho người hâm mộ, bộ ốp fairing bên sườn xe phải kết hợp với 3 lỗ thông gió làm người ta thường liên tưởng và gọi HP4 với biệt danh “siêu cá mập trên cạn”. Điểm nhấn đáng chú ý của HP4 là trọng lượng khô của nó chỉ có 169 kg, nhẹ hơn 14 kg so với S1000RR và chỉ hơn phiên bản BMW dùng để đua trong giải Superbike World Championship đúng 7 kg. HP4 chính là một chiếc S1000RR phiên bản đường đua đã được hợp pháp hóa để có thể lưu thông trên đường phố. HP4 được trang bị tính năng Quick Shift giúp lên số không cần dùng côn và Launch Control dùng khi cần đề pa hết ga trên đường thẳng (drag race) và tối ưu hóa khả năng tốc độ của chiếc xe. Xe có 4 chế độ lái là Rain, Sport, Racer và Slick. Động cơ là loại 4 xy lanh thẳng hàng nhưng không được bố trí theo kiểu boxer truyền thống của BMW. Xe có dung tích xy-lanh 1000 phân khối, công suất tối đa của chiếc HP4 đạt được là 193 mã lực, có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 3 giây và có tốc độ tối đa hơn 300 km/h. Xe chỉ được sản xuất giới hạn trên toàn thế giới đi kèm hàng loạt đồ chơi khủng, khi về đến thị trường Việt Nam nó được định giá gần 2 tỷ đồng. Được hãng sản xuất môtô Ý - MV Agusta giới thiệu lần đầu vào năm 2006 và là đối thủ trực tiếp của Ducati Panigale. Siêu môtô MV Agusta F4 RC phiên bản 2016 là mẫu xe thương mại với độ hiếm do không được sản xuất đại trà mà thuộc phiên bản giới hạn. Chiếc xe tại Việt Nam này thuộc sở hữu của một người chơi xe tại TP HCM, nó mang số hiệu 147/250 (chiếc xe thứ 147 trên 250 chiếc) có mặt trên toàn cầu. Trong dòng sản phẩm MV Agusta F4 hiện nay, phiên bản RC được coi là một phiên bản "xe đua đường phố", do nó sở hữu thông số kỹ thuật rất gần với chiếc siêu môtô thể thao F4RR từng tham gia thi đấu tại giải World Superbike đình đám Thế giới. Chữ "RC" trong tên gọi của chiếc siêu xe môtô Ý này xuất phát từ Reparto Corse trong tiếng Ý, có nghĩa là bộ phận xe đua chính vì vậy F4 RC không hề kém cạnh bản đua "xịn". Chiếc xe được trang bị hệ thống điều khiển (Motor & Vehicle Integrated Control System) đặc biệt, cung cấp 4 chế độ lái mặc định gồm Turismo, Rain, Sport và người dùng tự cài đặt. Đồng hồ công tơ mét dạng màn hình lcd hiển thị đầy đủ các thông số, hệ thống... Cung cấp sức mạnh cho mẫu siêu xe hai bánh này là khối động cơ I4 DOHC 998 phân khối, với công suất tối da lên tới 205,5 mã lực. Trên mẫu siêu môtô phiên bản đặc biệt giới hạn này, nếu khách hàng đặt thêm tùy chọn ống xả Termignoni, công suất của xe có thể lên tới 212 mã lực. Vì được sản xuất số lượng giới hạn nên F4 RC có giá lên tới 46.000 USD tại thị trường Mỹ. Sau khi về đến Việt Nam chịu đủ mọi loại thuế và phí, siêu môtô MV Agusta F4 RC được định giá lên đến 1,35 tỷ đồng (ngang với một chiếc xe ôtô hạng sang). Tại triển lãm xe máy Việt Nam 2017 vừa qua, Kawasaki bất ngờ cho ra mắt siêu môtô phiên bản đặc biệt Kawasaki H2 Carbon 