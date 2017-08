Thợ Hà Nội độ “xế nổ” Suzuki GD110 giá 29 triệu đồng

Tại Việt Nam hiện nay, mẫu xe môtô Suzuki GD110 cỡ nhỏ hiện đang có giá rẻ nhất khi chỉ đạt mức niêm yết 29 triệu đồng. Đổi lại mức giá rẻ, GD110 có động cơ khá bé nhỏ và thiết kế nguyên bản nhàm chán, không thu hút được các bạn trẻ. Tuy nhiên, do có bộ khung thép và máy đứng có thể dễ dàng trở thành "nền tảng" cho nhiều phong cách độ khác nhau, mẫu xe này được những người đam mê độ xe khá ưa chuộng. Chỉ với một số "đồ chơi" đơn giản, xưởng độ DuongDoan Design tại Hà Nội đã tạo ra một gói độ phong cách street tracker cổ điển nhưng mạnh mẽ từ GD110. Trên bản độ này, cặp vành nan kèm phanh đùm nguyên bản của GD110 với đường kính 17 inch vẫn được xưởng độ giữ nguyên để giữ "chất" cổ điển. Tuy nhiên với dè trước ngắn và cặp lốp gai, chiếc xe đã có dáng địa hình "phong trần" hơn. DuongDoan Design đã giữ lại bình xăng nguyên bản của xe, nhưng sơn màu xanh lá mờ "lì" và đơn giản hơn. Một chiếc street tracker không thể thiếu được tay lái cao và rộng, chính vì vậy chiếc xe đã có ghi-đông mới bằng nhôm thỏa mãn những tiêu chí này. Bảng đồng hồ nguyên bản cũng thay bằng duy nhất một đồng hồ báo tốc độ duy nhất. Toàn bộ phần thân xe và đuôi nhựa nguyên bản của chiếc xe côn tay GD110 đã được DuongDoan Design vứt bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, xưởng độ đã gò cho chiếc xe những tấm ốp hai bên thân "ăn nhập" hơn với kiểu dáng cổ điển mà họ theo đuổi trên bản độ này. GD110 được hãng xe máy Suzuki trang bị động cơ 1 xy lanh, SOHC, dung tích 112,8 cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cũng không có sự thay đổi nào trong kết cấu, ngoại trừ cây pô được chế tạo thủ công bởi DuongDoan để đem tới tiếng nổ ấn tượng hơn. Thay vì phần đuôi nhựa phía sau, GD110 nay chỉ còn lại một dè nhôm ngắn được tích hợp pad biển số kiêm đèn hậu phong cách hãng Kijima của Nhật. Kết thúc bản độ là bộ yên bọc da kiểu "bánh mì" quen thuộc trên các bản độ xe nam tại Việt Nam. Do sử dụng những phụ tùng đơn giản và không can thiệp tới kết cấu của xe, gói độ Street tracker dành cho GD110 của DuongDoan Design vẫn có chi phí khá "phải chăng", khiến bất kỳ chủ xe nào cũng có thể tự tạo ra một chiếc xe tương tự.

