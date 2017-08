Top 10 mẫu xe ôtô được tin dùng nhất năm 2017

Danh sách các mẫu xe ôtô tốt nhất nước Mỹ vừa được công bố sau khi khảo sát từ 35.000 chủ xe từ đời 2014 đến nay. Tiêu chí khảo sát dựa trên những lỗi mà những mẫu xe này gặp phải sau thời gian sử dụng 3 năm. Theo đó số lỗi càng nhiều thì độ tin cậy càng thấp. Đứng đầu bảng xếp hạng những xe được tin cậy nhất là cái tên quen thuộc: Mẫu xe ôtô Buick Verano sở hữu rất nhiều tính năng tiêu chuẩn và một mức giá tương đối phải chăng, Buick Verano được đánh giá là mẫu xe khiến nhiều khách hàng hài lòng. Buick Verano sở hữu phong cách và chất lượng vật liệu nội thất và ngoại thất cao cấp. Có lẽ chính vì thế mà dù đã qua thời gian sử dụng ít nhất 3 năm nhưng Buick Verano vẫn chứng tỏ được sức bền không phải đối thủ nào làm được. Xe Buick Verano được trang bị động cơ tiêu chuẩn Ecotec I4 2.4L công suất dự kiến 177 mã lực và mô-men xoắn 170 lb.-ft. (230 Nm), kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. GM cho biết xe Buick Verano có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 8 giây và có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 7,6 lít/100km đường cao tốc. Thứ hai, là xe cơ bắp Chevrolet Camaro. Mẫu xe này luôn được đánh giá là biểu tượng xe thể thao đậm chất Mỹ trong nhiều năm qua. Thiết kế đầu xe sở hữu nhiều chi tiết góc cạnh tạo nên vẻ ngoài hầm hố, mạnh mẽ. Những trang bị tiêu chuẩn của mẫu xe này bao gồm cụm đèn pha tự động, đèn DRLs, bộ mâm hợp kim 18 inch. Ở các phiên bản cao cấp, Chevrolet Camaro mới sẽ được trang bị bộ mâm 20 inch, hệ thống ống xả kép, đèn chiếu hậu và cánh chắn gió phía sau. Xe được trang bị các tính năng an toàn gồm phanh ABS, túi khí cỡ lớn, hệ thống OnStar tự động thông báo khi có sự cố. Sở hữu động cơ V6, V8, Chevrolet Camaro cho khả năng tăng tốc cực nhanh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi công suất động cơ càng cao Sở hữu trọng lượng nhẹ, cùng nhiều tính năng cao cấp - Chevrolet Camaro phiên bản mới cho phép người lái tạo ra những pha đổ cua ngoạn mục, dù ở tốc độ cao hay trên những con đường gập ghềnh. Mẫu xe được xướng tên thứ 3 cũng là một chiếc xe thương hiệu Mỹ mang tên Chevrolet Sonic 2017. Ngoài việc sờ hữu cấu hình hoàn toàn mới, nội thất của xe cũng được thiết kế theo ngôn ngữ thể thao trẻ trung, cá tính. Xe được trang bị mâm hợp kim với 3 lựa chọn 15 inch, 16 inch và 17 inch. Chevrolet Sonic được trang bị động cơ 1.8L hút khí tự nhiên, công suất 138 mã lực và momen xoắn 176Nm, và ở phiên bản cao cấp hơn là động cơ 1.4L tăng áp 138 mã lực và momen xoắn 176Nm. Cả hai động cơ này đều có chung lựa chọn hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Ngoài ra xe còn sở hữu nhiều tính năng an toàn mà chỉ có ở những xe phân khúc cao hơn như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống cảnh báo làn đường, hệ thống ổn định điện tử và hệ thống phanh ABS/EBD, camera lùi, hệ thống hỗ trợ đỗ xe và 10 túi khí... Xếp thứ tư trong danh sách những xe được tin dùng nhất trong năm 2017 này chính là mẫu sedan hạng C đẹp, thể thao đến từ thương hiệu ôtô Nhật Bản là Honda Civic 2017 mới. Kể từ thế hệ đầu tiên cho tới nay, Honda Civic đã có những cải tiến đáng kể và ngày càng