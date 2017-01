Suzuki Swift 2017 giá 259 triệu khác gì thế hệ cũ?

Hãng xe Nhật Bản đã chính thức trình làng mẫu xe hatchback hạng B ăn khách Suzuki Swift 2017 với nhiều thay đổi từ thiết kế, trang bị đến vận hành, đi kèm với mức giá từ 1.343.520 JPY (khoảng 259 triệu đồng). So với thế hệ phiên bản cũ, Suzuki Swift thế hệ mới sở hữu bộ lưới tản nhiệt hình lục giác khá giống với thiết kế trên các dòng xe của Hyundai. Ở bản cũ ngoài đèn sương mù thì hãng còn bổ sung thêm một dải đèn LED dạng chữ C uốn lượn dài ngay cản trước của xe. Một thay đổi lớn khác chính là bộ la-zăng trên bản 2017 so với bản cũ khi được thiết kế dạng 5 chấu, làm bằng hợp kim sáng. Ở phía sau Swift thế hệ mới cũng có nhiều thay đổi với nẹp nhựa ở cột C tạo cảm giác các cửa kính bên chạy nối liền với kính sau. Tay nắm cửa sau được chuyển lên kính, trong khi các đèn hậu to hơn so với Swift hiện tại. Swift mới cũng sẽ có chiều dài và chiều rộng lớn hơn, nhưng lại thấp hơn một chút so với thế hệ hiện tại. Nội thất thiết kế trên bản Swift 2017 được hãng thiết kế lại khi khoảng không gian được mở rộng mang đến cảm giác thoải mái, trên khu vực bảng táp-lô nổi bật với một màn hình cảm ứng 7.0 inch, tương thích với Apple CarPlay, vô-lăng đáy bằng thiết kế 3 chấu, cụm đồng hồ thiết kế thể thao với một màn hình hiển thị màu. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thế hệ mới và bản cũ khác chính là cụm đồng hồ công tơ mét trên xe. Nếu như Swift 2017 thiết kế cách điệu với viền bao bọc dạng lồi đi kèm là một hồng điện tử gắn ở giữa, thì trái ngược lại hoàn toàn khi bản cũ thiết kế khá đơn giản và thô. Suzuki Swift mới không có nhiểu cải tiến khi vẫn sử dụng động cơ xăng K12C 1.2 lít, 4 xi-lanh K12C, công suất 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 118 Nm. Bên cạnh đó, người dùng còn có thêm một lựa chọn khối động cơ khác là bản động cơ xăng K10C 1.0 lít Boosterjet (tăng áp), 3 xi-lanh, công suất 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Suzuki Swift phiên bản 2017 còn ra mắt thêm bản động cơ lai Hybrid. Động cơ này kết hợp sức mạnh từ một động cơ xăng 1.2 lít và một động cơ điện WA05A (cho công suất 3 mã lực và mô-men xoắn 50 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT.

