Thaco công bố giá bán ôtô BMW, rẻ hơn Euro Auto

(Kiến Thức) - Thaco vừa công bố giá bán chính thức các mẫu xe BMW vừa nhập về để phân phối tại Việt Nam, giá của đa số của các dòng xe đều giảm đáng kể so với thời Euro Auto.

Như vậy thì nếu những ai đang chờ mua xe sang BMW mới để kịp có xe chơi Tết đã có thể chốt và xuống tiền. Đây là lô xe 304 chiếc được Thaco nhập khẩu đợt 1 từ Đức trong năm 2018, mức giá có hiệu lực kể từ ngày 18/1/2018. Các xe BMW của Thaco phân phối có giá thấp hơn từ 49 triệu đồng đến 589 triệu đồng/chiếc so với mức giá hơn một năm về trước.

Giá của đa số của các dòng xe đều giảm đáng kể so với thời Euro Auto.

Mẫu xe có mức giảm cao nhất đó là X5 xDrive35i với chênh lệch so với giá cũ lên tới 589 triệu. Giá cũ là khoảng 3,788 tỷ đồng; giá mới là từ 3,199 - 3,599 tỷ đồng. Mẫu xe bán chạy là BMW 320i cũng ghi nhận mức giảm khoảng 221 triệu đồng so với trước đây. Giá cũ từ 1,525 - 1,600 tỷ đồng; giá mới là 1,319 - 1,509 tỷ đồng. Có mẫu xe tăng giá so với trước đây là X6 xDrive35i Pure Extravagance và M2 Coupe. Tuy nhiên, mức tăng chỉ là 1 triệu đồng.

Theo ông Võ Văn Minh - Phó Tổng giám đốc kinh doanh Công ty PC cho biết: Thông qua mức giá bán này công ty mong muốn vừa cạnh tranh, chinh phục thị trường cao cấp, đồng thời chia sẻ với người tiêu dùng yêu mến thương hiệu xe BMW trên cả nước. Đây cũng là một thử thách mới so với các hoạt động kinh doanh của Thaco trước đây, sự thay đổi này là một cố gắng tích cực để mang đến cho khách hàng thông điệp: Thaco luôn mong muốn đem đến cho khách hàng trong nước những chiếc xe chất lượng nhất, dịch vụ đạt chuẩn toàn cầu theo định vị của thương hiệu với giá cả phù hợp nhất.