Top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 3/2018

Theo số liệu vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3/2018, toàn thị trường ôtô Việt Nam đã tiêu thụ 21.127 xe các loại, tăng 70% so với tháng 2/2018 và giảm 21% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 18.777 xe. Ngoài ra, do thị trường xe nhập khẩu đóng băng nên doanh số ôtô bán ra chỉ đạt khoảng 2.350 xe, giảm tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong danh sách những mẫu xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 3/2018 này có tới 11 mẫu xe, đáng chú ý là Toyota Corrola Altis và Mazda2 đều đạt doanh số bằng nhau la 422 xe. Vẫn dẫn dầu thị trường ôtô trong nước, doanh số của Toyota Vios tháng 3/2018 đạt 2.240 xe, tăng gần 60% với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh số 3 tháng đầu năm 2017 là hơn 6.200 xe, tăng 50% so với năm 2017. Giá Toyota Vios trong tháng 3/2018 tại đại lý hiện từ 513 tới 586 triệu đồng với 4 phiên bản tùy chọn. Toyota Innova có doanh số lên tới 1.469 xe tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm, mẫu xe đa dụng bán chạy nhất thị trường vẫn có được vị trí thứ 2 với doanh số bán hơn 3.503 xe, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong tháng 4 khi mua xe, khách hàng sẽ nhận được gói bảo hiểm thân vỏ Toyota 1 năm hoặc gói phụ kiện với giá trị tương đương. Trong tháng 3/2018, Kia Morning có doanh số 871 xe, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số 3 tháng năm 2018 đạt 2.989 xe, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Với mức giá chỉ từ 290 tới 390 triệu đồng cho 5 phiên bản tùy chọn, đây là lựa chọn của nhiều người tiêu dùng do có giá thành rẻ, nhỏ gọn và phù hợp với giao thông Việt Nam. Honda City có doanh số 845 xe, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 3 tháng đầu năm, tổng doanh số bán ra của Honda City đạt 2.308 xe, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017. Giá xe Honda City gồm 2 phiên bản lần lượt là 559 triệu và 599 triệu đồng. Trong tháng 4, khi mua xe, khách hàng còn được tặng thêm phụ kiện 20 – 25 triệu đồng. Kia Cerato trong tháng vừa qua có doanh số đạt 778 xe, tăng hơn 90% cùng kỳ năm 2017. Trong 3 tháng đầu năm 2018 doanh số Kia Cerato đạt 2.517 xe, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xe Kia Cerato dao động từ 530 tới 635 triệu đồng với 3 phiên bản tùy chọn. Trong tháng 3/2018 vừa qua, doanh số của mẫu xe Mazda3 đang giảm mạnh chỉ còn 729 xe, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm, doanh số Mazda3 đạt 3.449 xe, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 4, giá Mazda3 ổn định ở mức 659 triệu tới 750 triệu đồng với 3 phiên bản tùy chọn. Doanh số trong tháng 3 của Ford Ranger là 702 xe được bán ra, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm tới nay, Ford Ranger đã bán được 2.740 xe giảm 14% so với cùng kỳ 2017. Doanh số của mẫu xe này giảm mạnh do xe nhập khẩu từ Thái Lan chưa về được do việc nhập khẩu đang bị siết chặt. Xe hiện có giá từ 570 tới 815 triệu đồng. Doanh số của Mazda CX-5 tháng vừa qua chỉ đạt 702 xe, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 3 tháng đầu năm 2018, doanh số CX-5 đạt 3.372 xe tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 4/2018 này, giá xe dao động từ 899 triệu tới 1,019 tỷ đồng với 3 phiên bản tùy chọn. Mẫu xe Ford EcoSport 2018 đã được thị trường đón nhận tích cực với doanh số 435 xe, tương đương với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1, mẫu xe này tiêu thụ chỉ 752 xe. Trong tháng 4/2018 này, EcoSport mới sẽ có giá dao động từ 545 tới 689 triệu đồng với 5 phiên bản tùy chọn. Doanh số tháng 3 của mẫu xe giá rẻ Mazda2 tăng trưởng gần gấp đôi so với năm ngoái, tuy nhiên trong quý 1 của năm 2018 này, mẫu xe nhà Mazda lại có doanh số chỉ đạt 1.129 xe và không nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam quý 1/2018. Toyota Corolla Altis và Mazda2 chia sẻ vị trí số 10 trong top những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 3 với 422 xe. Trong đó, Toyota Corrola Altis có mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước và đứng ở vị trị số 9 trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam quý 1/2018 với 1.421xe, tăng 40% so với năm ngoái. Video: Top 10 xe hơi giá rẻ đáng mua nhất tại thị trường Việt Nam.

