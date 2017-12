Top 10 môtô và xe máy nổi bật tại Đông Nam Á năm 2017

Những mẫu mẫu môtô và xe máy nổi bật năm 2017 vừa qua đã giúp cho thị trường Đông Nam Á sôi động và thú vị hơn rất nhiều so với những năm trước. Đặc biệt là những thương hiệu môtô quen thuộc với người chơi và sở hữu mức giá không quá cao so với mức thu nhập người dùng hiện nay. Ducati SuperSport và SuperSport S là sự kết hợp hoàn hảo giữa dòng xe môtô Monster và dòng Superbike Panigale từng gây bão trên toàn thế giới, kể từ khi hé lộ tại sự kiện World Ducati Week diễn ra tại Misano, Ý vào năm 2016 - mẫu xe này luôn tao nên độ họt tại thị trường Châu Á. Hiện Ducati Việt Nam đang phân phối chính hãng SuperSport với hai phiên bản gồm tiêu chuẩn và phiên bản S. Đây là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mức giá bán lẻ đề xuất khoảng 513,9 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. 570,9 triệu đồng cho phiên bản S. Là mẫu xe môtô Adventure giá rẻ, kể từ khi ra mắt lần đầu tại EICMA 2016, Versys-X300 đã khiến cho các fan của hãng xe máy Kawasaki hết sức háo hức. Thiết kế đẹp, đa dụng, nhiều tính năng giúp cho chiếc xe "phượt" cỡ nhỏ này trở thành đối thủ nặng kí trong phân khúc. Hiện tại, thương hiệu xe máy Kawasaki tại Việt Nam đang phân phối chính hãng mẫu xe này với bản tiêu chuẩn City là 149,9 triệu đồng và cao cấp hơn là bản Tourer (Full Options đi tour) với giá 169 triệu đồng. G310 GS phát triển dựa trên mẫu G310, dưới sự hợp tác của BMW Motorrad với nhà sản xuất xe máy Ấn Độ TVS, và nhắm mục tiêu vào thị trường cho những tay lái mới. G310 sở hữu một động cơ đơn 313 cc làm mát bằng chất lỏng, tích hợp công nghệ EFI với công suất 34 mã lực ở vòng tua 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn 28 Nm ở 7.500 vòng/phút. Sức mạnh của động cơ được truyền thông qua hộp số 6 cấp, và phanh với một phanh đĩa đơn trước và sau, và công nghệ chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn. Tại thị trường Malaysia, BMW Motorrad G310 R 2017 có giá bán lẻ 26.900 RM (tương đương 144 triệu đồng). Honda CB500X là mẫu xe touring tầm trung phù hợp với vóc dáng của người châu Á, linh hoạt và đễ điều khiển. Mẫu xe này sở hữu khối động 2 xylanh thẳng hàng tương tự như phiên bản cũ, dung tích xylanh 471cc, xe được hãng Honda tập trung sức mạnh vào ga đầu, giúp xe tăng tốc vượt trội sẵn sàng vượt mọi địa hình. Xe sử dụng động cơ DOHC 4 van/xylanh, 6 cấp số, truyền động bằng xích O-Ring. Giá bán không chính thức do một doanh nghiệp tư nhân nhập về thị trường môtô Việt Nam ở mức khoảng 330 triệu đồng. Kawasaki Z900 bất ngờ được giới thiệu trong triển lãm EICMA 2016 đã gây được sự chú ý của đông đảo những người yêu xe trên toàn thế giới. Z900 được xem là dòng xe môtô thay thế cho Z800 trước đây, với nhiều thay đổi vượt bậc cả về thiết kế cũng như động cơ thông số kỹ thuật. Điểm khác biệt nổi bật có thể dễ dàng nhận ra đó chính là Kawasaki Z900 đổi sang bộ khung mắt cáo bằng thép đầy cá tính với thiết kế thon gọn