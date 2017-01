Top 10 xe ôtô “ế” nhất tại Việt Nam năm 2016

Danh sách top 10 ôtô ế nhất năm 2016 được tổng hợp dựa trên bảng thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) sau 12 tháng của năm. Tiêu chí để xếp hạng là tổng doanh số của tất cả các phiên bản thuộc mỗi dòng xe phải đạt mức thấp, do nhiều dòng xe bán chạy tại Việt Nam vẫn có các phiên bản với doanh số chỉ đểm trên đầu ngón tay. Ở vị trí thứ 10 là mẫu MPV cao cấp Odyssey của Honda, với tổng doanh số 229 xe. Đúng như dự đoán, doanh số của Odyssey thấp nhất trong các dòng ôtô Honda tại Việt Nam do cũng giống như trên Thế giới, người tiêu dùng hiện đang có xu hướng lựa chọn những chiếc SUV/crossover đa dụng thay vì MPV. 217 chiếc bán tải Mekong Premio được bán ra trong năm vừa qua là một sự thành công với Mekong khi mẫu xe này đã cực kỳ lạc hậu cả về kiểu dáng lẫn công nghệ chế tạo và chất lượng lắp ráp. Với con số này, mẫu xe bán tải Mekong đứng ở vị trí thứ 9. Dù chỉ bán được 229 xe nhưng Honda Việt Nam vẫn "khoe" rằng Odyssey đang dẫn đầu phân khúc MPV cao cấp tại Việt Nam với trên 50% thị phần do đối thủ lớn nhất và duy nhất của chiếc xe là Kia Sedona chỉ có tổng doanh số 207 chiếc trong cả năm 2016. Về cơ bản là phiên bản SUV của chiếc Premio ở vị trí thứ 9, Mekong Pronto xếp ở vị trí thứ 7 trong danh sách những mẫu xe có doanh số kém nhất năm 2016 tại Việt Nam với tổng số lượng 136 chiếc. So với năm ngoái, thậm chí Mekong còn có thể "ăn mừng" khi năm 2015 Pronto chỉ có doanh số vỏn vẹn 55 xe. Nằm ở vị trí thứ 6 là chiếc crossover Kia Sportage, với doanh số cả năm 2016 đạt 99 chiếc. Dù là một mẫu xe tốt với nhiều trang bị cao cấp nhưng rất khó hiểu khi Kia Sportage lại không "đấu" lại được Honda CR-V, Mazda CX-5 hay đặc biệt là Hyundai Tucson - mẫu xe sử dụng chung một nền tảng với nó. Mazda CX-9 cũng là một mẫu SUV cỡ lớn thuộc dạng tốt và khá cao cấp; tuy nhiên phiên bản đang được bán tại thị trường Việt Nam thuộc thế hệ đầu tiên, đã ra mắt được 10 năm. Xét tới việc THACO Mazda đã "nhá hàng" thế hệ CX-9 mới tại triển lãm VMS 2016 năm vừa qua, doanh số 76 chiếc trong cả năm đã chứng minh rằng thế hệ cũ vẫn còn một chút hấp dẫn khách hàng. Trước sự xuất hiện của "đàn em" Vitara thế hệ mới nhỏ hơn, giá rẻ hơn, chiếc Suzuki Grand Vitara đã hoàn toàn bị "thất sủng" với chỉ 30 chiếc được bán ra trong cả năm 2016. Số xe này cũng là "hàng tồn kho" khi chính Suzuki đã xác nhận sẽ ngừng sản xuất xe từ cách đây 2 năm trên Thế giới. Một mẫu xe có "tuổi đời" tương đối lâu trong bảng xếp hạng là mẫu SUV Mitsubishi Pajero thế hệ thứ 4, đã được ra mắt lần đầu 10 năm trước. Tổng doanh số chỉ 21 chiếc khiến mẫu SUV này đứng thứ 3 trong top 10 mẫu xe ế nhất Việt Nam 2016. Suzuki Việt Nam chắc chắn sẽ không vui khi dòng xe sedan hạng B mới, lần đầu tiên được ra mắt Việt Nam là Suzuki Ciaz của họ chỉ bán được 4 chiếc trong cả năm 2016. Tuy nhiên, Ciaz mới chỉ chính thức ra mắt tại triển lãm ôtô Quốc tế Việt Nam vào cuối tháng 10 vừa qua, chính vì vậy, Suzuki hoàn toàn có thể cải thiện tình hình vào năm tới. Tới hết năm 2016, chiếc Toyota FT86 đã nhiều năm liên tiếp là mẫu xe "ế" nhất Việt Nam khi không bán được chiếc nào. Có mức giá đắt, nội thất thiếu tiện nghi, hàng ghế sau gần như "vô dụng và công suất chỉ 200 mã lực, chỉ có những người cực kỳ đam mê mới có thể "chịu khó" mua mẫu xe này tại thị trường Việt Nam.

