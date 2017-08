"Tân vương tốc độ" Bugatti Chiron 68 tỷ đầu tiên đến Mỹ

Lễ hội tốc độ Pebble Beach Concours d’Elegance 2017 diễn ra ngày 20/08 vừa qua là sự kiện xe sang và siêu xe cho giới nhà giàu ở Mỹ. Tại đây, mẫu siêu xe Bugatti Chiron đầu tiên cho thị trường Mỹ đã bất ngờ xuất hiện. Hồi tháng 03/2017, 3 chiếc Chiron đầu tiên thế giới đã được chuyển giao đến các chủ nhân ở Châu Âu và Trung Đông. Sau Châu Âu, Bắc Mỹ là thị trường quan trọng thứ 2 của thương hiệu siêu xe đình đám Bugatti. Có khoảng 30% đơn đặt hàng mẫu xe "tân vương tốc độ" Bugatti Chiron mới tiếp sau đó sẽ là đến từ khu vực Bắc Mỹ. Gần như chắc chắn một điều rằng sẽ không có chiếc Chiron nào có ngoại hình giống nhau, bởi các chủ nhân đều cá tính hóa chiếc xe của mình với những chi tiết khác biệt. Siêu phẩm Chiron đầu tiên cho khách hàng Mỹ có ngoại hình bắt mắt phối 2 gam màu Vàng - Đen, và bộ mâm xe "Classique" cũng màu Vàng đồng điệu. Trên mẫu siêu xe đình đám này, hai màu Vàng-đen tiếp tục là cách phối màu chủ đạo cho cả nội thất xe, với toàn bộ chi tiết được bọc da cao cấp. Mẫu siêu xe Bugatti Chiron mới sẽ có "trách nhiệm" tiếp nối "huyền thoại" Veyron trước đây để tiếp tục lập ra những kỷ lục mới trong thế giới xe. Thiết kế của Chiron dựa trên mẫu concept Vision Gran Turismo ra mắt từ năm 2015. Chạy dọc thân xe là một đường gân lấy cảm hứng từ chiếc Bugatti 57 Atlantic cổ điển. Chiron được trang bị hàng tá công nghệ hỗ trợ mà không nhiều siêu xe có ở thời điểm này – mỗi lần xuất đầu lộ diện nó đều gây nên "bão" trong cộng đồng người yêu xe. Chiếc Bugatti Chiron đầu tiên tại Mỹ này cũng không ngoại lệ khi được xuất hiện trước công chúng. Bên trong nội thất, dải đèn LED hình chữ C nằm giữa 2 ghế ngồi của Chiron có chiều dài lớn nhất từng được lắp trên xe các mẫu ôtô thương mại. Đèn này cũng có khả năng điều chỉnh độ sáng. Cấu trúc khung nguyên khối bằng sợi carbon của Chiron mất tới 4 tuần để chế tạo. Về cơ bản, chiếc xe có thân cứng chắc ngang với những xe đua tại thể thức LMP1 của giải đua đường trường Le Mans. Các hệ thống thông tin giải trí cũng đáp ưmgs vừa đủ cho người sử dụng. Trang bị an toàn của xe với những túi khí có thể bật ra cực nhanh và mạnh, đủ sức phá vỡ lớp vỏ bằng sợi carbon trên vô-lăng. Được thiết kế đầy vẻ sang trọng và hiện đại, nội thất của Chiron đi theo xu hướng tối giản với các ghế ngồi đậm chất thể thao được thiết kế thủ công. Bảng điều khiển trung tâm đặt dọc, sử dụng các núm điều khiển tích hợp màn hình chỉ báo. Các nút bấm quan trọng được tập trung trên vô-lăng. Chiron sở hữu khối động cơ quad-turbo (4 turbo) W16 8.0L đạt công suất lên tới 1.500 mã lực, gấp rưỡi Veyron với 1.001 mã lực trước đây, và mô-men xoắn tới 1.600Nm tại dải vòng tua 2.000-6.000v/ph. Ngoài ra, mẫu xe này còn có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong chưa đầy 2,5 giây, 0-200 km/h trong ít hơn 6,5 giây và 0-300 km/h ở dưới 13,6 giây. Tốc độ tối đa mà Bugatti đã giới hạn ở Chiron là 261 mph (420km/h) song thực tế thì Chiron có thể vượt xa so với giới hạn tốc độ đặt ra và đạt tới ngưỡng 500km/h. Xe sẽ được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc và Bugatti đã sẵn sàng có trong tay hơn 250 đơn hàng. Trong năm 2017, hãng siêu xe Bugatti sẽ sản xuất khoảng 70 chiếc Chiron để giao đến khách hàng.

