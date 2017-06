Suzuki GN125 đời 2017 giá hơn 40 triệu tại Việt Nam?

Mẫu môtô Suzuki GN 125 là dòng xe máy côn tay phổ thông của hãng xe máy Nhật Bản được sản xuất từ những năm 80 của thế kỷ trước, bao gồm GN125, GN250 và GN400. Trong đó, phiên bản nhẹ nhất GN125 dần du nhập vào Việt Nam từ những năm 1996 đến 2001 được xem là "hàng hot" thời điểm đó với mức giá không hề rẻ. Suzuki GN125 thời ấy không “hoành tráng”, không thời trang, không có pô nổ gây chú ý nhưng dáng dấp nhẹ nhàng thanh thoát của nó đã khiến nhiều người mê mệt. Chiếc xe mang một dáng vẻ tao nhã, hiền hòa, phù hợp với các lứa tuổi và mang tính đa dụng và được xem là đối thủ trực tiếp của một "huyền thoại" khác mang tên Honda Rebel 125. Khác với nhiều thị trường mà các hãng xe Nhật dừng sản xuất một mẫu xe nào đó, thị trường Trung Quốc lại vận hành theo một cách rất riêng, đó là theo nhu cầu. Tại Trung Quốc, liên doanh Suzuki vẫn tiếp tục sản xuất dòng xe này với phiên bản mới nhất. Suzuki GN125 đời 2017 không khác xưa là mấy, chỉ trừ một vài chi tiết đã được thay đổi. Cũng chính từ nhu cầu của một số khách hàng tại Việt Nam, một doanh nghiệp kinh doanh xe máy ở Hà Nội mới đây đã nhập khẩu lô đầu tiên vài chiếc Suzuki GN125 phiên bản 2017 từ Trung Quốc. Đây có thể coi là sự "hồi sinh" dòng xe huyền thoại một thời trong tâm tưởng nhiều người nay đã sang tuổi trung niên, hoặc đã về hưu. Suzuki GN125 bản mới vẫn giữ lại phần lớn thiết kế từ cách đây hơn 20 năm, nhưng kích thước bao thay đổi ở chiều dài và rộng. Kích thước mới của xe (Dài x Rộng x Cao) là 1.970 x 770 x 1.110 (mm), so với kích thước cũ là 1.945 x 810 x 1.110 (mm), chiều dài cơ sở mới là 1.275 mm (cũ là 1.280 mm), khoảng sáng gầm mới là 153 mm (cũ là 170 mm). Mẫu xe GN125 mới nhập khẩu về Việt Nam dài hơn bản cũ, nhưng tay lái gọn lại và gầm thấp hơn trước. Tuy nhiên, trọng lượng xe mới tăng thêm 5 kg so với bản cũ. Xe sử dụng mâm đúc 5 chấu, tay xách sau dài cỏ thể chở đồ cho những chuyến đi xa, đèn pha dạng bóng halogen... Về sức mạnh, Suzuki GN125 bản 2017 vẫn tiếp tục sử dụng khối động cơ SOHC 4 kỳ, xy lanh đơn và làm mát bằng không khí. Sức mạnh mới của xe nằm ở công suất cực đại 11 mã lực tại vòng tua máy 9.000 v/p, không thay đổi so với trước, đi cùng hộp số 5 cấp. Hiện tại, những chiếc Suzuki GN125 bản 2017 đầu tiên về Hà Nội, xe sở hữu khá đa dạng màu sắc và vẫn đang trong quá trình làm thủ tục đăng kiểm nên đơn vị kinh doanh chưa công bố được giá bán. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, mẫu xe môtô côn tay cỡ nhỏ này sẽ có mức giá khoảng hơn 40 triệu đồng tại thị trường không chính hãng.