hơn. Hiện tại Kawasaki Z900 phiên bản 2017 đang được phân phối chính hãng với mức giá từ 288 triệu đồng tại Việt Nam. Ducati XDiavel là thế hệ hoàn toàn mới của dòng Diavel và đã được khách tham quan tại triển lãm EICMA 2015 bình chọn là mẫu mô tô đẹp nhất. Thiết kế của XDiavel thể hiện tham vọng đưa chất thể thao mạnh mẽ của Ducati vào thế giới những chiếc xe power cruiser thuần chủng. Trái tim" của Ducati XDiavel mới là khối động cơ Testastretta V-Twin, dung tích 1.262 phân khối, sản sinh công suất 156 mã lực tại vòng tua máy 9.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 129 Nm tại 5.000 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp. Động cơ kết hợp với công nghệ van biến thiên DVT giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ cũng như tình trạng rung giật. Giá bán tại Việt Nam của Xdiavel khoảng 926 triệu đồng. Còn có tên gọi Yamaha NM-X tại Việt Nam, mẫu xe ga Yamaha NMAX kiểu dáng maxi scooter rất được ưa chuộng ở một số nước Đông Nam Á, đồng thời cũng được bán rộng rãi tại châu Âu với phiên bản 125cc. Mẫu xe tay ga NMAX 155 được tạo ra với những thay đổi triệt để nhằm cạnh tranh với đối thủ "đồng hương" Honda PCX. Tại thị trường Indonesia, NMAX 2018 sẽ được bán với giá khởi điểm từ 26,3 triệu Rupiah cho bản không ABS (tương đương 44 triệu đồng) và 30,2 triệu Rupiah (tương đương 50,5 triệu đồng) cho bản có ABS. Yamaha NVX 155 là mẫu xe mang nhiều đột phá cả về thiết kế lẫn công nghệ so với mẫu xe Nouvo trước đây. Những đặc tính nổi bật của NVX 155cc có thể kể đến như động cơ Blue Core 155cc mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống phanh đĩa trước tích hợp chống trượt ABS. Xe cũng sở hữu hệ thống khởi động tiên tiến, chìa khoá thông minh, màn hình điện tử LCD trung tâm, cốp đựng đồ rộng rãi 25 lít, đèn pha và đèn hậu LED, và đặc biệt là các lốp xe không săm có bề ngang lớn. Đây cũng là mẫu xe tay ga đang rất "hot" tại Việt Nam thời gian gần đây. Hiện giá bán của NVX đang dao động từ 46 - 53 triệu đồng. BMW G310R được xem là mảnh ghép còn thiếu của dòng xe môtô cỡ nhỏ nhà BMW, bên cạnh một loạt những sản phẩm "khủng" của hãng. G310R là mẫu môtô cỡ nhỏ thuộc phân khúc entry-level (dành cho người nhập môn) và nhắm tới thị trường châu Á. Đây được xem là mẫu xe môtô 300 phân khối đắt nhất trong phân khúc. Xe được trang bị phuộc ngược, giảm sốc sau monoshock, màn hình LCD, phanh hướng tâm kết hợp ABS.Tại thị trường Ấn Độ, BMW G310R sẽ có giá khoảng 230.000 rupee (tương đương 80 triệu đồng). KTM RC và Duke 390 chưa bao giờ hết "hot" với phần lớn những người mới hay đang chơi xe môtô phân khối lớn, từ những người mới chạy cho tới những tay lái lâu năm. Dáng ngồi thoải mái, trọng lượng nhẹ, khả năng điều khiển linh hoạt, tính tùy biến và cá nhân hóa cao. Đây là 2 dòng xe áp đảo về doanh số trong phân khúc của hãng xe máy KTM tại khu vực Đông Nam Á nói riêng cũng như thế giới nói chung. Hiện tại mức giá cho dòng xe này tại Việt Nam đang dao động ở mức từ 110-170 triệu đồng tùy phiên bản. Cùng thưởng thức thêm top 10 mẫu xe nhanh nhất thế giới 2017.