hiện đại. Phiên bản Honda Civic mới nhất sở hữu thiết kế đầu xe cứng cáp, hốc gió tinh tế và góc cạnh hơn, cụm đèn trước sáng và đẹp hơn rất nhiều so với phiên bản cũ. Thêm vào đó là những sự nâng cấp hiện đại về động cơ, nội thất và những thiết bị ứng dụng trong xe. Nội thất của xe được thiết kế tối giản nhưng những vẫn mang hơi hướng thể thao đậm nét, đặc biệt được sử dụng những chất liệu cao cấp tạo nên sự bền bỉ cho người sử dụng. Honda Civic mới cho khoảng không gian rộng rãi hơn ở hàng ghế sau mang đến sự thoải mái cho hành khách. Cửa sổ trời cũng được trang bị tiêu chuẩn. Tiếp theo sẽ là mẫu sedan hạng sang Lexus ES hoàn toàn mới. Mẫu xe này được trang bị những công nghệ hiện đại, đi kèm với đó là các hệ thống hỗ trợ cũng như mang đến sự thoải thoải, an toàn tối đa cho người sử dụng. So với những đối thủ cùngphân khúc hiện nay, mẫu xe sedan Lexus ES sở hữu nhiều ưu điểm với không gian nội thất lớn hơn, đặc biệt là ở hàng ghế sau và động cơ V6 mạnh mẽ. Đây là mẫu xe sẽ khiến chủ nhân của chúng không phải hối tiếc khi móc hầu bao để sở hữu. Cũng là dòng xe thuộc thương hiệu Lexus, chiếc sedan GS 2017 là mẫu xe thứ 6 trong danh sách. Xuất phát từ chính tên gọi “Grand Sedan” (sedan lớn). GS là mẫu sedan sang trọng và tiện nghi hơn so với mẫu xe cỡ thông thường. Ở Lexus GS, người dùng có thể cảm nhận được sự tiện nghi và sang trọng cùng cảm giác lái thể thao vô cùng ấn tượng. Thiết bị tiêu chuẩn được trang bị trên mẫu xe Lexus GS bao gồm bánh xe hợp kim 17 inch, cửa sổ trời, mở cửa/khởi động xe không cần chìa, điều hòa hai vùng tự động, ghế da, vô lăng nghiêng và ghế lái chỉnh điện 8 hướng cả ở vị trí thắt lưng. Ngoài ra xe được trang bị tính năng an toàn tiêu chuẩn hệ thống phanh chống bó cứng, túi khí phía trước và phía sau, túi khí phía trước đầu gối, túi khí rèm bên và tựa đầu phía trước giảm chấn, camera chiếu hậu. Tính năng Safety Connect gồm thông báo va chạm tự động, dịch vụ viễn thông, định vị tìm lại xe khi bị đánh cắp và nút hỗ trợ khẩn cấp. Tiếp đến trong bảng xếp hạng là cái tên Mazda3 đang dẫn đầu phân khúc xe hạng C và liên tục có mặt trong Top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Các thế hệ của Mazda 3 luôn được cải tiến với diện mạo mới hiện đại và trẻ trung hơn. Cùng sự đột phá về công nghệ, nâng cao sự gắn kết giữa người và xe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng tại nhiều thị trường khác nhau trên Thế giới. Trên phiên bản mới. xe được trang bị hệ thống kiểm soát điều hướng mô-men xoắn G-Vectoring Control (GVC) giúp tạo ra khả năng điều khiển tổng hợp tối ưu cả lực gia tốc ngang và dọc. Nó cũng tối ưu lực kéo trên từng bánh xe, giúp xe tăng tốc mượt mà, vận hành êm ái hơn, cải thiện độ bám đường cũng như khả năng ổn định khi vào cua. Ngoài việc ở hữu mức giá rẻ, công nghệ mới, phiên bản mới nhất của mẫu Mazda3 còn được trang bị hàng loạt các hệ thống an toàn bao gồm DSC, ABS, EBD, ESS, BA, HLA, TCS, camera lùi, 6 túi khí,...hướng đến chất lượng hàng đầu cho người sử dụng. Tiếp đến là thương hiệu xe sang Đức với một chiếc Mercedes-Benz E-Class, từ khi ra đời đến nay đã có 10 thế hệ. Mỗi lần ra mắt đều đem đến những bước nhảy vọt về thiết kế cũng như công nghệ. Ở phiên bản mới nhất, trọng lượng của xe đã giảm 50kg so với trước. Từng chi tiết ngoại