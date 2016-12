Top 10 động cơ xe ôtô tốt nhất năm 2017

10 động cơ ôtô tốt nhất năm 2017, trong đó 3 động cơ điện, 7 động cơ còn lại đều là động cơ tăng áp và thúc đẩy xu hướng thiết kế các động cơ cỡ nhỏ (downsize) sử dụng công nghệ nạp khí cưỡng bức và phun nhiên liệu trực tiếp. Được biết, tất cả sẽ được vinh danh tại triển lãm quốc tế Detroit Auto Show 2017 tới đây. Trong cuộc so tài các động cơ ôtô tốt nhất năm 2017, BMW đã mang tới hai động cơ 3,0L tăng áp, 6 xylanh và được WardsAuto thừa nhận quả là khó khăn khi chỉ chọn lựa một động cơ trong bảng xếp hạng này với mẫu xe BMW M240i. Động cơ B58 6 xylanh thẳng hàng từng được giới thiệu vào năm ngoái với công suất 335 mã lực trên BMW M240i. Đây là động cơ được đánh giá cao bởi sự thần tốc, nhanh nhạy, khả năng vận hành êm “mượt” kỳ lạ và đặc biệt tiêu thụ ít nhiên liệu hơn so với một số động cơ tăng áp 4 xylanh. Chevrolet Volt một lần nữa quay trở lại danh sách những động cơ tốt nhất cho năm 2017 này với quãng đường chạy 53 dặm (85,3 km) hoàn toàn bằng điện, mômen xoắn 399 Nm từ động cơ điện. Động cơ 1,5L 4 xylanh sản sinh công suất 101 mã lực trong khi động cơ điện giúp nâng công suất lên 149 mã lực. chuyên gia WardsAuto khẳng định, hệ thống truyền lực Voltec thế hệ thứ hai vẫn luôn là một trong những hệ truyền động sáng tạo và đột phá nhất từng được sản xuất. Hãng Chrysler đã thêm vào xu hướng điện khí hóa cho mẫu minivan Pacifica hoàn toàn mới, giúp động cơ của mẫu xe này nhận được giải thưởng của WardsAuto. Theo WardsAuto: “Trong số các mẫu xe điện được thử nghiệm, Pacifica Hybrid gây ấn tượng với chúng tôi ở việc đem lại trải nghiệm hiệu quả và liên tục với không gian nội thất rộng rãi, hệ thống lái và hệ thống xử lý thoải mái”. Hệ truyền động độc đáo của Chrysler Pacifica Hybrid bao gồm hai động cơ điện và động cơ 3,6L V6 chu trình Atkinson với quãng đường chạy lên tới 33 dặm (53 km) ở chế độ chạy điện và tổng chiều dài quãng đường lên tới 566 dặm (911 km). Ford tham gia cuộc so tài với 4 động cơ mới, song đáng chú ý hơn cả là động cơ 2,3L tăng áp 4 xylanh được sử dụng cho mẫu Focus RS mới. Động cơ này đã “qua mặt” động cơ 3,0L tăng áp kép V6 của Lincoln Continental, động cơ 3,5L EcoBoost V6 của Ford F-150 và động cơ 5,2L V8 của Shelby GT350. Động cơ được làm hoàn toàn bằng nhôm cho mức công suất ấn tượng 350 mã lực, mômen xoắn 475 Nm và theo khẳng định của WardsAuto, trong số 40 động cơ được thử nghiệm năm nay, không cái tên nào đem lại trải nghiệm thật sự phấn khích như động cơ của Ford Focus RS. Honda Accord Hybrid được trang bị động cơ 2,0L 4 xylanh chu trình Atkinson đi kèm động cơ kéo, cho tổng công suất 212 mã lực. Động cơ kéo có mômen xoắn khoảng 315 Nm tại số vòng quay từ 0 – 2.000 vòng/phút. Ngoài ra, một động cơ thứ hai nhỏ gọn hơn đóng vai trò như một máy phát điện, truyền điện năng tới động cơ kéo để sạc điện cho gói pin lithium-ion của chiếc xe Honda Accord Hybrid này. Nếu xét về mức độ tiết kiệm nhiên liệu của những động cơ “sạch” (hybrid), động cơ 1,4L tăng áp 4 xylanh của Hyundai Elantra Eco vẫn được vinh danh trong bảng xếp hạng của WardsAuto. Động cơ này cho cảm nhận mạnh mẽ hơn rất nhiều so với công suất 128 mã lực. Động cơ mang tới cảm giác thật sự phấn khích nhờ hộp số ly hợp kép 7 cấp. Điều khiến các chuyên gia đánh giá của WardsAuto thật sự ấn tượng là một số công nghệ mới được áp dụng cho khối động cơ, bao gồm cụm ống xả tích hợp với nắp chụp và hai bộ ổn nhiệt giúp vận hành hai kênh làm mát độc lập tại nắp chụp và khối xylanh. Có lẽ việc động cơ 3,0L DOHC V6 tăng áp của Infiniti Q50 lọt vào bảng xếp hạng của WardsAuto không phải là sự ngạc nhiên với nhiều người. Động cơ này sản sinh công suất 400 mã lực và sử dụng công nghệ lớp phủ tại mặt gương xylanh, công nghệ đóng mở van nạp điều khiển điện và cụm ống xả tích hợp... Tất cả góp phần khiến gia đình động cơ “VR” trở thành một triều đại lớn trong ngành công nghiệp sản xuất động cơ ôtô. Động cơ này cũng từng được trang bị sẵn với công suất 300 mã lực và mức tiêu thụ nhiên liệu ít hơn. Mazda quả là can đảm khi chế tạo động cơ 2,5L 4 xylanh trên một mẫu crossover 7 chỗ, song đó chính xác là những gì hãng xe Nhật Bản đã áp dụng với CX-9 phiên bản mới. Và kết quả là điều này đã gây ngạc nhiên cho nhiều người và động cơ đặc biệt của Mazda lọt vào danh sách 1 trong 10 động cơ tốt nhất năm 2017. Theo khẳng định của nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản, khối động cơ này sản sinh công suất 227 mã lực khi chạy xăng không chì hàng ngày, và công suất 250 mã lực khi sử dụng xăng 93 octan cao cấp. Hiện nay có rất nhiều động cơ 2,0L tăng áp 4 xylanh trên thị trường song trang đánh giá đình đám WardsAuto vẫn ấn tượng với động cơ được bắt gặp trên mẫu xe sedan Mercedes-Benz C300. Với mức công suất 241 mã lực, mômen xoắn 370 Nm, những con số trên quả là khiêm tốn song khả năng truyền công suất của khối động cơ này vẫn đủ sức chinh phục các chuyên gia đánh giá của WardsAuto. Điều gì sẽ xảy ra khi sử dụng công nghệ tuốc bin tăng áp (turbocharging) cho một động cơ 4 xylanh không đạt đủ hiệu suất ? Nhà sản xuất sẽ bổ sung thêm hệ thống siêu nạp... Và đó là những gì đã được áp dụng với động cơ 2,0L tăng áp và siêu nạp sản sinh mức công suất ấn tượng 362 mã lực trên Volvo V60 Polestar, một điều khiến công chúng băn khoăn liệu việc nhà sản xuất phát triển một động cơ sản sinh công suất 200 mã lực/L nhiên liệu có chăng chỉ là vấn đề thời gian?