Những mẫu mẫu môtô và xe máy nổi bật năm 2017 vừa qua đã giúp cho thị trường Đông Nam Á sôi động và thú vị hơn rất nhiều so với những năm trước. Đặc biệt là những thương hiệu môtô quen thuộc với người chơi và sở hữu mức giá không quá cao so với mức thu nhập người dùng hiện nay. Ducati SuperSport và SuperSport S là sự kết hợp hoàn hảo giữa dòng xe môtô Monster và dòng Superbike Panigale từng gây bão trên toàn thế giới, kể từ khi hé lộ tại sự kiện World Ducati Week diễn ra tại Misano, Ý vào năm 2016 - mẫu xe này luôn tao nên độ họt tại thị trường Châu Á. Hiện Ducati Việt Nam đang phân phối chính hãng SuperSport với hai phiên bản gồm tiêu chuẩn và phiên bản S. Đây là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mức giá bán lẻ đề xuất khoảng 513,9 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. 570,9 triệu đồng cho phiên bản S. Là mẫu xe môtô Adventure giá rẻ, kể từ khi ra mắt lần đầu tại EICMA 2016, Versys-X300 đã khiến cho các fan của hãng xe máy Kawasaki hết sức háo hức. Thiết kế đẹp, đa dụng, nhiều tính năng giúp cho chiếc xe "phượt" cỡ nhỏ này trở thành đối thủ nặng kí trong phân khúc. Hiện tại, thương hiệu xe máy Kawasaki tại Việt Nam đang phân phối chính hãng mẫu xe này với bản tiêu chuẩn City là 149,9 triệu đồng và cao cấp hơn là bản Tourer (Full Options đi tour) với giá 169 triệu đồng. G310 GS phát triển dựa trên mẫu G310, dưới sự hợp tác của BMW Motorrad với nhà sản xuất xe máy Ấn Độ TVS, và nhắm mục tiêu vào thị trường cho những tay lái mới. G310 sở hữu một động cơ đơn 313 cc làm mát bằng chất lỏng, tích hợp công nghệ EFI với công suất 34 mã lực ở vòng tua 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn 28 Nm ở 7.500 vòng/phút. Sức mạnh của động cơ được truyền thông qua hộp số 6 cấp, và phanh với một phanh đĩa đơn trước và sau, và công nghệ chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn. Tại thị trường Malaysia, BMW Motorrad G310 R 2017 có giá bán lẻ 26.900 RM (tương đương 144 triệu đồng). Honda CB500X là mẫu xe touring tầm trung phù hợp với vóc dáng của người châu Á, linh hoạt và đễ điều khiển. Mẫu xe này sở hữu khối động 2 xylanh thẳng hàng tương tự như phiên bản cũ, dung tích xylanh 471cc, xe được hãng Honda tập trung sức mạnh vào ga đầu, giúp xe tăng tốc vượt trội sẵn sàng vượt mọi địa hình. Xe sử dụng động cơ DOHC 4 van/xylanh, 6 cấp số, truyền động bằng xích O-Ring. Giá bán không chính thức do một doanh nghiệp tư nhân nhập về thị trường môtô Việt Nam ở mức khoảng 330 triệu đồng. Kawasaki Z900 bất ngờ được giới thiệu trong triển lãm EICMA 2016 đã gây được sự chú ý của đông đảo những người yêu xe trên toàn thế giới. Z900 được xem là dòng xe môtô thay thế cho Z800 trước đây, với nhiều thay đổi vượt bậc cả về thiết kế cũng như động cơ thông số kỹ thuật. Điểm khác biệt nổi bật có thể dễ dàng nhận ra đó chính là Kawasaki Z900 đổi sang bộ khung mắt cáo bằng thép đầy cá tính với thiết kế thon gọn hơn. Hiện tại Kawasaki Z900 phiên bản 2017 đang được phân phối chính hãng với