thất khá mềm mại và hài hòa. Hệ thống đèn pha LED mới tự kích hoạt lá chắn ánh sáng chống chói cho những người đi ngược chiều. Hệ thống đèn hậu LED có thêm tùy chọn hiệu ứng “stardust-effect -ánh sao" giúp người sử dụng bao quát dễ dàng hơn khi sử dụng. Mẫu xe Mercedes E-class phiên bản mới nhất hiện nay còn cho phép nó đỗ từ xa thông qua điện thoại thông minh, người lái có thể bước ra ngoài và điều khiển chiếc xe lùi vào chỗ trống mà không lo bị kẹt. Đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng là mẫu xe Nissan Versa được bán ra với 4 phiên bản: S, S Plus, SV và SL. Phần đầu xe và thân xe tái thiết kế, nội thất trau chuốt và tiện nghi hơn, bổ sung thêm nhiều công nghệ hiện đại, điển hình là hệ thống kết nối Bluetooth Hands-free Phone System. Mẫu xe Nissan Versa mới sở hữu động cơ 1,6 lít cho công suất 109 mã lực, khả năng tăng tốc chậm rãi nhưng mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý. Các phiên bản sử dụng hộp số CVT dùng 5,9 lít/100 km đường quốc lộ. Cuối cùng là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn Toyota Avalon mới. Trên mẫu xe này nó đã được hãng xe Toyota cải tiến từ hệ khung gầm hoàn toàn mới. Bên trong nội thất, toàn bộ hệ thống giải trí trung tâm của Avalon đều là dạng cảm ứng. Ngoài ra, sự kết hợp giữa vật liệu gỗ bóng, ốp mạ cờ-rôm hay các mảng miếng da được bố trí trên bảng táp-lô hay ốp cửa… được sử dụng các chi tiết sang trọng cũng giúp nó ghi điểm với người dùng. Toyota Avalon sử dụng kết hợp động cơ xăng dung tích 2.5 lít, bốn xi-lanh kết hợp với động cơ điện sử dụng pin niken kim loại cho công suất điện thế 244,8V. Xe có ba chế độ lái bao gồm EV mode, Eco và Sport tùy theo phong cách người lái muốn thể hiện.

Danh sách các mẫu xe ôtô tốt nhất nước Mỹ vừa được công bố sau khi khảo sát từ 35.000 chủ xe từ đời 2014 đến nay. Tiêu chí khảo sát dựa trên những lỗi mà những mẫu xe này gặp phải sau thời gian sử dụng 3 năm. Theo đó số lỗi càng nhiều thì độ tin cậy càng thấp. Đứng đầu bảng xếp hạng những xe được tin cậy nhất là cái tên quen thuộc: Mẫu xe ôtô Buick Verano sở hữu rất nhiều tính năng tiêu chuẩn và một mức giá tương đối phải chăng, Buick Verano được đánh giá là mẫu xe khiến nhiều khách hàng hài lòng. Buick Verano sở hữu phong cách và chất lượng vật liệu nội thất và ngoại thất cao cấp. Có lẽ chính vì thế mà dù đã qua thời gian sử dụng ít nhất 3 năm nhưng Buick Verano vẫn chứng tỏ được sức bền không phải đối thủ nào làm được. Xe Buick Verano được trang bị động cơ tiêu chuẩn Ecotec I4 2.4L công suất dự kiến 177 mã lực và mô-men xoắn 170 lb.-ft. (230 Nm), kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. GM cho biết xe Buick Verano có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 8 giây và có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 7,6 lít/100km đường cao tốc. Thứ hai, là xe cơ bắp Chevrolet Camaro. Mẫu xe này luôn được đánh giá là biểu tượng xe thể thao đậm chất Mỹ trong nhiều năm qua. Thiết kế đầu xe sở hữu nhiều chi tiết góc cạnh tạo nên vẻ ngoài hầm hố, mạnh mẽ. Những trang bị tiêu chuẩn của mẫu xe này bao gồm cụm đèn pha tự động, đèn DRLs, bộ mâm hợp kim 18 inch. Ở các phiên bản cao cấp, Chevrolet Camaro mới sẽ được trang bị bộ mâm 20 inch, hệ thống ống xả kép, đèn chiếu hậu và cánh chắn gió phía sau. Xe