2017. Về thiết kế, H2 Carbon không có gì thay đổi so với những phiên bản H2 thường với kiểu dáng đầy góc cạnh giống như một robot tới từ các bộ phim khoa học viễn tưởng. Tên gọi Carbon của chiếc xe xuất phát từ phần đầu với vỏ bằng sợi carbon trần, tương tự như phiên bản H2R "chạy sân". Khi được đưa tới tay khách hàng, tất cả những chiếc siêu môtô Kawasaki H2 đều có màu sơn xám chrome được tạo ra bằng công nghệ sơn đặc biệt với các phân tử bạc. Tuy nhiên so với phiên bản thường, siêu môtô H2 Carbon có lớp sơn ngoài cùng trong mờ, thay vì bóng "như gương". Cùng với "dàn đầu" carbon, chi tiết này khiến chiếc xe trông "ngầu" hơn. Cung cấp sức mạnh cho mẫu siêu môtô này là khối động cơ 4 xi-lanh công suất 998 cc làm mát bằng nước, kết hợp cùng một bộ siêu nạp được cung cấp bởi công ty công nghiệp nặng Kawasaki. So với phiên bản "chạy sân" H2R mạnh 300 mã lực, công suất của H2 đã được giảm xuống còn 200 mã lực để phù hợp hơn với đường phố. Kawasaki sẽ chỉ sản xuất đúng 120 chiếc H2 Carbon trên toàn Thế giới, mỗi chiếc sẽ được đánh số thứ tự trên một tấm bảng nhỏ đặt ở bộ siêu nạp. Theo Kawasaki Việt Nam, hãng có thể đưa được 2 chiếc về Việt Nam. Giá bán của H2 Carbon không được công bố. Tuy nhiên xét tới việc phiên bản thường đã lên tới 949 triệu đồng, H2 Carbon nhiều khả năng sẽ đạt mức hơn 1 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Hiện đang là một trong những chiếc môtô "khủng" nhất, đắt nhất Thế giới, siêu môtô Honda RC213V-S đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ năm 2016. Về cơ bản, đây chính là phiên bản "đua đường phố" được lưu thông hợp pháp ngoài đường công cộng của chiếc xe đua RC213V đã từng giành chức vô địch Thế giới cùng tay đua Marc Marquez ở thể thức 1000 cc. Khi hãng xe máy Honda trưng bày bản thử nghiệm của RC213V-S tại triển lãm EICMA vào năm 2014, chính Marc Marquez cũng tuyên bố rằng chiếc xe đem lại cảm giác gần như y hệt mẫu xe đua mà anh sử dụng. Điều này khá dễ hiểu, do thiết kế của RC213V-S giống hệt RC213V, chỉ có thêm một số chi tiết bắt buộc trên đường công cộng. Ngoài thân xe làm từ sợi carbon, siêu môtô Honda RC213V-S còn có nhiều chi tiết làm từ các vật liệu nhẹ và hiếm khác, chẳng hạn như titan, magie hay nhôm hàng không. Mẫu siêu môtô này cũng được trang bị động cơ V4 1000 cc gần như y hệt máy của xe đua MotoGP, với kích thước nhỏ gọn chỉ tương đương với những động cơ 4 xi-lanh 800cc khác. Với những công nghệ đỉnh cao và "nguồn gốc" từ MotoGP, Honda đặt giá cho RC213V-S là 184.000 USD (tương đương 4,009 tỷ đồng) và chỉ sản xuất 350 chiếc trên toàn Thế giới. Chiếc xe duy nhất tại Việt Nam là chiếc thứ 11. Đáng tiếc, chính hãng xe máy Honda tại Việt Nam đã mua lại chiếc xe này để trưng bày tại một số sự kiện và không bán ra. Đây cũng chính là mẫu siêu môtô đắt nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Video: Top siêu môtô 2017.

