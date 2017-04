“Tiền tấn” cũng không mua được siêu xe hồng từ Ferrari

Trong những năm gần đây, nhờ có sự "nở rộ" của những chương trình cá nhân hóa từ các hãng xe và nhu cầu muốn sở hữu "hàng độc", nhiều "đại gia" đã không tiếc tiền để sơn những chiếc siêu xe và xe siêu sang của mình với mọi thể loại màu sắc khác nhau. Tuy nhiên nếu như muốn có một chiếc siêu xe Ferrari màu hồng, khách hàng sẽ không thể mua từ Ferrari dù có "tiền tấn". Theo ông Herbert Appleroth - Giám đốc điều hành Ferrari khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hãng siêu xe Ferrari sẽ không bao giờ bán ra một chiếc siêu xe màu hồng. Lý giải về quy định kỳ dị này, ông Appleroth cho biết đó là một "điều luật" của công ty và màu hồng không phù hợp với hình ảnh của công ty. Hiện tại, Ferrari có 2 chương trình cá nhân hóa là Tailor Made - cho phép khách đặt hàng những dòng xe hiện tại đang được bán với màu sắc nội ngoại thất cùng các tùy chọn theo ý muốn và Special Projects - đặt hàng một siêu xe "thửa riêng" hoàn toàn. Tuy nhiên ngay cả khi đặt xe qua các chương trình này, khách hàng cũng không thể lựa chọn màu hồng ở bất kỳ sắc độ nào. So với các hãng siêu xe khác, những chủ nhân mua Ferrari cũng ít khi lựa chọn những màu sắc quá nổi cho siêu xe của mình. 1/3 những chiếc Ferrari bán ra được sơn màu đỏ truyền thống của hãng, đồng thời các lựa chọn màu sắc phổ biến khác bao gồm bạc, đen và trắng. Do Ferrari không bán xe với màu hồng nên để có được một chiếc siêu xe Ferrari với màu hồng, khách hàng sẽ buộc phải nhờ tới các dịch vụ dán xe toàn thân hoặc sơn lại ở các cửa hàng khác không trực thuộc Ferrari. Tuy nhiên việc này sẽ khiến chiếc xe bị mất giá nghiêm trọng do không được sơn bởi chính hãng. Ferrari là một hãng siêu xe rất bảo thủ và "khó tính" trong việc giữ gìn hình ảnh thương hiệu của mình. Trước đây, hãng cũng đã từng yêu cầu những chủ xe Ferrari "độ hết bài" hoặc "thửa riêng" thân xe mới không được gắn logo "ngựa chồm" nổi tiếng lên chiếc xe của mình, dù chúng vốn cũng là những chiếc xe Ferrari chính hãng.

Trong những năm gần đây, nhờ có sự "nở rộ" của những chương trình cá nhân hóa từ các hãng xe và nhu cầu muốn sở hữu "hàng độc", nhiều "đại gia" đã không tiếc tiền để sơn những chiếc siêu xe và xe siêu sang của mình với mọi thể loại màu sắc khác nhau. Tuy nhiên nếu như muốn có một chiếc siêu xe Ferrari màu hồng, khách hàng sẽ không thể mua từ Ferrari dù có "tiền tấn". Theo ông Herbert Appleroth - Giám đốc điều hành Ferrari khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hãng siêu xe Ferrari sẽ không bao giờ bán ra một chiếc siêu xe màu hồng. Lý giải về quy định kỳ dị này, ông Appleroth cho biết đó là một "điều luật" của công ty và màu hồng không phù hợp với hình ảnh của công ty. Hiện tại, Ferrari có 2 chương trình cá nhân hóa là Tailor Made - cho phép khách đặt hàng những dòng xe hiện tại đang được bán với màu sắc nội ngoại thất cùng các tùy chọn theo ý muốn và Special Projects - đặt hàng một siêu xe "thửa riêng" hoàn toàn. Tuy nhiên ngay cả khi đặt xe qua các chương trình này, khách hàng cũng không thể lựa chọn màu hồng ở bất kỳ sắc độ nào. So với các hãng siêu xe khác, những chủ nhân mua Ferrari cũng ít khi lựa chọn những màu sắc quá nổi cho siêu xe của mình. 1/3 những chiếc Ferrari bán ra được sơn màu đỏ truyền thống của hãng, đồng thời các lựa chọn màu sắc phổ biến khác bao gồm bạc, đen và trắng. Do Ferrari không bán xe với màu hồng nên để có được một chiếc siêu xe Ferrari với màu hồng, khách hàng sẽ buộc phải nhờ tới các dịch vụ dán xe toàn thân hoặc sơn lại ở các cửa hàng khác không trực thuộc Ferrari. Tuy nhiên việc này sẽ khiến chiếc xe bị mất giá nghiêm trọng do không được sơn bởi chính hãng. Ferrari là một hãng siêu xe rất bảo thủ và "khó tính" trong việc giữ gìn hình ảnh thương hiệu của mình. Trước đây, hãng cũng đã từng yêu cầu những chủ xe Ferrari "độ hết bài" hoặc "thửa riêng" thân xe mới không được gắn logo "ngựa chồm" nổi tiếng lên chiếc xe của mình, dù chúng vốn cũng là những chiếc xe Ferrari chính hãng .