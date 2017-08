Top 10 xe SUV phiên bản 2018 được mong đợi nhất

Cái tên đầu tiên được nhắc đến trong top 10 xe SUV của năm 2018 là chiếc Alfa Romeo Stelvio - đây là một trong những chiếc SUV nhanh nhất thế giới với vận tốc tối đa đạt 285km/h và khả năng tăng tốc 0-96km chỉ trong vòng 3,9 giây. Alfa Romeo được trang bị hệ thống hộp số tự động 8 cấp với công suất 280 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 415Nm. Ở phiên bản cao cấp, công suất có thể lên đến 505 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 600Nm. Ngoại hình đậm chất thể thao kết hợp với hệ thống nội thất hiện đại hàng đầu với phanh hiệu suất cao, ghế ngồi bọc da cao cấp, camera rùi có cảm biến đỗ phía sau,...đây hứa hẹn sẽ là chiếc xe được nhiều tay chơi xe săn đón. Tiếp đến là chiếc BMW X3 2018, mẫu xe từng ra mắt vào ngày 26/6 vừa qua, mẫu SUV này sẽ chính thức được tung ra thị trường vào tháng 11 tới. BMW X3 phiên bản 2018 với thiết kế 3 chiều độc đáo. Nhiều chi tiết được làm mới mang đậm tính thể thao. Trọng lượng chiếc xe giảm hơn so với phiên bản “tiền bối”. Không gian bên trong xe thoải mái và đầy đủ tiện nghi với hệ thống âm thanh và điều hòa điều khiển tự động, tựa tay to bản, nhiều chi tiết được mạ chrome sáng loáng. Dung tích khoang hành lí có thể lên đến 1.775 lit BMW X3 sở hữu động cơ tăng áp 6 xylanh, hộp số tự động 8 cấp, công suất đạt hơn 400 mã lực Kích thước của xe tương đương với Alfa Romeo Stelvio. Với 6 màu sơn ngoại thất khác nhau, đây sẽ là chiếc xe đáng tự hào của chủ sở hữu. Audi Q5 2018 là một mẫu xe đáng mong đợi trong năm 2018. Chính thức được Audi giới thiệu trong sự kiện tại Việt Nam vào tối 11/8/2017. Phiên bản Audi Q5 2018 vẫn giữ nhiều đường nét của phiên bản tiền nhiệm nhưng vẫn có thể nhận ra những sự thay đổi trong từng thiết kế. Lấy cảm hứng thể thao cá tính và mạnh mẽ, Audi Q5 sở hữu hàng loạt những nâng cấp với những đường nét gân guốc, góc cạnh. Động cơ Audi Q5 được trang bị hộp số tự động 7 cấp, công suất 252 mã lực tại 5000-6000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 370 mã lực tại 1.600-4.500 vòng/phút và khả năng tăng tốc 0-100km chỉ trong 6,3s. Tại Việt Nam, mẫu xe này có giá dao động từ 2 đến 2,5 tỷ đồng tùy các phiên bản. Cái tên sáng giá tiếp thao là Buick Enclave 2018. Chính thức được ra mắt tại triển lãm New York Auto Show vào tháng 4/2017. So với phiên bản tiền nhiệm, Buick Encalve mang những nét đột phá trong thiết kế. Sở hữu thân hình thon gọn và những đường nét sắc sảo tuy nhiên không gian bên trong xe lại vô cùng rộng rãi với ghế 3 hàng cỡ lớn. Buick Enclave được trang bị nội thất sang trọng với màn hình cảm ứng 8inch, điều hòa 3 vùng tự động, khoang chứa đồ rộng rãiTừng chi tiết nhỏ nhất trên xe đều hướng người dùng tới sự chất lượng. Động cơ được trang bị hộp số tự động 9 cấp, công suất kéo đạt 5.000 lbs. Chevrolet Traverse 2018 - đây là thế hệ thứ 2 của dòng với nhiều đột phá trong thiết kế và công nghệ. Chevrolet Traverse 2018 bao gồm đầy đủ các tính năng của một chiếc SUV mà mọi khách hàng yêu cầu. Xe được trang bị 2 lựa chọn động cơ Ecotec 2.0 lít và 3.6 lít, hộp số tự động 9 cấp. Bên cạnh đó là hệ thống camera lùi, cổng USB cho cả 3 hàng ghế, hệ thống chọn chế độ lực bám,... Tiếp đến là cái tên Ford Ecosport 2018 - đây là phiên bản nâng cấp của mẫu xe ra mắt từ 2012. Từ ngoại thất cho đến nội thất xe đều được cải tiến phù hợp với nhu cầu của khách hàng.



Phần đầu xe với hệ thống tản nhiệt hình lục giác tạo điểm nhấn, cặp đèn pha được thiết kế khá bắt mắt. Nội thất của xe cũng có nhiều tính năng mới với khe gió điều hòa trung tâm chuyển vị trí, màn hình 8inch cảm ứng, cổng USB được tích hợp với tính năng sạc nhanh. Động cơ xăng lựa chọn gồm 1.5 lít và 2.0 lít kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước. Đáng chú nhất là Hyundai Kona 2018. Xe được trang bị nhiều tính năng nổi bật như camera lùi cùng dàn âm thanh Krell 8 loa, cùng nhiều tính năng đảm bảo an toàn như hỗ trợ đèn pha, cảnh báo điểm mù và va chạm giao thông.



Một điểm nhấn tạo nên sự khác biệt cho mẫu xe này là màu sắc được kết hợp hài hòa giữa nội thất và ngoại thất. Cũng theo như hãng Hyundai, Kona 2018 được trang bị nội thất rộng rãi nhất phân khúc SUV cỡ B. Tiếp đến là Land Rover Range Rover Velar 2018, xe mang những nét ảnh hưởng từ thiết kế Range Rover tuy nhiên vẫn tạo nên sự khác biệt với nhiều chi tiết mềm mại và hài hòa hơn.

Với đặc điểm nổi trội là khoang hành lí rộng, nội thất hướng tới điều khiển bằng cảm ứng, màn hình thông tin giải trí 10 inch, cửa sổ trời rộng,... Đây hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng kí của các mẫu xe cùng phân khúc. Nằm trong Top 10 xe SUV phiên bản 2018 được mong đợi nhất Lincoln Navigator 2018-điểm nổi trội nhất của mẫu xe này là thân xe được làm bằng nhôm giúp giảm trọng lượng của xe lên tới 90kg so với phiên bản trước.



Không gian nội thất rất sang trọng và rộng rãi với ghế 3 hàng có thể tùy chỉnh để tăng diện tích để đồ, cổng Wifi hỗ trợ tối đa 10 thiết bị trải nghiệm. Ngoài ra còn có camera 360 độ giúp giám sát hành trình. Cái tên cuối cùng được nhắc đến là Volvo XC60 2018 - Nhiều tính năng nổi trội phải kể đến như cụm đèn pha dải LED định vị chữ “T” nằm ngang, đèn sương mù dạng LED được đặt thấp. Thiết kế cản trước mang nhiều nét thể thao, góc cạnh. Xe được trang bị đầy đủ các công nghệ hiện đại và thông minh như hệ thống giảm tốc tự động, hệ thống cảnh báo điểm mù,... Nội thất xe được cải tiến với ghế bọc da cao cấp, cửa sổ trời rộng, màn hình cảm ứng cỡ lớn phục vụ thông tin giải trí.

