Tại sao xe sang Lexus RX 450h mới giảm 168 triệu?

Mẫu xe sang Lexus RX 450h 2018 sẽ có mức giá rẻ hơn đáng kể so với phiên bản hiện hành do có những sự điều chỉnh từ thương hiệu xe sang Nhật Bản. Theo đó, một số trang bị tiêu chuẩn bị cắt bớt và trở thành tuỳ chọn cho khách hàng mua xe. Theo một số nguồn tin tiết lộ, Lexus RX 450h 2018 được bán với giá từ 46.690 USD (bao gồm phí vận chuyển), rẻ hơn 7.340 USD so với năm ngoái. Lexus RX 450h 2018 trang bị động cơ V6 3.5L và 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 308 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của mẫu xe này là 12,7 lít/100km. Các trang bị tiêu chuẩn bị cắt giảm gồm: ghế da và có tính năng sưởi/thông gió, gói Premium Package, hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh sat-nav và hệ thống cảnh báo điểm mù có chức năng cảnh báo va chạm phía sau. Cùng với đó, các trang bị này sẽ trở thành trang bị tùy chọn, khách hàng cần phải bỏ tiền thêm nếu muốn sở hữu cho Lexus RX 450h của mình. Được biết, nếu giữ nguyên các trang bị nêu trên, giá xe Lexus RX 450h 2018 sẽ là 52.975 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng), vẫn rẻ hơn được 1.055 USD (khoảng 24 triệu đồng) so với phiên bản 2017. Việc thương hiệu xe Lexus phải giảm giá lần này có lẽ nhằm tăng sức mua cho dòng RX 5 chỗ. Nhiều dự đoán cũng cho rằng, việc cắt giảm trang bị cũng như hạ giá xe Lexus RX450h lần này có thể liên quan đến phiên bản 3 hàng ghế của mẫu crossover hạng sang này xuất hiện trong năm 2018. Nguồn ảnh: Lexus. Video: Chi tiết Lexus RX450h tại Hà Nội.

