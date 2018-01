SUV hạng sang Lexus LX570 đại hạ giá tại Malaysia

Có mặt trên thị trường Malaysia với giá bán 923.960 ringgit (235.000 USD, hay 5,4 tỷ đồng) vào năm 2015, mẫu xe sang Lexus LX570 hiện có giá chỉ còn 850.000 ringgit (4,9 tỷ đồng), giảm gần 74.000 ringgit (hơn 18.000 USD hay 430 triệu đồng), trang bị không có gì thay đổi. Mẫu xe SUV hạng sang cỡ lớn LX570 nhà Lexus được trang bị đèn pha full LED, bộ vành 21 inch, hệ thống treo chủ động (AVS), hệ thống kiểm soát chiều cao xe chủ động và hệ thống kiểm soát độ bám đường. Hệ thống kiểm soát đa địa hình sẽ hiển thị hình ảnh xung quanh xe ở tốc độ thấp (tối đa 20 km/h) và cả hình ảnh bên dưới gầm xe. Xe Lexus LX570 ở Malaysia hiện là thế hệ thứ ba, với phiên bản nâng cấp mới nhất, sử dụng động cơ V8 5.7L 3UR-FE, với công suất 362 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 530 Nm tại 3.200 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp AE80F và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD với bộ khoá vi sai chống trượt Torsen. Xe có khả năng tăng tốc lên 100 km/h trong 7,7 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Trang bị nội thất trên mẫu xe sang nhà Lexus bao gồm hệ thống âm thanh cao cấp Mark Levinson với 19 loa và 16 kênh tăng âm, hệ thống giải trí cho hàng ghế sau với các màn hình 11.6 inch. Về trang bị an toàn, LX570 có 10 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động ở mọi tốc độ, hệ thống kiểm soát điểm mù có chức năng cảnh báo va chạm sau (cùng camera lùi), hệ thống cảnh báo xe chạy chệch làn đường và hệ thống kiểm soát áp suất lốp. Việc LX570 đang được giảm giá mạnh tại thị trường Malaysia, được xem như động thái dọn đường cho thế hệ mới của mẫu xe này chuẩn bị ra mắt. Phiên bản mới của mẫu SUV cỡ lớn này vừa chính thức trình làng tại Triển lãm ôtô Los Angeles 2017 với thêm bản 5 chỗ. Về cơ bản, Lexus LX 2018 phiên bản 5 chỗ ngồi mới xuất hiện không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản 7 chỗ đang có mặt trên thị trường hiện nay. Nếu không có nhu cầu sử dụng hàng ghế thứ 3 Các khách hàng khi sử dụng cũng sẽ có thêm tùy chọn với phiên bản 2 hàng ghế và 5 chỗ ngồi, giúp tăng không gian khoang hành lý lên 1.430 lít, lớn hơn 165 lít so với phiên bản 7 chỗ (1.265 lít). Đây là điều mà Toyota cũng đã từng làm với Land Cruiser phiên bản Executive. Tại thị trường Mỹ, hiện tại mức giá của Lexus LX570 2018 “mềm” hơn bản cũ khi lược bớt hàng ghế thứ 3. Xe có giá khởi điểm từ 84.980 USD (khoảng 1,92 tỷ đồng), rẻ hơn 5.000 USD so với bản 7 chỗ. Mặc dù giá rẻ hơn, nhưng phiên bản 5 chỗ mới này vẫn được trang bị ghế bọc da, hệ thống kiểm soát khí hậu tự động 4 vùng, cửa sổ trời, bộ mâm hợp kim 20 inch và cốp sau đóng/mở điện. Tại thị trường Việt Nam, xe Lexus LX570 hiện có giá chính hãng khoảng 7,81 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết Lexus LX570 phiên bản 2018 mới.

