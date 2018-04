Top 10 hãng xe ôtô tệ nhất thế giới năm 2018

Cuộc khảo sát của Consumer Reports về 10 hãng xe ôtô tệ nhất thế giới năm 2018 được thực hiện dưới sự đánh giá của 640.000 chủ nhân tại Mỹ về hai hạng mục: độ tin cậy và độ hài lòng của khách hàng. Ngoài sự đánh giá từ chủ sở hữu, số điểm còn ảnh hưởng từ những bài kiểm tra khả năng vận hành của Consumer Reports. Với 74 điểm ở bài thử nghiệm vận hành cùng điểm số 58 về độ tin cậy và hài lòng của khách hàng, thương hiệu MINI xếp ở trí thứ 10 trong danh sách hãng xe tệ nhất thế giới do Consumer Report khảo sát. Xếp vị trí thứ 9 trong danh sách 10 hãng xe tệ nhất thế giới là thương hiệu xe RAM, Mỹ với 57 điểm về độ tin cậy là hài lòng của khách hàng cùng 70 điểm ở bài thử nghiệm vận hành. Bên cạnh RAM, Dodge là hãng xe tiếp theo thuộc Tập đoàn Fiat Chrysler rơi vào Top 10 hãng xe tệ nhất thế giới năm 2018 do Consumer Reports công bố. Mặc dù đạt 74 điểm ở bài chạy thử nghiệm vận hành nhưng mẫu xe cơ bắp Dodge chỉ sở hữu 56 điểm về độ tin cậy và hài lòng của khách hàng. Đứng ở vị trí thứ 7 trong danh sách này là thương hiệu xe GMC với 69 điểm ở bài thử nghiệm vận hành cùng 54 điểm ở độ tin cậy và hài lòng của khách hàng (dưới mức trung bình). Tương tự với GMC, Jaguar cũng sở hữu điểm đánh giá về độ tin cậy và hài lòng của khách hàng dưới mức trung bình (53 điểm), cùng với đó là điểm số 77 ở bài thử nghiệm vận hành. Hãng xe hơi Mitsubishi đang cố gắng cải thiện hình ảnh của mình tại thị trường Mỹ nhưng dường như trong năm qua, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa thực sự tạo được sự đột phá. Theo khảo sát của Consumer Reports, Mitsubishi chỉ đạt 44 điểm ở kết quả chạy thử nghiệm vận hành và 50 điểm ở mức độ tin cậy và hài lòng của khách hàng. Đạt 72 điểm ở bài thử nghiệm vận hành nhưng thương hiệu Alfa Romeo đình đám lại chỉ nhận được 49 điểm ở mức độ tin cậy và hài lòng từ khách hàng. Do đó, hãng xe này đành phải xếp ở vị trí thứ 4 trong danh sách 10 hãng xe tệ nhất thế giới năm 2018. Cùng với “người anh em” Jaguar, Land Rover là hãng xe bị Consumer Reports xếp vào Top hãng xe tệ nhất thế giới với vị trí thứ 3. Hãng xe sang Anh quốc đạt 72 điểm ở thử nghiệm vận hành và 49 điểm ở mức độ tin cậy và hài lòng từ khách hàng. Với chỉ 55 điểm đạt được ở bài thử nghiệm vận hành và 48 điểm ở mức độ tin cậy và hài lòng từ khách hàng, Jeep là hãng xe xếp thứ 2 nằm trong Top 10 hãng xe tệ nhất thế giới năm 2018 do Consumer Reports công bố. Theo Consumer Reports, Fiat chính là hãng xe tệ nhất thế giới trong năm 2018 khi hãng xe này chỉ đạt 58 điểm ở bài thử nghiệm vận hành và 39 điểm ở mức độ tin cậy và hài lòng từ khách hàng. Video: Top 10 hãng xe ôtô tệ nhất thế giới.

