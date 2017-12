Top ôtô bán chạy nhất năm 2017

Với số lượng 445.206 chiếc, mẫu xe Volkswagen Golf tiếp tục đứng đầu trong danh sách ôtô bán chạy nhất 2017 tại thị trường Châu Âu. Volkswagen Golf đã nhiều năm liên tiếp giữ ngôi vị này điều đó cho thấy, ở Châu Âu nó là mẫu xe phổ thông và được ưa chuộng nhất. Một sản phẩm khác thuộc thương hiệu Volkswagen đó là mẫu hatchback Polo. Volkswagen Polo phiên bản mới có nhiều cải tiến hiện đại. Dù doanh số của nó đã giảm tới 10,4% so với năm 2016 nhưng theo đánh giá, trong năm 2017 Polo vẫn được bán rất chạy so với nhiều mẫu xe khác với số lượng lên đến 255.370 chiếc. Mẫu hatchback thể thao Ford Fiesta, chiếc xe duy nhất đến từ Mỹ cũng nằm trong danh sách với số lượng đạt 230.860 chiếc/năm được bán ra. Mẫu xe Renault Clio mới nghe có vẻ lạ đối với khách hàng Việt, nhưng ở Châu Âu nó lại khá nổi tiếng và được lựa chọn nhiều. Trong năm 2017, doanh số đạt được cho mẫu xe này là 298.990 chiếc. Mẫu hatchback nhỏ Opel/Vauxhall Corsa là phân khúc lớn thứ hai trong ngành công nghiệp xe hơi với 20% số xe mới được bán ra tại châu Âu. SUV Nissan Qashqai có doanh số tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.Trong lần xếp hạng lần này, theo thống kế, mẫu SUV đến từ Nhật Bản đã bán được 230.860 chiếc/2017. VW Tiguan là mẫu xe tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 11 vừa qua với doanh số nhảy vọt hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trên toàn châu Âu trong năm 2017, mẫu SUV đến từ Pháp vẫn phải chào thua Tiguan về lượng xe được tiêu thụ với khoảng cách lên tới 65.000 chiếc. Peugeot hiện là thương hiệu xe hơi lớn thứ tư tại châu Âu xét về mặt doanh số. Trong đó mẫu Peugeot 208 được chú ý nhất. 225.198 chiếc là doanh số khá ấn tượng của mẫu xe này trong năm 2017. Với gần 205.000 chiếc được tiêu thụ, doanh số của mẫu hatchback Opel/Vauxhall Astra này đã giảm tới 11,4% trong năm qua. Skoda Octavia đạt doanh số 214.329 chiếc/năm 2017 tại thị trường Châu Âu. Mời quý độc giả xem video: Những mẫu xe ô tô bán chạy nhất Việt Nam 03 tháng đầu năm 2017.

