SUV siêu rẻ Lada Niva 2018 giá chỉ 194 triệu đồng

Mẫu xe ôtô Lada Niva là một trong những dòng SUV địa hình được sản xuất thương mại lâu nhất Thế giới. Đây cũng là một thương hiệu xe hơi khá quen thuộc với người dùng Việt Nam, trong suốt hơn 40 năm qua Niva vẫn luôn được một bộ phận lớn khách hàng ưa chuộng bởi giá siêu rẻ, kích thước gọn gàng và khả năng offroad ấn tượng. Hiện đã được đổi tên thành 4x4, mẫu xe Lada Niva vừa được hãng xe Nga cho ra mắt phiên bản 2018 với những thay đổi nhẹ ở ngoại thất, trong khi vẫn giữ nguyên những đặc trưng thiết kế của các đời trước đây. Mẫu Lada Niva 4x4 2018 mới gần như hoàn toàn không thay đối so với những chiếc Niva từ 40 năm trước. hãng xe hơi Lada chỉ tái thiết kế lại cho chiếc xe SUV cỡ nhỏ này phần cản trước và sau, cụm lưới tản nhiệt cùng bộ mâm đúc 5 cánh tân hơn so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, một lựa chọn đặc biệt mới xuất hiện trên Niva 2018 là sơn rằn ri camo, tùy chọn này khiến chiếc xe mang phong cách "nhà binh" khỏe khoắn hơn. Màu sơn camo được tạo ra bằng cách sơn thân xe màu đen, sau đó sử dụng 2 màu xanh khác nhau để tạo nên các họa tiết. Là một chiếc xe SUV giá rẻ, Niva 4x4 phiên bản 2018 chỉ được hãng xe Lada trang bị những tiện nghi tối thiểu bên trong cabin như điều hoà nhiệt độ, cửa kính điện, dàn âm thanh đơn giản. Thậm chí vô lăng trên xe không có nút bấm tiện ích hay điều khiển... Chất liệu chính ở bên trong cabin xe vẫn là nhựa cứng và vải nỉ, trong khi thiết kế nội thất vuông vức, thô kệch như những mẫu xe cũ từ thập niên 70-80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên nó vẫn được đánh giá cao nhờ chất liệu bền bỉ mà ít mẫu xe nào sánh được. Khối động cơ của mẫu xe Niva 4x4 mới hoàn toàn không có sự thay đổi so với các đời xe trước với động cơ 1.4 4 xi-lanh mạnh chỉ 80 mã lực, truyền sức mạnh qua hộp số sàn 5 cấp tới hệ thống dẫn động 4 bánh. Tại thị trường Nga, giá bán Lada Niva 2018 chỉ 534.900 Rúp (tương đương 194,8 triệu đồng). Với giá 29.000 Rúp (tương đương 10,56 triệu đồng) người sử dụng cũng sẽ có thêm lựa chọn với màu sơn thân xe rằn ri camo mạnh mẽ và cá tính hơn. Video: Chi tiết SUV siêu rẻ Lada Niva 2018.

