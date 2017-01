“Tất tần tật” về Suzuki Swift 2017 giá 258,6 triệu đồng

Sau hàng loạt lần lộ diện trong năm 2016, Suzuki Swift 2017 thế hệ mới đã chính thức được ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào cuối tháng 12 và hiện bắt đầu được chính thức bán ra tại thị trường này. Ở Nhật, xe sẽ có 6 phiên bản khác nhau là RSt, Hybrid RS, RS, Hybrid ML, XL và XG. Như đã biết, Suzuki Swift mới sẽ có 2 loại động cơ là xăng 1.0l tăng áp 3 xi-lanh BoosterJet với công suất 102PS/ mô-men xoắn 150 nm cùng bản 4 xi-lanh nạp khí tự nhiên 1.2l DualJet 91PS/118 Nm. Bản với động cơ tăng áp sẽ chỉ có trên phiên bản thể thao RSt, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, các phiên bản RS, XL và XG đều sử dụng động cơ nạp khí tự nhiên đi kèm với số sàn 5 cấp/ tự động vô cấp CVT cùng lựa chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Đặc biệt, 2 phiên bản hybrid RS và ML sẽ còn được trang bị thêm một mô-tơ dòng DC với công suất 3,1PS/50 Nm hoạt động như một mô-tơ đề kiêm bộ phát điện tích hợp (integrated starter generator - ISG). Khác với những chiếc xe hybrid khác, mô-tơ này không thể giúp chiếc xe vận hành mà không cần tới động cơ xăng. Tuy nhiên nó sẽ đóng vai trò "trợ lực" cho động cơ xăng khi tăng tốc, dừng chờ dạng idling stop và được nạp pin khi xe giảm tốc, sử dụng năng lượng tái tạo từ hệ thống phanh. Mọi phiên bản hybrid của xe đều sẽ chỉ có hộp số CVT, nhưng vẫn có 2 tùy chọn hệ dẫn động. Theo hãng xe Suzuki, các phiên bản hybrid sẽ có mức tiêu thụ chỉ 27,4 km/l với hệ dẫn động cầu trước và 25,4 km/l với hệ dẫn động 4 bánh. Trong khi đó các bản không hybrid CVT cầu trước có mức tiêu thụ 24 km/l. Nhờ sử dụng khung sàn Heartect mới nên mỗi chiếc Swift đã giảm từ 30-160 kg so với thế hệ trước, đạt trọng lượng từ 840 tới 970 kg tùy từng phiên bản. Ở bên trong nội thất, cabin của Swift đã được thiết kế lại hoàn toàn với vẻ cao cấp hơn. Về trang bị, tùy vào từng phiên bản, Swift có thể có hệ thống điều hòa tự động, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch cảm ứng tích hợp kết nối smartphone Android Auto/Carplay, định vị vệ tinh, khóa thông minh, camera lùi, lẫy chuyển số trên vô-lăng, tay lái có nút chỉnh âm thanh. So với thế hệ trước, Swift 2017 có chiều dài tăng 10 mm, đạt 3840 mm. Chiều cao của xe là 1500 mm (thấp hơn 10 mm) trong khi trục cơ sở dài 2450 mm (thêm 20 mm). Riêng chiều rộng không có sự thay đổi với 1695 mm. Riêng các phiên bản hybrid dẫn động 4 bánh có chiều cao lớn hơn, đạt 1525 mm. Với kích thước gia tăng, xe có không gian cabin rộng hơn. Các trang bị an toàn của Swift mới cũng có sự bổ sung mạnh mữ với tối đa 6 túi khí (trước, 2 bên và túi khí rèm cửa), ABS, EBS. Những phiên bản cao cấp còn có camera và cảm biến laser trên gương hậu để phục vụ cho các tính năng như trợ phanh, phanh khẩn cấp, cảnh báo chuyển làn và giữ ga tự động thông minh. Tại Nhật, giá bán của Swift thế hệ mới từ mức 1,3435 tới 1,94184 triệu Yen (tương đương 258,6 - 373,85 triệu đồng). Sau Nhật Bản, chiếc xe sẽ tiếp tục được ra mắt trên Thế giới vào triển lãm Geneva năm 2017.

