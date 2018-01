Tận mắt loạt ôtô tải khai mỏ khủng nhất thế giới năm 2017

Trong danh sách những chiếc ôtô tải lớn nhất thế giới hiện nay không thể không kể đến mẫu EH5000AC-3 của Hitachi. Với tải trọng 296 tấn, Hitachi EH5000ac-3 có chiều cao có thể nói gần bằng một ngôi nhà cấp bốn với 7,5 m, dài 15,5 m và rộng đến 8,6m Có chiều cao hơn 15m, chiếc xe tải khai mỏ Carterpillar 795F cũng được liệt vào danh sách này. Xe có sức mạnh khủng lên đến 3.440 mã lực. Có công suất mạnh khủng khiếp 11.012 mã lực và tải trọng 450, chiếc Belaz 75710 được ví như một ngôi biệt thự di động. Ngoài ra, nhiều người còn đưa ra phép so sánh chiếc xe có khối động cơ mạnh ngang với chiếc tàu thủy cỡ lớn và tương đương với 7 chiếc siêu xe Bugatti Chiron. Komatsu 930E-4 là một sản phẩm của công ty Nhật Bản. Xe được cung cấp sức mạnh bởi động cơ diesel 10 xy-lanh. Chiếc xe cũng gây ấn tượng với chiều cao 7,4m và chiều dài 15,5m. Nhiều mẫu xe tải của hãng Komatsu nằm trong bảng danh sách này. Một trong số đó là chiếc Komatsu 960E-2 với tải trọng 326,6 tấn và công suất 3.500 mã lực. 75600 là chiếc xe tải duy nhất của Belaz nằm trong top 10 xe tải lớn nhất thế giới. Belaz 75600 có tải trọng lên tới 360 tấn, đủ chở 50 con voi đực trưởng thành. T284 là mẫu xe khai mỏ duy nhất của nhãn hiệu Liebherr đến từ Đức lọt vào danh sách này. Với chiều dài 15,7 m và cao 7,4 m, T284 cũng là mẫu xe khai mỏ có kích thước lớn nhất của hãng Liebherr. 980E-4 là mẫu xe khai mỏ lớn nhất do hãng Komatsu sản xuất. Trong làng công nghiệp ô tô Nhật Bản, Komatsu 980E-4 được ví với Godzilla. Ngoài ra, 980E-4 còn là đàn anh của Komatsu 960E-2 đứng thứ 6 trong danh sách này. 794 C là mẫu xe khai mỏ mới nhất của hãng Caterpillar. Mẫu xe tải này mới được bày bán trên thị trường vào tháng 9 năm ngoái. 797 là mẫu xe ôtô tải khai mỏ lớn nhất của hãng Caterpillar. Riêng lốp của Caterpillar 797 đã gấp đôi chiều cao của một người đàn ông tầm trung và có giá lên đến 137.000 Bảng (4 tỷ Đồng)/bộ. Chưa hết, Caterpillar 797 còn có vận tốc tối đa hơn 42 dặm/h, tương đương 67,6 km/h, dù nặng đến 687,5 tấn. Video: Top 5 cỗ xe tải lớn nhất thế giới.

