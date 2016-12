SUV hạng sang Infiniti QX50 sẽ ra mắt vào 01/2017

Cùng với việc công bố kế hoạch ra mắt toàn cầu tại triển lãm xe hơi Bắc Mỹ NAIAS 2017, thương hiệu Infiniti cũng đã tung ra những hình ảnh đầu tiên về mẫu Infiniti QX50 Concept hoàn toàn mới cùng một số thông tin quan trọng đến người hâm mộ của mình. Phiên bản QX50 Concept tiếp tục là bản thiết kế hoàn thiện dựa trên mẫu QX Sport Inspiration được Infiniti ra mắt hồi tháng 04/2016 tại triển lãm xe hơi quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc. Đồng thời, QX50 Concept cũng cho thấy một bản thiết kế sẵn sàng cho mẫu xe đi vào sản xuất hàng loạt. Bên trong nội thất của xe được thiết kế với nhiều chi tiết sang trọng và ấn tượng hơn so với phiên bản QX Sport Inspiration từng được giới thiệu. Bên trong Infiniti QX50 Concept sẽ có công nghệ ProPilot. Nghe cái tên này, chắc hẳn ai cũng đoán ra Infiniti QX50 Concept có thể lái tự động. Hãng Infiniti cho biết, hệ thống sẽ hỗ trợ tài xế khi gặp tắc đường hoặc giữ khoảng cách an toàn với những phương tiện xung quanh thay vì tự lái hoàn toàn. Hệ thống này hiện đã sẵn sàng đi vào sản xuất và sẽ được áp dụng cho nhiều mẫu xe tương lai của Infiniti. Theo hãng Infiniti, phiên bản sản xuất của QX50 Concept sẽ sử dụng động cơ VC-Turbo mới. Đây là động cơ xăng 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít có thể điều chỉnh khoảng chạy piston để thay đổi tỷ số nén, từ đó tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Dự kiến, động cơ này sẽ tạo ra công suất tối đa 268 mã lực và mô-men xoắn cực đại 390 Nm. Chưa hết, động cơ này còn giảm 27% lượng nhiên liệu tiêu thụ so với máy xăng V6 có cùng sức mạnh. Thay thế cho dòng EX trước đây khi ra thị trường, Infiniti QX50 mới sẽ nằm trong phân khúc SUV sang cỡ vừa, cạnh tranh với các mẫu xe hiện nay như Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC hay Lexus NX.

