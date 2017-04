SUV mạnh nhất Thế giới Jeep Grand Cherokee giá 1,9 tỷ

Từng được đồn đại khá nhiều trước đây, mẫu siêu xe SUV Jeep Grand Cherokee Trackhawk đã được hãng xe địa hình Jeep công bố trước thềm triển lãm New York 2017 sắp diễn ra. Dựa trên bản thể thao Grand Cherokee SRT trước đó, phiên bản Trackhawk đã chính thức trở thành mẫu SUV sản xuất hàng loạt mạnh nhất Thế giới. So với Grand Cherokee SRT, Grand Cherokee Trackhawk đã có khá nhiều thay đổi ở phần ngoại thất. Chiếc xe sở hữu cản trước hoàn toàn mới với các khe hút gió làm mát nhiều hơn, lớn hơn và thiết kế tương tự các dòng xe "cơ bắp" Hellcat. Trong khi đó, phía trên nắp ca-pô cũng đã được "trổ" thêm các khe thoát nhiệt mới. Những thay đổi ở hai bên thân xe của Trackhawk chỉ bao gồm các logo mới nằm trên cửa trước cùng bộ mâm 5 cánh kép với tùy chọn sơn đen bóng hoặc 2 tông màu. Ở phía sau, chiếc xe cũng có cản hậu mới, cặp đèn hậu LED và hệ thống xả kép nằm đối xứng 2 bên. Giống như các dòng Dodge Hellcat, hệ thống thông tin giải trí UConnect với màn hình cảm ứng 8,4 inch bên trong cabin của Grand Cherokee Trackhawk đã được nâng cấp với menu giao diện Trackhawk Performance gồm các đồng hồ theo dõi các chỉ số vận hành của xe. Một thay đổi khác trên chiếc SUV cực mạnh này là bảng đồng hồ với giới hạn tốc độ tối đa 200 mph (320 km/h). Ngoài những thay đổi trên, Grand Cherokee Trackhawk cũng sở hữu cabin sang trọng và tiện nghi như các bản Grand Cherokee cao cấp. Với chế độ Valet Mode, chiếc xe sẽ bị giới hạn công suất, bật hệ thống ổn định điện tử, khóa ở số 1 và tắt hệ thống hỗ trợ "đề pa" Launch Control nhằm hạn chế tai nạn khi chủ xe giao chìa khóa cho người khác, chẳng hạn như nhân viên đỗ xe ở khách sạn. Nằm dưới nắp ca-pô của Grand Cherokee Trackhawk, Jeep đã lấy khối động cơ V8 6.2l siêu nạp với công suất tối đa lên tới 707 mã lực và mô-men xoắn cực đại 874 Nm từ Dodge Challenger hay Charger Hellcat. Bên cạnh đó, hộp số tự động 8 cấp Torqueflite từ những siêu xe cơ bắp này cũng xuất hiện trên Track Hawk, nhưng có thêm chế độ Track Mode với thời gian chuyển số chỉ 160 mili giây. Tuy nhiên do được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh thay vì cầu sau nên so với những mẫu xe của Dodge, Jeep Grand Cherokee Trackhawk còn có gia tốc mạnh mẽ hơn. Chiếc xe chỉ mất 3,5 giây để đạt 0-100 km/h và tốc độ tối đa lên tới 289 km/h. Để có thể hãm được Grand Cherokee Trackhawk từ tốc độ cao, Jeep đã trang bị cho chiếc xe hệ thống phanh với heo Brembo 6 pis ở bánh trước và 4 pis ở bánh sau, đi kèm đĩa phanh đường kính trước 40 cm và sau 35 cm. Chính vì vậy, chiếc xe có thể dừng từ tốc độ 100 km/h chỉ trong 34,75 mét. Hiện tại, Jeep Grand Cherokee Trackhawk chưa có giá chính thức nhưng theo nhiều dự đoán, chiếc xe sẽ có giá khởi điểm khoảng 85.000 USD (tương đương 1,92 tỷ đồng). Xe sẽ bắt đầu bán ra từ quý 4 năm nay.

