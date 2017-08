SUV Chevrolet Trailblazer Z71 mới có giá hơn 1 tỷ đồng

Tại “xứ sở Chùa vàng”, thương hiệu ôtô Chevrolet Mỹ vừa giới thiệu tới công chúng tại thị trường này một phiên bản mới của chiếc SUV cao cấp Trailblazer với tên gọi Z71. Hiện mẫu SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer Z71 mới tại thị trường Thái Lan có giá bán khởi điểm từ 1.499 triệu Baht (tương đương khoảng 1,025 tỷ đồng). Là bản nâng cấp của thế hệ cũ, SUV Trailblazer Z71 được hãng bổ sung thêm một số chi tiết ở ngoại thất như: lưới tản nhiệt mạ viền chrome được tinh chỉnh sắc nét hơn, nắp capô được sơn màu đen nhám cùng logo "Z71" màu đỏ trắng, ốp cản gầm trước, hông, vè bánh và phía sau xe, mâm xe hợp kim 18 inch sơn đen cùng lốp 265/60R18 cực hầm hố... Phía trước vẫn giữ được những nét đặc trưng cơ bản như bộ lưới tản nhiệt lớn hầm hố, cụm đèn pha LED trang bị trên cả đèn trước và cụm đèn hậu phía sau, tay nắm cửa mạ crôm sáng, thân xe là các đường gân dập nổi…Bộ mâm đa chấu kích thước 16 inch làm bằng hợp kim. Thông số kỹ thuật của mẫu SUV 7 chỗ Traiblazer Z71 hiện vẫn giữ nguyên các số đo như bản tiêu chuẩn từng ra mắt, bao gồm (Dài x Rộng x Cao) lần lượt là (4.887 x 1.902 x 1.852) mm, chiều dài cơ sở 2.845 mm và khoảng sáng gầm xe là 221 mm. Nội thất bên trong được "tân trang" lại với bảng điều khiển trung tâm mới, ghế ngồi bọc da với logo Z71 được thêu trên tựa đầu, đệm ghế được cải tiến, màn hình cảm ứng 8-inch tích hợp hệ thống giải trí My Link, tương thích với Android Auto và Apple CarPlay, vô lăng trợ lực điện, điện thoại rảnh tay, nhận diện giọng nói Siri. Điểm nhấn trên phiên bản mới chính là dòng chữ Z71 đường viền chỉ thêu trên tựa đầu ghế ngồi khá bắt mắt. Về khả năng vận hành, xe được trang bị khối động cơ diesel Duramax 2.5L 4 xy-lanh, công suất tối đa 180 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 440 Nm tại 2.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Các tính năng an toàn trên Chevrolet Trailblazer Z71 gồm: hệ thống kiểm soát lực, kéo (TCS), chống bó cứng phanh (ABS), phân bố lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ xuống dốc (HDC), hỗ trợ lên dốc (HSA), túi khí an toàn dành cho người lái và hành khách ngồi trên xe. Chevrolet Trailblazer từng được ra mắt tại Việt Nam thông qua triển lãm VMS 2017 diễn ra tháng 8 vừa qua. Như vậy, nếu được nhập khẩu về nước, ngoài hai phiên bản Trailblazer 2.5 LT 4x2 MT và 2.8 LTZ 4x4 AT, khách hàng còn có thêm một tùy chọn mới là bản Z71 vừa ra mắt.

