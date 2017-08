Thợ Việt độ Mercedes S-Class thành S65 AMG giá 18 tỷ

Nếu không tính các phiên bản Maybach hay Pullman "hàng thửa", mẫu xe Mercedes-AMG S65 hiện đang là chiếc S-Class mạnh mẽ và đắt tiền nhất hiện nay. Với giá lên tới 18,2 tỷ đồng, khiến nó trở thành "ước mơ ngoài tầm với" của đa số những fan Mercedes tại Việt Nam. Tuy nhiên do S65 AMG dựa trên các phiên bản Mercedes S-Class bình thường nên những chiếc S-Class phiên bản thấp hơn vẫn có thể lắp được những chi tiết ngoại thất chỉ có trên S65. Bằng cách trang bị full bodykit của phiên bản thể thao Mercedes-AMG S65, một chủ xe Mercedes S-Class tại Sài Gòn đã "nâng đời" chiếc xe của mình. Sau khi nâng cấp, chiếc S-Class có ngoại hình y hệt dòng sedan hạng sang mạnh mẽ nhất nhà Mercedes. Nhờ có toàn bộ cản trước của S65, ngay cả những người yêu xe cũng khó có thể phân biệt chiếc S-Class này với S65 AMG "hàng thật". Chi tiết đặc trưng nhất của Mercedes-AMG S65 là phần lưới chắn các khe hút gió bằng kim loại cũng đã được chuyển sang S-Class một cách hoàn hảo. Bộ mâm đúc màu nhôm bóng của S65 AMG cũng đã được lắp hoàn hảo trên S-Class thường. Với thiết kế nhiều nan, bộ mâm này đã khiến cho chiếc xe ấn tượng và thể thao hơn mà không mất đi nét thanh lịch vốn có. Ở phía sau, chiếc S-Class cũng được thay toàn bộ cản hậu bằng loại của S65 AMG. Ngay cả chụp ống xả hình bình hành đặc trưng của AMG cũng có mặt trên chiếc xe. Bên cạnh "dàn ngoài", nội thất nguyên bản của S-Class vẫn được giữ nguyên. Trên thực tế, sự khác biệt bên trong cabin của S65 AMG so với những chiếc S-Class "full option" cũng không quá lớn. Hệ động lực của chiếc xe nguyên bản cũng không có sự thay đổi. Sau khi được trang bị "full kit" S65 AMG, chiếc xe sang Mercedes S-Class đã có ngoại hình không khác gì so với Mercedes-AMG S65 gốc với chi phí có thể chấp nhận được với những chủ sở hữu S-Class.

Nếu không tính các phiên bản Maybach hay Pullman "hàng thửa", mẫu xe Mercedes-AMG S65 hiện đang là chiếc S-Class mạnh mẽ và đắt tiền nhất hiện nay. Với giá lên tới 18,2 tỷ đồng, khiến nó trở thành "ước mơ ngoài tầm với" của đa số những fan Mercedes tại Việt Nam. Tuy nhiên do S65 AMG dựa trên các phiên bản Mercedes S-Class bình thường nên những chiếc S-Class phiên bản thấp hơn vẫn có thể lắp được những chi tiết ngoại thất chỉ có trên S65. Bằng cách trang bị full bodykit của phiên bản thể thao Mercedes-AMG S65, một chủ xe Mercedes S-Class tại Sài Gòn đã "nâng đời" chiếc xe của mình. Sau khi nâng cấp, chiếc S-Class có ngoại hình y hệt dòng sedan hạng sang mạnh mẽ nhất nhà Mercedes. Nhờ có toàn bộ cản trước của S65, ngay cả những người yêu xe cũng khó có thể phân biệt chiếc S-Class này với S65 AMG "hàng thật". Chi tiết đặc trưng nhất của Mercedes-AMG S65 là phần lưới chắn các khe hút gió bằng kim loại cũng đã được chuyển sang S-Class một cách hoàn hảo. Bộ mâm đúc màu nhôm bóng của S65 AMG cũng đã được lắp hoàn hảo trên S-Class thường. Với thiết kế nhiều nan, bộ mâm này đã khiến cho chiếc xe ấn tượng và thể thao hơn mà không mất đi nét thanh lịch vốn có. Ở phía sau, chiếc S-Class cũng được thay toàn bộ cản hậu bằng loại của S65 AMG. Ngay cả chụp ống xả hình bình hành đặc trưng của AMG cũng có mặt trên chiếc xe. Bên cạnh "dàn ngoài", nội thất nguyên bản của S-Class vẫn được giữ nguyên. Trên thực tế, sự khác biệt bên trong cabin của S65 AMG so với những chiếc S-Class "full option" cũng không quá lớn. Hệ động lực của chiếc xe nguyên bản cũng không có sự thay đổi. Sau khi được trang bị "full kit" S65 AMG, chiếc xe sang Mercedes S-Class đã có ngoại hình không khác gì so với Mercedes-AMG S65 gốc với chi phí có thể chấp nhận được với những chủ sở hữu S-Class.