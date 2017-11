SUV hạng sang Lincoln MKC 2019 "đấu" Mercedes GLC

Lincoln MKC là mẫu crossover cao cấp của Lincoln được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm xe hơi Los Angeles Auto Show vào năm 2013 và có mặt tại showroom vào tháng 6/2014. Mẫu xe sang Lincoln MKC 2019 được phát triển dựa trên nền tảng Global C của tập đoàn Ford, vốn cũng xuất hiện trên mẫu SUV cỡ nhỏ Escape. Trên thị trường, những đối thủ được cho là cạnh tranh trực tiếp với Lincoln MKC như Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60, Lexus NX... Trên phiên bản mới này, thay đổi dễ nhận ra nhất của Lincoln MKC 2019 chính là thiết kế mới của lưới tản nhiệt và cụm đèn pha. Nếu như trên mẫu cũ trước đây có thiết kế lưới tản nhiệt kiểu 2 cánh chim cân xứng 2 bên thì lưới tản nhiệt mới nhất quán trong một định dạng theo ngôn ngữ mới trên các sản phẩm khác của Lincoln. Cụm đèn hậu cũng được cải tiến đáng kể với công nghệ chiếu sáng LED tiên tiến Về các tiện nghi bên trong xe, mọi thứ hầu như không có nhiều thay đổi so với trước. Các chi tiết vẫn được giữ nguyên, từ các chất liệu cao cấp được sử dụng cho tới hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 mới nhất; hệ thống kết nối smartphone, mạng không dây Wifi hay các cổng giao tiếp USB... Ngoài ra, tùy chọn cửa sổ trời panorama cũng được nhà sản xuất đưa ra và đáng chú ý nhất vẫn là gói nâng cấp Black Label. Đây là một chương trình đặc biệt mà thương hiệu xe Lincoln mang tới cho các khách hàng, trong đó nội thất sẽ được tô điểm với rất nhiều món đồ sang trọng và cao cấp được chế tạo từ các vật liệu thượng hạng nhằm khẳng định đẳng cấp. Tông màu chủ đạo của gói nâng cấp trên mẫu xe SUV hạng sang Lincoln MKC phiên bản 2019 này vẫn là màu đen đúng như tên gọi. Cũng theo trào lưu tích hợp các công nghệ trợ lái đang ngày càng phổ biến ở thời điểm hiện tại xe cũng không thể thiếu những điểm nổi bật mới. Cụ thể, Lincoln MKC được trang bị hàng loạt tính năng hiện đại để hỗ trợ tài xế trong quá trình vận hành, nâng cao độ an toàn và thoải mái. Có thể kể đến công nghệ Pre-Collision Assist (Hỗ trợ tiền va chạm) với khả năng nhận diện người đi bộ Pedestrian Detection hay công nghệ hỗ trợ dừng đỗ chủ động Active Park Assist. Với hệ thống radar và cảm biến hiện đại, Pre- Collision Assist sẽ đưa ra các cảnh báo cho tài xế khi phát hiện các nguy cơ va chạm với các phương tiện hay người đi bộ ở phía trước và tự động phanh. Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp công nghệ cảnh báo chuyển làn bất thường Lane Keeping Alert, cảnh báo phía sau khi người lái chuyển sang số lùi R....xe Lincoln MKC mới vẫn sử dụng hai tùy chọn động cơ 2.0 lít và 2.3 lít EcoBoost I4 của Ford nhưng công suất tới 245 và 285 mã lực. Ở phiên bản trước đó, hai động cơ này sản sinh công suất tương ứng là 240 và 275 mã lực. Toàn bộ sức mạnh ở cả hai tùy chọn này đều được truyền tới các bánh xe thông qua hệ thống dẫn động 4 bánh AWD. Ngắm SUV sang Lincoln MKC 2019 cạnh tranh Mercedes GLC.

