Top ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2017

Danh sách những mẫu ôtô bán chạy nhất 2017 tại thị trường Việt được thống kế theo từng phân khúc. Đối với phân khúc Crossover giá một tỷ, hầu như mẫu Mazda CX-5 thâu tóm thị trường đến tháng 11/2017. So với nhiều mẫu xe trong cùng phân khúc này, Mazda CX-5 dường như có doanh số tăng trưởng vượt trội hơn rất nhiều. Đối thủ trực tiếp của CX-5 là mẫu Honda CR-V cũng chiếm thị phần khá lớn. Những năm gần đây, xe bán tải cũng khá được ưa chuộng ở Việt Nam. Trong phân khúc này, mẫu xe Ford Ranger thể hiện ưu thế vượt trội so với các đối thủ còn lại. Ford Ranger hiện được bán ra thị trường ôtô Việt với 6 phiên bản lựa chọn có giá từ 619 đến 918 triệu đồng. Dù có mức giá không quá rẻ nhưng mẫu xe này vẫn rất được ưa chuộng bởi nó sở hữu động cơ mạnh mẽ ở bản 3.2 Wildtrak và ngoại hình hầm hố đậm chất Mỹ. Người tiêu dùng Việt vẫn ưu tiên hàng đầu Fortuner trong danh sách mua sắm ở phân khúc SUV 7 chỗ. Thế hệ thứ hai của chiếc SUV 7 chỗ này từng được ra mắt tại Ấn Độ vào tháng 11/2016 và nhanh chóng nhận được phản ứng tuyệt vời từ thị trường Việt. Trong phân khúc mẫu sedan hạng B, Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu danh sách là xe bán chạy nhất. Xe ôtô Toyota Vios là mẫu sedan bán chạy nhất thị trường Việt Nam hiện nay với doanh số tạm tính kể từ đầu năm 2017 tháng 11 năm nay lên tới hơn 19.503 chiếc. Một con số khá ấn tượng khi lượng tiêu thụ xe ôtô Toyota Vios năm 2017 gấp đến ba lần đối thủ xếp sau là Honda City. Ở phiên bản mới, Vios có rất nhiều cải tiến mới về hình thức. Trên các phiên bản Vios mới (G CVT, E CVT, E MT) đều được hãng Toyota trang bị đèn sương mù phía trước giúp hỗ trợ đáng kể khả năng quan sát của người lái khi lái xe trong những điều kiện thiếu ánh sáng. Trong năm 2017, Mazda 3 khiến người tiêu dùng Việt khá bất ngờ khi phấn đấu trở thành mẫu xe được bán chạy nhất trong phân khúc sedan hạng C. So với các đối thủ trong cùng phân khúc, Mazda 3 đã có thành công vượt trội. Tpyota Camry tiếp tục là mẫu sedan hạng D chiếm ưu thế so với các đối thủ. Mời quý độc giả xem video: 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam 2016.