mức giá từ 288 triệu đồng tại Việt Nam. Ducati XDiavel là thế hệ hoàn toàn mới của dòng Diavel và đã được khách tham quan tại triển lãm EICMA 2015 bình chọn là mẫu mô tô đẹp nhất. Thiết kế của XDiavel thể hiện tham vọng đưa chất thể thao mạnh mẽ của Ducati vào thế giới những chiếc xe power cruiser thuần chủng. Trái tim" của Ducati XDiavel mới là khối động cơ Testastretta V-Twin, dung tích 1.262 phân khối, sản sinh công suất 156 mã lực tại vòng tua máy 9.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 129 Nm tại 5.000 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp. Động cơ kết hợp với công nghệ van biến thiên DVT giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ cũng như tình trạng rung giật. Giá bán tại Việt Nam của Xdiavel khoảng 926 triệu đồng. Còn có tên gọi Yamaha NM-X tại Việt Nam, mẫu xe ga Yamaha NMAX kiểu dáng maxi scooter rất được ưa chuộng ở một số nước Đông Nam Á, đồng thời cũng được bán rộng rãi tại châu Âu với phiên bản 125cc. Mẫu xe tay ga NMAX 155 được tạo ra với những thay đổi triệt để nhằm cạnh tranh với đối thủ "đồng hương" Honda PCX. Tại thị trường Indonesia, NMAX 2018 sẽ được bán với giá khởi điểm từ 26,3 triệu Rupiah cho bản không ABS (tương đương 44 triệu đồng) và 30,2 triệu Rupiah (tương đương 50,5 triệu đồng) cho bản có ABS. Yamaha NVX 155 là mẫu xe mang nhiều đột phá cả về thiết kế lẫn công nghệ so với mẫu xe Nouvo trước đây. Những đặc tính nổi bật của NVX 155cc có thể kể đến như động cơ Blue Core 155cc mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống phanh đĩa trước tích hợp chống trượt ABS. Xe cũng sở hữu hệ thống khởi động tiên tiến, chìa khoá thông minh, màn hình điện tử LCD trung tâm, cốp đựng đồ rộng rãi 25 lít, đèn pha và đèn hậu LED, và đặc biệt là các lốp xe không săm có bề ngang lớn. Đây cũng là mẫu xe tay ga đang rất "hot" tại Việt Nam thời gian gần đây. Hiện giá bán của NVX đang dao động từ 46 - 53 triệu đồng. BMW G310R được xem là mảnh ghép còn thiếu của dòng xe môtô cỡ nhỏ nhà BMW, bên cạnh một loạt những sản phẩm "khủng" của hãng. G310R là mẫu môtô cỡ nhỏ thuộc phân khúc entry-level (dành cho người nhập môn) và nhắm tới thị trường châu Á. Đây được xem là mẫu xe môtô 300 phân khối đắt nhất trong phân khúc. Xe được trang bị phuộc ngược, giảm sốc sau monoshock, màn hình LCD, phanh hướng tâm kết hợp ABS.Tại thị trường Ấn Độ, BMW G310R sẽ có giá khoảng 230.000 rupee (tương đương 80 triệu đồng). KTM RC và Duke 390 chưa bao giờ hết "hot" với phần lớn những người mới hay đang chơi xe môtô phân khối lớn, từ những người mới chạy cho tới những tay lái lâu năm. Dáng ngồi thoải mái, trọng lượng nhẹ, khả năng điều khiển linh hoạt, tính tùy biến và cá nhân hóa cao. Đây là 2 dòng xe áp đảo về doanh số trong phân khúc của hãng xe máy KTM tại khu vực Đông Nam Á nói riêng cũng như thế giới nói chung. Hiện tại mức giá cho dòng xe này tại Việt Nam đang dao động ở mức từ 110-170 triệu đồng tùy phiên bản. Cùng thưởng thức thêm top 10 mẫu xe nhanh nhất thế giới 2017.