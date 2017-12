Subaru tại Việt Nam triệu hồi xe dính lỗi túi khí

(Kiến Thức) - Đây là một đợt triệu hồi xe với số lượng không nhiều của Subaru tại Việt Nam, cũng với nguyên nhân do cụm bơm túi khí hành khách hàng ghế trước có khả năng gây thương tích cho người ngồi trên xe.

Cụ thể, sẽ có tổng số 24 chiếc Legacy và Outback được sản xuất trong thời gian từ 2010 đến 2012 sẽ phải triệu hồi để thay thế cụm bơm túi hành khách phía trước. Toàn bộ là xe do Subaru tại Việt Nam nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản.

Subaru Việt Nam cho biết, đây là thiết bị do hãng túi khí Takata cung cấp và nguyên nhân của đợt triệu hồi xe Subaru này cũng không khác so với đợt triệu hồi kỉ lục trên toàn thế giới do nhà cung cấp này gây ra.

Subaru Việt Nam cho biết, thời gian thực hiện việc kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí trước hết khoảng 3 giờ và được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Dự định chiến dịch triệu hồi xe Subaru dính lỗi sẽ kéo dài từ nay đến tháng 12/2018.

Ngoài ra, Subaru cũng cho biết, đối với những mẫu Legacy và Outback được nhập khẩu không chính thức về Việt Nam, hãng sẽ giúp thực hiện liên hệ với hãng sản xuất tại Nhật Bản khi khách hàng có yêu cầu, cũng như sẽ thực hiện việc kiểm tra, thay thế túi khí nếu được hãng cho phép.