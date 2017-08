SsangYong Rexton 2018 "chốt giá" từ 803 triệu đồng

Sau khi ra mắt chính thức tại Hàn Quốc, hiện mẫu SUV 7 chỗ SsangYong Rexton 2018 vừa cập bến tại thị trường Anh quốc với 3 phiên bản cho khách hàng lựa chọn, với các mức giá khác nhau từ 35.705 USD (khoảng 803,3 triệu đồng) đến 48.689 USD (khoảng 1,095 tỷ đồng). Theo dự kiến, khách hàng sẽ nhận xe vào tháng 10 tới. Cụ thể, ở trên bản tiêu chuẩn EX, xe có giá bán từ 35.705 USD (khoảng 803,3 triệu đồng). Trên bản cao cấp hơn một chút là EXL hiện có giá bán 44.144 USD (khoảng 993,2 triệu đồng) cho phiên bản số tự động và sử dụng số sàn 6 cấp có giá 934,8 triệu đồng). Ở phiên bản này, trang bị gồm điều hòa không khí 2 vùng, mâm xe hợp kim 18 inch, màn hình giải trí TomTom navi 9.2 inch, ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi, ghế ngồi toàn bộ bọc da Nappa, gương chiếu hậu chỉnh điện, chìa khóa thông minh và 9 túi khí. Bản cao cấp nhất SsangYong Rexton Ultimate có giá bán 48.689 USD (1,095 tỷ đồng) đi kèm hộp số tự động 7 cấp và có 5 chỗ ngồi thay vì 7 chỗ như các phiên bản khác. Phiên bản này nổi bật với loạt trang bị như: đèn pha HID, đèn sương mù LED, cửa sau đóng mở điện, mâm hợp kim 20 inch, ghế ngồi bọc da Nappa và đèn chiếu sáng nội thất. Chính thức ra mắt trong triển lãm Seoul 2017 tại Hàn Quốc, mẫu SUV cỡ trung SsangYong Rexton 2018 ấn tượng với phần đầu với cụm đèn pha thiết kế mới, bộ lưới tản nhiệt mô phỏng đôi cánh chim đang bay cùng những đường gân dập nổi trên thân xe. Rexton 2018 sở hữu chiều dài, rộng, cao tương ứng: 4.850 mm x rộng 1.920 mm x cao 1.800 mm. chiều dài cơ sở của xe đạt 2.865 m. Cụm đèn pha và đèn hậu đều được hãng xe ôtô SsangYong, Hàn Quốc thiết kế mới và sử dụng kết hợp giữa bóng LED và halogen. Ở phía sau đuôi xe là cụm đèn hậu thiết kế khá bắt mắt hình con thoi, một phần gắn vào nắp ca-pô, một phần tích hợp trên nóc cùng cột sóng dạng vây cá mang tính khí động học. Ngoài ra, cửa sau của Rexton 2018 cũng có tính năng mở tự động giúp người dùng dễ dàng hơn khi thao tác hành lý. Nội thất bên trong của SsangYong Rexton 2018 thiết kế lại hoàn toàn theo phong cách hiện đại và trẻ trung hơn. Theo SsangYong cho biết, họ tập trung vào sự thoải mái, tiện nghi cho người dùng với không gian rộng rãi hơn so với thế hệ trước, đặc biệt là ở khu vực chân và đầu. Các trang bị công nghệ nổi bật trên xe bao gồm màn hình 9,2 inch độ phân giải HD tích hợp Apple CarPlay/Android Auto dùng cho hệ thống thông tin giải trí và dẫn đường, điều hòa hai vùng tự động, ổ điện 220V/115V, dàn âm thanh 10 loa cao cấp và camera 360 độ. Hang ghế phía sau có khoảng không gian khá thoáng, tạo sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Thân ghế với các đường gân dập nổi, tựa đầu ghế trước có thể điều chỉnh, phía sau cố định. Khoang hành lý rộng khi gập đồng thời hàng ghế thứ 3 xuống được bổ sung một bộ chuyển đổi điện 220 V/115 V đi kèm là cửa cốp thông minh. Khi người lái cầm chìa khóa và đứng cạnh xe trong thời gian trên 3 giây, cửa cốp sẽ tự động mở ra. SsangYong Rexton 2018 tại Anh nhiều khả năng sẽ sử dụng động cơ 2.2 lít sản sinh công suất 178 mã lực và mô mem 420 Nm đi kèm hệ dẫn động 4 bánh. Trong khi đó, SsangYong tại các thị trường khác sẽ sở hữu động cơ 2.0 lít đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Về trang bị an toàn, ngoài những công nghệ an toàn cơ bản đã có từ trước thì phiên bản Rexton 2018 có thêm hệ thống tự động phanh khẩn cấp (AEB), hỗ trợ chuyển làn đường (LCA), cảnh báo có phương tiện đi đến từ phía sau (RCTA), cảnh báo điểm mù (BSD) và hệ thống quan sát xung quanh kiểu 3D.

