Thợ Sài Gòn độ Suzuki GN125 siêu chất chỉ 30 triệu đồng

Từng được bán ở Việt Nam trong thập niên 90, xe môtô Suzuki GN125 sở hữu kiểu dáng mang hơi hướng cruiser hướng tới sự thoải mái trên đường trường. Tuy nhiên do kiểu dáng nguyên bản của xe khá "già" và hiện có giá rẻ, những chiếc GN125 ngày nay đã trở thành một "nền tảng" hợp lý cho những người đam mê độ xe tạo nên nhiều kiểu dáng khác nhau. Với mong muốn có một chiếc xe côn tay phong cách và bền bỉ để có thể thực hiện những chuyến đi dài những vẫn mang đậm phong cách mới lạ, mới đây một biker tại Gia Lai đã liên hệ với xưởng độ Garage Tự Thanh Đa tại Sài Gòn để độ lại chiếc GN125 theo dáng tracker. Từ một chiếc Suzuki GN125 đời cũ gần như nguyên bản toàn bộ, xưởng độ Garage Tự Thanh Đa tại Sài Gòn đã tạo nên bản độ mang phong cách tracker mạnh mẽ cá tính những vẫn bền bỉ và đa dụng cho mọi địa hình. Giữ kiểu dáng cổ điển cho chiếc xe, Garage Tự Thanh Đa vẫn sử dụng đèn pha chóa tròn nguyên bản của Suzuki GN125 nhưng được sơn ốp viền mầu đen, cùng với đó 2 xi-nhan "hột vịt" ở phía trước và sau cá tính hơn. Cụm tay lái được làm lại với các chi tiết mới khác như sơn ghi đông tĩnh điện màu đen, các nút bấm được làm mới nhưng vẫn sắp xếp theo nguyên bản để tiện cho việc sử dụng, đồng hồ được thay mới đơn giản và dễ quan sát hơn, bình xăng được gò lại thủ công và sơn màu xanh rêu nhám... Nhờ có ghi-đông cao và rộng, tư thế ngồi của GN125 đã mang đậm phong cách tracker hơn mà không mất đi sự thoải mái nguyên bản. Yên xe dạng bánh mỳ cũng được làm thủ công bằng da mềm đủ dùng cho hai người cũng đẹp và chất chơi hơn nhiều so với nguyên bản trước đây. Bộ khung của chiếc Suzuki GN125 độ này cũng được làm mới ấn tượng và bền bỉ hơn. Đuôi xe được lắp thêm đèn báo cỡ nhỏ, dè trước sau của xe cũng được cắt gọt sau cho phù hợp hơn với phong cách tracker mạnh mẽ. Dàn chân trước và sau của xe cùng được làm mới, tuy nhiên ấn tượng hơn cả vẫn là giảm sóc phuộc dầu màu vàng cá tính ở phía sau mang thương hiệu Ohlins đắt giá. Hệ thống phanh đĩa trướ nguyên bản, phía sau phanh đùm đã được thay thế bằng đĩa đơn an toàn hơn. Cặp bánh trước và sau của xe cũng ấn tượng hơn nhờ được làm mới bằng lốp béo Firestone. Hệ thống ống xả cũng được làm mới bằng pô chuỳ thiết kế thủ công cho âm thanh mạnh mẽ và mã lực tốt hơn so với nguyên bản. Toàn bộ hệ thống điện của chiếc xe cũng đã phục chế lại, đề phòng những sự cố bất ngờ khiến chủ xe buộc phải dừng hành trình giữa đường. Trong khi đó, khối động cơ 125 cc SOHC nguyên bản của xe không thay đổi. Sau khi được xưởng độ Garage Tự Thanh Đa tại Sài Gòn "làm mới" lại, chiếc Suzuki GN125 độ dáng tracker đã mạnh mẽ và tin cậy hơn để có thêt cùng chủ nhân rong ruổi đường trường. Được biết tổng chi phí để hoàn thành bản độ này là khoảng gần 30 triệu đồng chưa kể "xác xe". Xem Video xe máy Suzuki độ trạker tại Việt Nam.

