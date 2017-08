Top 10 "xế hộp" bị trộm nhiều nhất trên Thế giới

Trộm cắp tài sản và đặc biệt là trộm cắp xe hơi là những vấn đề mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều gặp phải. Ngay cả tại Hoa Kỳ, một đất nước phát triển với hệ thống pháp luật nghiêm minh và lực lượng cảnh sát tuần tra dày đặc trên phố nhưng cũng vẫn chưa thể đẩy lùi hoàn toàn vấn nạn đạo chích này. Sau đây là top xe ôtô bị trộm cắp nhiều nhất trên toàn nước Mỹ trong năm 2016 vừa qua. Chiếc sedan của Honda "tự hào" đứng đầu danh sách với 50.427 chiếc bị đánh cắp trong năm 2016. Các Bang hay bị mất gồm Arizona, California, Connecticut, và Hawaii. Các địa chỉ hay bị trộm nhất gồm Colorado, Delaware, Washington, D.C., Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Utah, Virginia, và Washington. Đứng thứ hai lại là một đại diện khác của thuong hiệu xe ôtô Honda tại Mỹ với tổng cộng 49.547 chiếc bị đánh cắp trong năm ngoái. Các Bang hay bị mất gồm Arizona, California, Connecticut, và Hawaii. Không chỉ chú ý đến những chiếc xe gia đình phổ thông, các mẫu xe bán tải cũng là những miếng "mồi ngon" của những tên trộm. Có tới 32.721 xe bán tải Ford đã bị mất cắp trong năm vừa qua. Các bang hay bị mất cắp gồm: Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kentucky, Missouri, New Mexico, South Carolina, Texas, và West Virginia. Xe bán tải Chevrolet không chỉ cạnh tranh quyết liệt với bán tải Ford trên những bảng xếp hạng xe bán chạy mà còn trên cả bảng xếp hạng xe bị trộm nhiều nhất khi đứng ngay sau đối thủ với 31.238 xe bị đánh cắp. Những bang hay bị mất cắp gồm Alabama, Alaska, Arkansas, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Vermont, và Wyoming. Chiếc sedan gia đình Toyota Camry cực phổ thông ở Mỹ được xếp vị trí thứ 5 với 16.732 vụ mất cắp trong năm 2016. Hai điểm nóng mất trộm là đảo Rhode và Virginia. Hãng xe hơi Nissan cũng góp mặt với 12.221 chiếc Altima bị đánh cắp trong năm ngoái. Altima không phải là chiếc xe bị đánh cắp nhiều nhất trong bất kỳ tiểu bang nào, nhưng nó đã đứng thứ 2 tại Florida. Thành viên còn lại của bộ ba xe bán tải Mỹ là thương hiệu xe cơ bắp Dodge cũng góp mặt ở vị trí thứ 7 với 12.128 chiếc bị đánh cắp. Đã có tổng cộng 11.989 chiếc Corolla bị mất cắp trong năm 2016. Đã có khoảng 9.749 chiếc xe sedan Chevrolet Impala đã "không cánh mà bay" trong năm ngoái. Đây là chiếc xe bị mất cắp nhiều thứ 2 ở Illinois và hàng đầu ở Michigan. Mẫu SUV của thương hiệu xe Jeep chỉ đứng cuối bảng xếp hạng với 9.245 chiếc bị mất trong năm 2016 vừa qua tại thị trường Mỹ.