Sau hàng loạt lần lộ diện trong năm 2016, Suzuki Swift 2017 thế hệ mới đã chính thức được ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào cuối tháng 12 và hiện bắt đầu được chính thức bán ra tại thị trường này. Ở Nhật, xe sẽ có 6 phiên bản khác nhau là RSt, Hybrid RS, RS, Hybrid ML, XL và XG. Như đã biết, Suzuki Swift mới sẽ có 2 loại động cơ là xăng 1.0l tăng áp 3 xi-lanh BoosterJet với công suất 102PS/ mô-men xoắn 150 nm cùng bản 4 xi-lanh nạp khí tự nhiên 1.2l DualJet 91PS/118 Nm. Bản với động cơ tăng áp sẽ chỉ có trên phiên bản thể thao RSt, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, các phiên bản RS, XL và XG đều sử dụng động cơ nạp khí tự nhiên đi kèm với số sàn 5 cấp/ tự động vô cấp CVT cùng lựa chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Đặc biệt, 2 phiên bản hybrid RS và ML sẽ còn được trang bị thêm một mô-tơ dòng DC với công suất 3,1PS/50 Nm hoạt động như một mô-tơ đề kiêm bộ phát điện tích hợp (integrated starter generator - ISG). Khác với những chiếc xe hybrid khác, mô-tơ này không thể giúp chiếc xe vận hành mà không cần tới động cơ xăng. Tuy nhiên nó sẽ đóng vai trò "trợ lực" cho động cơ xăng khi tăng tốc, dừng chờ dạng idling stop và được nạp pin khi xe giảm tốc, sử dụng năng lượng tái tạo từ hệ thống phanh. Mọi phiên bản hybrid của xe đều sẽ chỉ có hộp số CVT, nhưng vẫn có 2 tùy chọn hệ dẫn động. Theo hãng xe Suzuki, các phiên bản hybrid sẽ có mức tiêu thụ chỉ 27,4 km/l với hệ dẫn động cầu trước và 25,4 km/l với hệ dẫn động 4 bánh. Trong khi đó các bản không hybrid CVT cầu trước có mức tiêu thụ 24 km/l. Nhờ sử dụng khung sàn Heartect mới nên mỗi chiếc Swift đã giảm từ 30-160 kg so với thế hệ trước, đạt trọng lượng từ 840 tới 970 kg tùy từng phiên bản. Ở bên trong nội thất, cabin của Swift đã được thiết kế lại hoàn toàn với vẻ cao cấp hơn. Về trang bị, tùy vào từng phiên bản, Swift có thể có hệ thống điều hòa tự động, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch cảm ứng tích hợp kết nối smartphone Android Auto/Carplay, định vị vệ tinh, khóa thông minh, camera lùi, lẫy chuyển số trên vô-lăng, tay lái có nút chỉnh âm thanh. So với thế hệ trước, Swift 2017 có chiều dài tăng 10 mm, đạt 3840 mm. Chiều cao của xe là 1500 mm (thấp hơn 10 mm) trong khi trục cơ sở dài 2450 mm (thêm 20 mm). Riêng chiều rộng không có sự thay đổi với 1695 mm. Riêng các phiên bản hybrid dẫn động 4 bánh có chiều cao lớn hơn, đạt 1525 mm. Với kích thước gia tăng, xe có không gian cabin rộng hơn. Các trang bị an toàn của Swift mới cũng có sự bổ sung mạnh mữ với tối đa 6 túi khí (trước, 2 bên và túi khí rèm cửa), ABS, EBS. Những phiên bản cao cấp còn có camera và cảm biến laser trên gương hậu để phục vụ cho các tính năng như trợ phanh, phanh khẩn cấp, cảnh báo chuyển làn và giữ ga tự động thông minh. Tại Nhật, giá bán của Swift thế hệ mới từ mức 1,3435 tới 1,94184 triệu Yen (tương đương 258,6 - 373,85 triệu đồng). Sau Nhật Bản, chiếc xe sẽ tiếp tục được ra mắt trên Thế giới vào triển lãm Geneva năm 2017.