Thét giá 618 triệu - xế "Tàu" BAIC XG5 có cửa tại VN?

BAIC là một tập đoàn xe hơi trực thuộc trung ương Trung Quốc, và cũng là nhà liên doanh với khá nhiều hãng xe như Hyundai, Mercedes... Bên cạnh việc liên doanh với các xe ô tô hãng lớn, BAIC cũng tự sản xuất các dòng xe. Để cạnh tranh trong phân khúc crossover cỡ C, hãng đã cho ra mắt chiếc xe ôtô BAIC XG5 với "tham vọng" cạnh tranh với các đối thủ Nhật như Mazda CX-5. Về tổng thể, XG5 sở hữu kiểu dáng theo phong cách crossover điển hình với nhiều đường nét đậm, cứng cáp. Tuy nhiên nhìn vào phần trước của chiếc xe, những người yêu xe sẽ có cảm giác khá quen thuộc khi ngoại trừ lưới tản nhiệt của BAIC, cụm đèn pha cũng như cản trước của XG5 phần nào đó gợi nhớ tới dòng ML-Class (hay nay là GLS-Class). Các kích thước DxRxC của xe lần lượt là 4654, 1816 và 1860 mm. Nếu so sánh với đối thủ trực tiếp CX-5, chiếc xe dài hơn 115 mm và nặng hơn tới 70 kg. Trong khi phần đầu xe của XG5 khá giống Mercedes ML-Class thì các cửa kính bên lại "na ná" một mẫu crossover khác tới từ Đức là Audi Q5. Ở phía sau, XG-5 có lối thiết kế thường thấy ở các dòng crossover với cặp đèn hậu đặt ngang, nối liền với nhau bởi một dải chrome và nằm giữa là một hốc biển số lớn. Cản sau của xe có 2 đầu ống xả hình bình hành mạ chrome trông qua có vẻ khá cao cấp. Tuy nhiên trên thực tế, 2 "chụp ống xả" này không được nối với ống xả của xe mà là một phần của cản. Ở bên trong nội thất của XG5 có thiết kế đơn giản không có gì đặc biệt với các cửa gió điều hòa vuông vức. Một lần nữa, tay lái 3 chấu của xe sở hữu thiết kế rất giống các dòng Mercedes. Các ghế ngồi được bọc chất liệu giả da, trong khi các chi tiết ốp đều sử dụng nhựa cứng khiến cho khoang nội thất của xe có vẻ khá "rẻ tiền". Để bù lại cabin có vẻ "rẻ tiền, BAIC đã trang bị cho XG5 khá nhiều tiện nghi chỉ thường xuất hiện trên các dòng xe cao cấp như hệ thống thông tin giải trí với màn hình 8 inch, camera 180 độ, điều hòa tự động 2 vùng có lọc khí nano, ghế chỉnh điện 8 hướng, gương gập tự động, đèn LED ban ngày, Cruise Control... Ở phía trên trần xe là cửa sổ trời panorama với diện tích lên tới 1,25 m2. Hiện tại trong phân khúc crossover hạng C, BAIC XG5 là mẫu xe duy nhất có trang bị này. Các trang bị an toàn của xe gồm 10 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TSC, cân bằng điện tử TSP. Theo BAIC, khung gầm của xe được "đúc nguyên khối" theo công nghệ của hãng SAAB (Thụy Điển), hãng khẳng định rằng chassis này giúp xe chạy liên tục 500 km/h không mệt mọi và bảo hành 10 năm không rỉ sét. Tuy nhiên trên thực tế, chiếc xe chỉ được trang bị chassis thân liền khung thay vì thân trên khung như những chiếc SUV truyền thống. Hiện tại, việc đúc nguyên khối một chassis xe hơi vẫn là việc "bất khả thi". Ngoài chassis, XG5 cũng sở hữu động cơ tăng áp 4 xi-lanh 2.0l của hãng SAAB với công suất 175 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp của hãng Aisin - Nhật Bản, giúp xe có thể đạt tốc độ tối đa 220 km/h. Hiện tại ở Việt Nam, BAIC XG5 đang có giá bán 618 triệu - rẻ hơn khá nhiều so với những mẫu xe tương đương như Honda CR-V hay Mazda CX-5. Mặc dù có trang bị rất hấp dẫn nhưng cũng như nhiều mẫu xe ôtô Trung Quốc khác, độ bền của XG5 tại điều kiện Việt Nam vẫn chưa được kiểm chứng. Ngoài ra, việc thương hiệu xe vẫn còn mới, đến từ Trung Quốc và mạng lý đại lý, trạm sửa chữa nghèo nàn trên khắp cả nước cũng là những yếu tố khiến người tiêu dùng chưa "mặn mà" với XG5.