được trang bị các tính năng an toàn gồm phanh ABS, túi khí cỡ lớn, hệ thống OnStar tự động thông báo khi có sự cố. Sở hữu động cơ V6, V8, Chevrolet Camaro cho khả năng tăng tốc cực nhanh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi công suất động cơ càng cao Sở hữu trọng lượng nhẹ, cùng nhiều tính năng cao cấp - Chevrolet Camaro phiên bản mới cho phép người lái tạo ra những pha đổ cua ngoạn mục, dù ở tốc độ cao hay trên những con đường gập ghềnh. Mẫu xe được xướng tên thứ 3 cũng là một chiếc xe thương hiệu Mỹ mang tên Chevrolet Sonic 2017. Ngoài việc sờ hữu cấu hình hoàn toàn mới, nội thất của xe cũng được thiết kế theo ngôn ngữ thể thao trẻ trung, cá tính. Xe được trang bị mâm hợp kim với 3 lựa chọn 15 inch, 16 inch và 17 inch. Chevrolet Sonic được trang bị động cơ 1.8L hút khí tự nhiên, công suất 138 mã lực và momen xoắn 176Nm, và ở phiên bản cao cấp hơn là động cơ 1.4L tăng áp 138 mã lực và momen xoắn 176Nm. Cả hai động cơ này đều có chung lựa chọn hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp. Ngoài ra xe còn sở hữu nhiều tính năng an toàn mà chỉ có ở những xe phân khúc cao hơn như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống cảnh báo làn đường, hệ thống ổn định điện tử và hệ thống phanh ABS/EBD, camera lùi, hệ thống hỗ trợ đỗ xe và 10 túi khí... Xếp thứ tư trong danh sách những xe được tin dùng nhất trong năm 2017 này chính là mẫu sedan hạng C đẹp, thể thao đến từ thương hiệu ôtô Nhật Bản là Honda Civic 2017 mới. Kể từ thế hệ đầu tiên cho tới nay, Honda Civic đã có những cải tiến đáng kể và ngày càng hiện đại. Phiên bản Honda Civic mới nhất sở hữu thiết kế đầu xe cứng cáp, hốc gió tinh tế và góc cạnh hơn, cụm đèn trước sáng và đẹp hơn rất nhiều so với phiên bản cũ. Thêm vào đó là những sự nâng cấp hiện đại về động cơ, nội thất và những thiết bị ứng dụng trong xe. Nội thất của xe được thiết kế tối giản nhưng những vẫn mang hơi hướng thể thao đậm nét, đặc biệt được sử dụng những chất liệu cao cấp tạo nên sự bền bỉ cho người sử dụng. Honda Civic mới cho khoảng không gian rộng rãi hơn ở hàng ghế sau mang đến sự thoải mái cho hành khách. Cửa sổ trời cũng được trang bị tiêu chuẩn. Tiếp theo sẽ là mẫu sedan hạng sang Lexus ES hoàn toàn mới. Mẫu xe này được trang bị những công nghệ hiện đại, đi kèm với đó là các hệ thống hỗ trợ cũng như mang đến sự thoải thoải, an toàn tối đa cho người sử dụng. So với những đối thủ cùngphân khúc hiện nay, mẫu xe sedan Lexus ES sở hữu nhiều ưu điểm với không gian nội thất lớn hơn, đặc biệt là ở hàng ghế sau và động cơ V6 mạnh mẽ. Đây là mẫu xe sẽ khiến chủ nhân của chúng không phải hối tiếc khi móc hầu bao để sở hữu. Cũng là dòng xe thuộc thương hiệu Lexus , chiếc sedan GS 2017 là mẫu xe thứ 6 trong danh sách. Xuất phát từ chính tên gọi “Grand Sedan” (sedan lớn). GS là mẫu sedan sang trọng và tiện nghi hơn so với mẫu xe cỡ thông thường. Ở Lexus GS, người dùng có thể cảm nhận được sự tiện nghi và sang trọng cùng cảm giác lái thể thao vô cùng ấn tượng. Thiết bị tiêu chuẩn được trang bị trên mẫu xe Lexus GS bao gồm bánh xe hợp kim 17 inch, cửa sổ trời, mở cửa/khởi động xe không cần chìa, điều hòa hai vùng tự động, ghế da, vô lăng nghiêng và ghế lái chỉnh điện 8 hướng cả ở vị trí thắt lưng. Ngoài ra xe được trang bị tính năng an toàn tiêu chuẩn