Lễ hội tốc độ Pebble Beach Concours d’Elegance 2017 diễn ra ngày 20/08 vừa qua là sự kiện xe sang và siêu xe cho giới nhà giàu ở Mỹ. Tại đây, mẫu siêu xe Bugatti Chiron đầu tiên cho thị trường Mỹ đã bất ngờ xuất hiện. Hồi tháng 03/2017, 3 chiếc Chiron đầu tiên thế giới đã được chuyển giao đến các chủ nhân ở Châu Âu và Trung Đông. Sau Châu Âu, Bắc Mỹ là thị trường quan trọng thứ 2 của thương hiệu siêu xe đình đám Bugatti. Có khoảng 30% đơn đặt hàng mẫu xe "tân vương tốc độ" Bugatti Chiron mới tiếp sau đó sẽ là đến từ khu vực Bắc Mỹ. Gần như chắc chắn một điều rằng sẽ không có chiếc Chiron nào có ngoại hình giống nhau, bởi các chủ nhân đều cá tính hóa chiếc xe của mình với những chi tiết khác biệt. Siêu phẩm Chiron đầu tiên cho khách hàng Mỹ có ngoại hình bắt mắt phối 2 gam màu Vàng - Đen, và bộ mâm xe "Classique" cũng màu Vàng đồng điệu. Trên mẫu siêu xe đình đám này, hai màu Vàng-đen tiếp tục là cách phối màu chủ đạo cho cả nội thất xe, với toàn bộ chi tiết được bọc da cao cấp. Mẫu siêu xe Bugatti Chiron mới sẽ có "trách nhiệm" tiếp nối "huyền thoại" Veyron trước đây để tiếp tục lập ra những kỷ lục mới trong thế giới xe. Thiết kế của Chiron dựa trên mẫu concept Vision Gran Turismo ra mắt từ năm 2015. Chạy dọc thân xe là một đường gân lấy cảm hứng từ chiếc Bugatti 57 Atlantic cổ điển. Chiron được trang bị hàng tá công nghệ hỗ trợ mà không nhiều siêu xe có ở thời điểm này – mỗi lần xuất đầu lộ diện nó đều gây nên "bão" trong cộng đồng người yêu xe. Chiếc Bugatti Chiron đầu tiên tại Mỹ này cũng không ngoại lệ khi được xuất hiện trước công chúng. Bên trong nội thất, dải đèn LED hình chữ C nằm giữa 2 ghế ngồi của Chiron có chiều dài lớn nhất từng được lắp trên xe các mẫu ôtô thương mại. Đèn này cũng có khả năng điều chỉnh độ sáng. Cấu trúc khung nguyên khối bằng sợi carbon của Chiron mất tới 4 tuần để chế tạo. Về cơ bản, chiếc xe có thân cứng chắc ngang với những xe đua tại thể thức LMP1 của giải đua đường trường Le Mans. Các hệ thống thông tin giải trí cũng đáp ưmgs vừa đủ cho người sử dụng. Trang bị an toàn của xe với những túi khí có thể bật ra cực nhanh và mạnh, đủ sức phá vỡ lớp vỏ bằng sợi carbon trên vô-lăng. Được thiết kế đầy vẻ sang trọng và hiện đại, nội thất của Chiron đi theo xu hướng tối giản với các ghế ngồi đậm chất thể thao được thiết kế thủ công. Bảng điều khiển trung tâm đặt dọc, sử dụng các núm điều khiển tích hợp màn hình chỉ báo. Các nút bấm quan trọng được tập trung trên vô-lăng. Chiron sở hữu khối động cơ quad-turbo (4 turbo) W16 8.0L đạt công suất lên tới 1.500 mã lực, gấp rưỡi Veyron với 1.001 mã lực trước đây, và mô-men xoắn tới 1.600Nm tại dải vòng tua 2.000-6.000v/ph. Ngoài ra, mẫu xe này còn có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong chưa đầy 2,5 giây, 0-200 km/h trong ít hơn 6,5 giây và 0-300 km/h ở dưới 13,6 giây. Tốc độ tối đa mà Bugatti đã giới hạn ở Chiron là 261 mph (420km/h) song thực tế thì Chiron có thể vượt xa so với giới hạn tốc độ đặt ra và đạt tới ngưỡng 500km/h. Xe sẽ được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc và Bugatti đã sẵn sàng có trong tay hơn 250 đơn hàng. Trong năm 2017, hãng siêu xe Bugatti sẽ sản xuất khoảng 70 chiếc Chiron để giao đến khách hàng.