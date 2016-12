Suzuki Swift 2017 thế hệ mới chính thức ra mắt

Từng nhiều lần bị rò rỉ thông tin trước đây, mẫu xe hatchback hạng B Suzuki Swift 2017 đã chính thức được ra mắt đầu tiên tại Nhật. Swift thế hệ mới là một nửa trong chiến lược chinh phục phân khúc hatchback subcompact hạng B, bên cạnh chiếc Baleno đã ra đời trước. Dù được thiết kế lại hoàn toàn nhưng mẫu hatchback 5 cửa Suzuki Swift mới vẫn có "phom" khá giống với phiên bản hiện tại. Tuy nhiên, phần đầu và đuôi xe đã được thiết kế lại hoàn toàn. Trong đó, đầu xe lộ đầy vẻ cá tính và mạnh mẽ hơn với các khe hút gió lớn, lưới tản nhiệt hình thang và cặp đèn LED. Tùy từng phiên bản, chiếc xe sẽ có lưới tản nhiệt tổ ong hoặc thanh ngang. Ở phía sau Swift thế hệ mới cũng có nhiều thay đổi với nẹp nhựa ở cột C tạo cảm giác các cửa kính bên chạy nối liền với kính sau. Tay nắm cửa sau được chuyển lên kính, trong khi các đèn hậu to hơn so với Swift hiện tại. Swift mới cũng sẽ có chiều dài và chiều rộng lớn hơn, nhưng lại thấp hơn một chút so với thế hệ hiện tại. Ở bên trong nội thất của Swift có thiết kế đơn giản nhưng thể thao và hiện đại với vô-lăng 3 chấu vát đáy. Trên các phiên bản cao cấp, chiếc xe sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí kèm màn hình cảm ứng, nhiều khả năng sẽ chia sẻ với chiếc Vitara đang được bán. Do có các kích thước tăng lên so với thế hệ hiện tại nên chắc chắn không gian trong cabin và khoang hành lý của Swift mới sẽ được mở rộng hơn. Tuy nhiên hiện tại các thông số kỹ thuật chi tiết của chiếc xe chưa được Suzuki công bố. Tại Nhật Bản, Suzuki Swift thế hệ mới sẽ có 7 phiên bản khác nhau với 3 loại động cơ chạy xăng. Phiên bản cơ bản của xe sẽ sở hữu máy 1.4l nạp khí tự nhiên, ngoài ra xe còn có bản xăng-điện hybrid với động cơ tương tự nhưng có thêm mô-tơ điện trợ lực. Trong khi đó, bản thể thao nhất RSt sẽ được trang bị động cơ tăng áp BoosterJet 1.0l mới. Với phiên bản giá rẻ, Suzuki sẽ trang bị cho Swift hộp số sàn 5 cấp, trong khi bản thể thao được trang bị hộp số tự động 6 cấp và bản hybrid sử dụng hộp số vô cấp CVT. Toàn bộ các phiên bản động cơ trừ máy tăng áp đều có 2 lựa chọn hệ dẫn động 4 bánh hoặc cầu trước. Các phiên bản tăng áp sẽ chỉ có lựa chọn hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh động cơ mới, Suzuki đã trang bị cho Swift những công nghệ an toàn mới nhất. Ngoài đèn pha tự động và hệ thống giữ ga tự động thông minh, Swift còn là chiếc Suzuki đầu tiên được trang bị hệ thống cảnh báo và tránh va chạm. Vào ngày 4/1 tới đây, Suzuki Swift thế hệ mới sẽ được chính thức bán ra tại Nhật, trước khi ra mắt thị trường quốc tế vào tháng 3 ở triển lãm Geneva. Những thông tin chi tiết về phiên bản "quốc tế" của chiếc xe sẽ được Suzuki cập nhật sau.

Từng nhiều lần bị rò rỉ thông tin trước đây, mẫu xe hatchback hạng B Suzuki Swift 2017 đã chính thức được ra mắt đầu tiên tại Nhật. Swift thế hệ mới là một nửa trong chiến lược chinh phục phân khúc hatchback subcompact hạng B, bên cạnh chiếc Baleno đã ra đời trước. Dù được thiết kế lại hoàn toàn nhưng mẫu hatchback 5 cửa Suzuki Swift mới vẫn có "phom" khá giống với phiên bản hiện tại. Tuy nhiên, phần đầu và đuôi xe đã được thiết kế lại hoàn toàn. Trong đó, đầu xe lộ đầy vẻ cá tính và mạnh mẽ hơn với các khe hút gió lớn, lưới tản nhiệt hình thang và cặp đèn LED. Tùy từng phiên bản, chiếc xe sẽ có lưới tản nhiệt tổ ong hoặc thanh ngang. Ở phía sau Swift thế hệ mới cũng có nhiều thay đổi với nẹp nhựa ở cột C tạo cảm giác các cửa kính bên chạy nối liền với kính sau. Tay nắm cửa sau được chuyển lên kính, trong khi các đèn hậu to hơn so với Swift hiện tại. Swift mới cũng sẽ có chiều dài và chiều rộng lớn hơn, nhưng lại thấp hơn một chút so với thế hệ hiện tại. Ở bên trong nội thất của Swift có thiết kế đơn giản nhưng thể thao và hiện đại với vô-lăng 3 chấu vát đáy. Trên các phiên bản cao cấp, chiếc xe sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí kèm màn hình cảm ứng, nhiều khả năng sẽ chia sẻ với chiếc Vitara đang được bán. Do có các kích thước tăng lên so với thế hệ hiện tại nên chắc chắn không gian trong cabin và khoang hành lý của Swift mới sẽ được mở rộng hơn. Tuy nhiên hiện tại các thông số kỹ thuật chi tiết của chiếc xe chưa được Suzuki công bố. Tại Nhật Bản, Suzuki Swift thế hệ mới sẽ có 7 phiên bản khác nhau với 3 loại động cơ chạy xăng. Phiên bản cơ bản của xe sẽ sở hữu máy 1.4l nạp khí tự nhiên, ngoài ra xe còn có bản xăng-điện hybrid với động cơ tương tự nhưng có thêm mô-tơ điện trợ lực. Trong khi đó, bản thể thao nhất RSt sẽ được trang bị động cơ tăng áp BoosterJet 1.0l mới. Với phiên bản giá rẻ, Suzuki sẽ trang bị cho Swift hộp số sàn 5 cấp, trong khi bản thể thao được trang bị hộp số tự động 6 cấp và bản hybrid sử dụng hộp số vô cấp CVT. Toàn bộ các phiên bản động cơ trừ máy tăng áp đều có 2 lựa chọn hệ dẫn động 4 bánh hoặc cầu trước. Các phiên bản tăng áp sẽ chỉ có lựa chọn hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh động cơ mới, Suzuki đã trang bị cho Swift những công nghệ an toàn mới nhất. Ngoài đèn pha tự động và hệ thống giữ ga tự động thông minh, Swift còn là chiếc Suzuki đầu tiên được trang bị hệ thống cảnh báo và tránh va chạm. Vào ngày 4/1 tới đây, Suzuki Swift thế hệ mới sẽ được chính thức bán ra tại Nhật, trước khi ra mắt thị trường quốc tế vào tháng 3 ở triển lãm Geneva. Những thông tin chi tiết về phiên bản "quốc tế" của chiếc xe sẽ được Suzuki cập nhật sau.