hệ thống phanh chống bó cứng, túi khí phía trước và phía sau, túi khí phía trước đầu gối, túi khí rèm bên và tựa đầu phía trước giảm chấn, camera chiếu hậu. Tính năng Safety Connect gồm thông báo va chạm tự động, dịch vụ viễn thông, định vị tìm lại xe khi bị đánh cắp và nút hỗ trợ khẩn cấp. Tiếp đến trong bảng xếp hạng là cái tên Mazda3 đang dẫn đầu phân khúc xe hạng C và liên tục có mặt trong Top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Các thế hệ của Mazda 3 luôn được cải tiến với diện mạo mới hiện đại và trẻ trung hơn. Cùng sự đột phá về công nghệ, nâng cao sự gắn kết giữa người và xe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng tại nhiều thị trường khác nhau trên Thế giới. Trên phiên bản mới. xe được trang bị hệ thống kiểm soát điều hướng mô-men xoắn G-Vectoring Control (GVC) giúp tạo ra khả năng điều khiển tổng hợp tối ưu cả lực gia tốc ngang và dọc. Nó cũng tối ưu lực kéo trên từng bánh xe, giúp xe tăng tốc mượt mà, vận hành êm ái hơn, cải thiện độ bám đường cũng như khả năng ổn định khi vào cua. Ngoài việc ở hữu mức giá rẻ, công nghệ mới, phiên bản mới nhất của mẫu Mazda3 còn được trang bị hàng loạt các hệ thống an toàn bao gồm DSC, ABS, EBD, ESS, BA, HLA, TCS, camera lùi, 6 túi khí,...hướng đến chất lượng hàng đầu cho người sử dụng. Tiếp đến là thương hiệu xe sang Đức với một chiếc Mercedes-Benz E-Class, từ khi ra đời đến nay đã có 10 thế hệ. Mỗi lần ra mắt đều đem đến những bước nhảy vọt về thiết kế cũng như công nghệ. Ở phiên bản mới nhất, trọng lượng của xe đã giảm 50kg so với trước. Từng chi tiết ngoại thất khá mềm mại và hài hòa. Hệ thống đèn pha LED mới tự kích hoạt lá chắn ánh sáng chống chói cho những người đi ngược chiều. Hệ thống đèn hậu LED có thêm tùy chọn hiệu ứng “stardust-effect -ánh sao" giúp người sử dụng bao quát dễ dàng hơn khi sử dụng. Mẫu xe Mercedes E-class phiên bản mới nhất hiện nay còn cho phép nó đỗ từ xa thông qua điện thoại thông minh, người lái có thể bước ra ngoài và điều khiển chiếc xe lùi vào chỗ trống mà không lo bị kẹt. Đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng là mẫu xe Nissan Versa được bán ra với 4 phiên bản: S, S Plus, SV và SL. Phần đầu xe và thân xe tái thiết kế, nội thất trau chuốt và tiện nghi hơn, bổ sung thêm nhiều công nghệ hiện đại, điển hình là hệ thống kết nối Bluetooth Hands-free Phone System. Mẫu xe Nissan Versa mới sở hữu động cơ 1,6 lít cho công suất 109 mã lực, khả năng tăng tốc chậm rãi nhưng mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý. Các phiên bản sử dụng hộp số CVT dùng 5,9 lít/100 km đường quốc lộ. Cuối cùng là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn Toyota Avalon mới. Trên mẫu xe này nó đã được hãng xe Toyota cải tiến từ hệ khung gầm hoàn toàn mới. Bên trong nội thất, toàn bộ hệ thống giải trí trung tâm của Avalon đều là dạng cảm ứng. Ngoài ra, sự kết hợp giữa vật liệu gỗ bóng, ốp mạ cờ-rôm hay các mảng miếng da được bố trí trên bảng táp-lô hay ốp cửa… được sử dụng các chi tiết sang trọng cũng giúp nó ghi điểm với người dùng. Toyota Avalon sử dụng kết hợp động cơ xăng dung tích 2.5 lít, bốn xi-lanh kết hợp với động cơ điện sử dụng pin niken kim loại cho công suất điện thế 244,8V. Xe có ba chế độ lái bao gồm EV mode, Eco và Sport tùy theo phong cách người lái muốn thể hiện.