Từng được bán ở Việt Nam trong thập niên 90, xe môtô Suzuki GN125 sở hữu kiểu dáng mang hơi hướng cruiser hướng tới sự thoải mái trên đường trường. Tuy nhiên do kiểu dáng nguyên bản của xe khá "già" và hiện có giá rẻ, những chiếc GN125 ngày nay đã trở thành một "nền tảng" hợp lý cho những người đam mê độ xe tạo nên nhiều kiểu dáng khác nhau. Với mong muốn có một chiếc xe côn tay phong cách và bền bỉ để có thể thực hiện những chuyến đi dài những vẫn mang đậm phong cách mới lạ, mới đây một biker tại Gia Lai đã liên hệ với xưởng độ Garage Tự Thanh Đa tại Sài Gòn để độ lại chiếc GN125 theo dáng tracker. Từ một chiếc Suzuki GN125 đời cũ gần như nguyên bản toàn bộ, xưởng độ Garage Tự Thanh Đa tại Sài Gòn đã tạo nên bản độ mang phong cách tracker mạnh mẽ cá tính những vẫn bền bỉ và đa dụng cho mọi địa hình. Giữ kiểu dáng cổ điển cho chiếc xe, Garage Tự Thanh Đa vẫn sử dụng đèn pha chóa tròn nguyên bản của Suzuki GN125 nhưng được sơn ốp viền mầu đen, cùng với đó 2 xi-nhan "hột vịt" ở phía trước và sau cá tính hơn. Cụm tay lái được làm lại với các chi tiết mới khác như sơn ghi đông tĩnh điện màu đen, các nút bấm được làm mới nhưng vẫn sắp xếp theo nguyên bản để tiện cho việc sử dụng, đồng hồ được thay mới đơn giản và dễ quan sát hơn, bình xăng được gò lại thủ công và sơn màu xanh rêu nhám... Nhờ có ghi-đông cao và rộng, tư thế ngồi của GN125 đã mang đậm phong cách tracker hơn mà không mất đi sự thoải mái nguyên bản. Yên xe dạng bánh mỳ cũng được làm thủ công bằng da mềm đủ dùng cho hai người cũng đẹp và chất chơi hơn nhiều so với nguyên bản trước đây. Bộ khung của chiếc Suzuki GN125 độ này cũng được làm mới ấn tượng và bền bỉ hơn. Đuôi xe được lắp thêm đèn báo cỡ nhỏ, dè trước sau của xe cũng được cắt gọt sau cho phù hợp hơn với phong cách tracker mạnh mẽ. Dàn chân trước và sau của xe cùng được làm mới, tuy nhiên ấn tượng hơn cả vẫn là giảm sóc phuộc dầu màu vàng cá tính ở phía sau mang thương hiệu Ohlins đắt giá. Hệ thống phanh đĩa trướ nguyên bản, phía sau phanh đùm đã được thay thế bằng đĩa đơn an toàn hơn. Cặp bánh trước và sau của xe cũng ấn tượng hơn nhờ được làm mới bằng lốp béo Firestone. Hệ thống ống xả cũng được làm mới bằng pô chuỳ thiết kế thủ công cho âm thanh mạnh mẽ và mã lực tốt hơn so với nguyên bản. Toàn bộ hệ thống điện của chiếc xe cũng đã phục chế lại, đề phòng những sự cố bất ngờ khiến chủ xe buộc phải dừng hành trình giữa đường. Trong khi đó, khối động cơ 125 cc SOHC nguyên bản của xe không thay đổi. Sau khi được xưởng độ Garage Tự Thanh Đa tại Sài Gòn "làm mới" lại, chiếc Suzuki GN125 độ dáng tracker đã mạnh mẽ và tin cậy hơn để có thêt cùng chủ nhân rong ruổi đường trường. Được biết tổng chi phí để hoàn thành bản độ này là khoảng gần 30 triệu đồng chưa kể "xác xe". Xem Video xe máy Suzuki độ trạker tại Việt Nam.