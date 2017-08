"Thần gió" môtô Suzuki Hayabusa độ hàng loạt đồ chơi khủng

Dù đã ra mắt từ năm 1999 nhưng tới tận ngày nay, mẫu siêu môtô Suzuki Hayabusa GSX-1300R vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim người hâm mộ. Sự xuất hiện của Hayabusa với khả năng đạt tốc độ tối đa 305 km/h ở dạng nguyên bản đã dẫn tới việc mọi chiếc siêu môtô hiện nay đều bị giới hạn tốc độ dưới 299 km/h do các nhà "làm luật" tại nhiều nước gây sức ép tới những hãng xe. Tuy nhiên nếu xét trên tiêu chuẩn của một superbike hiện đại, Hayabusa lại có cảm giác điều khiến chưa được hoàn hảo do chỉ được trang bị những phụ tùng ở mức "đủ dùng". Chính vì vậy để nâng cấp hiệu năng Hayabusa, một người chơi xe đã đầu tư trang bị cho "quái điểu" này những đồ chơi "hàng hiệu", tập trung cải thiện cảm giác lái. Thay vì bộ mâm nguyên bản, chiếc xe đã được trang bị cặp mâm hợp kim Marchesini M10RS siêu nhẹ ở cả 2 bánh. Trong khi đó, hệ thống phanh trước được nâng cấp lên loại Brembo Monoblock 4 pis theo chuẩn xe đua. Dè trước bằng sợi carbon không chỉ giảm trọng lượng cho Hayabusa mà còn khiến chiếc xe trông thể thao hơn. Nằm ở phía trên tay lái, để cải thiện cảm giác điều khiển, chủ xe đã trang bị cùm phanh Brembo RCS 19, cùm côn Brembo RCS 16 và trợ lực Matris. Ngoài ra, hai bên tay lái còn là những món đồ chơi "kiểng" như bao tay Rizoma Lux và gù xéo Rizoma. Khối động cơ nguyên bản của Suzuki Hayabusa GSX-1300R được giữ nguyên với dạng 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC 16 van, có dung tích thực 1340 cc. Dù đã ra đời từ lâu nhưng với công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm, động cơ này vẫn khiến chiếc xe có thể "so găng" với mọi mẫu superbike đời mới khi xét về sức mạnh. Những thay đổi liên quan tới động cơ của chiếc xe chỉ nằm ở cặp bảo vệ lốc máy và pô Austin Racing full system titan nằm đối xứng hai bên thân. Những "đồ chơi" như bộ số gảy CNC hay ốp gắp bằng sợi carbon làm tăng thêm độ nổi bật cho superbike độ này. Bộ mâm Marchesini được kết hợp với lốp Bridgestone Battlax để giữ Hayabusa trên đường. Ở phía sau, hệ thống phanh xe cũng đã được nâng cấp khá "nhẹ nhàng" với heo Brembo 2 pis đối xứng. Vốn đã là một mẫu siêu môtô nổi tiếng Thế giới, chiếc siêu môtô Suzuki Hayabusa trong bài viết này còn có hiệu năng vận hành được nâng cao hơn nữa khi được người chơi xe trang bị loạt đồ chơi "hàng hiệu".

