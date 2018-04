Siêu limousine Cadillac chống đạn mới dự kiến sử dụng cho Tổng thống Hoa Kỳ từ khi mới nhậm chức (2017), nhưng phải cho tới giờ The Beast 2.0 mới được Cadillac bàn giao cho phía chính phủ. Xe sẽ được đưa vào sử dụng từ cuối Quý II này, dàn limousine mới thay thế cho hệ thống xe đã được sử dụng từ thời Tổng thống Barack Obama từ năm 2009. Theo trang Fox News, dàn siêu limousine Cadillac chống đạn mới đã được bàn giao xong và đang được tùy biến bởi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ nếu như những gì chủ tịch Cadillac, ông Johann de Nysschen tuyên bố là đúng. Đại diện từ phía chính phủ cũng cho biết chương trình lắp ráp, bàn giao và đưa xe phụ vụ Tổng thống vào sử dụng vẫn đang đi đúng tiến độ. Thời gian xe dự kiến được đưa vào chuyên chở là ngay cuối mùa hè này. Thiết kế quái vật The Beast 2.0 như sẽ mang dáng vẻ khác biệt khá đáng kể so với người tiền nhiệm dù các chức năng cơ bản không thay đổi. Siêu xe limousine Cadillac chống đạn mới của Tổng thống Trump sẽ sử dụng khung gầm của... xe tải cỡ lớn, hơn 12 chiếc The Beast 2.0 đã được Cadillac chế tạo theo hợp đồng có giá trị 15,8 triệu USD ký với chính phủ. Một số chi tiết mới cũng "phù hợp" với xe chở VIP được trang bị như cửa gia cố, kính siêu dày cường lực chống đạn, công nghệ chống bom điện tử EMP hay hệ thống lọc không khí phòng chống bom sinh học... Cadillac đã là thương hiệu nhận trách nhiệm chế tạo xe cho các đời tổng thống Mỹ từ năm 1993 tới nay. Trước đó, mỗi tổng thống Mỹ sử dụng một dòng xe riêng theo ý thích của mình, hầu hết tới từ Cadillac nhưng đôi lúc là cả Lincoln. Các mẫu xe tổng thống sử dụng sau khi hết nhiệm kỳ đều bị phá hủy trong bí mật để tránh lộ công nghệ chế tạo ra bên ngoài. Video: Tổng thống Trump sắp có siêu limousine Cadillac chống đạn mới.

