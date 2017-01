SsangYong Korando 2017 trình làng giá từ 428 triệu

Thương hiệu xe SsangYong vừa chính thức tung ra phiên bản nâng cấp của dòng SUV cỡ nhỏ Korando hoàn toàn mới tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Tại thị trường nội địa, mẫu xe này được gọi bằng cái tên riêng là SsangYong Korando C 2017. SsangYong Korando 2017 không thay đổi quá nhiều so với trước, đặc biệt là thiết kế bên sườn và phía sau của xe. Bên cạnh dó, hãng SsangYong cũng chỉ bổ sung thêm cho xe bộ vành hợp kim 18 inch với 5 chấu mới cho Korando mới tại thị trường Hàn Quốc. Thiết kế bên sườn và phía sau của SsangYong Korando phiên bản 2017 không thay đổi quá nhiều so với trước. Phía sau, Korando mới sở hữu đèn hậu cỡ lớn chạy dọc theo đuôi xe, ống xả kép mang cảm giác thể thao và các chi tiết mạ crôm khá chắc chắn. Trên phiên bản nâng cấp mới này, Korando 2017 vẫn sở hữu kích thước DxRxC tương ứng 4.410 x 1.830 x 1.675 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Những thay đổi lớn nhất của xe bao gồm; cụm đèn pha, lưới tản nhiệt, hốc gió, đèn sương mù, cản va và nắp capô mới. Hệ thống đèn chiếu sáng của SsangYong Korando mới ngoài việc có thể điều chỉnh 4 cấp và được trang bị đèn bi projector, nó còn được tích hợp thêm dải đèn LED định vị ban ngày khá sang trọng và bắt mắt. Mặc dù sở hữu phần ngoại thất không có nhiều điểm nhấn bắt mắt như nhiều mẫu xe SUV cỡ nhỏ mới hiện nay, tuy nhiên Korando mới lại mang dáng vẻ chắc chắn và cứng cáp hơn nếu được so sánh với những đối thủ cùng phân khúc. Bên trong nội thất của Korando 2017 ngoài việc trang bị nhiều chi tiết như ghế ngồi bọc da, mặt táp lô mạ bóng, giả gỗ,... còn xuất hiện vô lăng mới và bảng đồng hồ tái thiết kế có tên Super Vision Clusters. Bảng đồng hồ này cho phép người lái chọn 1 trong 6 màu nền khác nhau. Ngoài ra, SsangYong Korando 2017 còn được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch trên bảng táp-lô. Hệ thống âm thanh Infinity do hãng Harman sản xuất là trang bị tùy chọn của SsangYong Korando 2017 tại thị trường Hàn Quốc. Xe được trang bị động cơ diesel 2,2 lít với công suất tối đa 178 mã lực tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại dải vòng tua từ 1.400 - 2.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh là trang bị tùy chọn của Korando 2017. Tại thị trường Hàn Quốc, Korando 2017 được chia thành 3 bản trang bị là KX, DX và RX. Bên cạnh đó là phiên bản Extreme Edition với thiết kế hầm hố hơn. Giá bán của SsangYong Korando 2017 tại Hàn Quốc dao động từ 22,43 - 28,77 triệu Won (tương đương 428 - 549 triệu đồng).

Thương hiệu xe SsangYong vừa chính thức tung ra phiên bản nâng cấp của dòng SUV cỡ nhỏ Korando hoàn toàn mới tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Tại thị trường nội địa, mẫu xe này được gọi bằng cái tên riêng là SsangYong Korando C 2017. SsangYong Korando 2017 không thay đổi quá nhiều so với trước, đặc biệt là thiết kế bên sườn và phía sau của xe. Bên cạnh dó, hãng SsangYong cũng chỉ bổ sung thêm cho xe bộ vành hợp kim 18 inch với 5 chấu mới cho Korando mới tại thị trường Hàn Quốc. Thiết kế bên sườn và phía sau của SsangYong Korando phiên bản 2017 không thay đổi quá nhiều so với trước. Phía sau, Korando mới sở hữu đèn hậu cỡ lớn chạy dọc theo đuôi xe, ống xả kép mang cảm giác thể thao và các chi tiết mạ crôm khá chắc chắn. Trên phiên bản nâng cấp mới này, Korando 2017 vẫn sở hữu kích thước DxRxC tương ứng 4.410 x 1.830 x 1.675 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Những thay đổi lớn nhất của xe bao gồm; cụm đèn pha, lưới tản nhiệt, hốc gió, đèn sương mù, cản va và nắp capô mới. Hệ thống đèn chiếu sáng của SsangYong Korando mới ngoài việc có thể điều chỉnh 4 cấp và được trang bị đèn bi projector, nó còn được tích hợp thêm dải đèn LED định vị ban ngày khá sang trọng và bắt mắt. Mặc dù sở hữu phần ngoại thất không có nhiều điểm nhấn bắt mắt như nhiều mẫu xe SUV cỡ nhỏ mới hiện nay, tuy nhiên Korando mới lại mang dáng vẻ chắc chắn và cứng cáp hơn nếu được so sánh với những đối thủ cùng phân khúc. Bên trong nội thất của Korando 2017 ngoài việc trang bị nhiều chi tiết như ghế ngồi bọc da, mặt táp lô mạ bóng, giả gỗ,... còn xuất hiện vô lăng mới và bảng đồng hồ tái thiết kế có tên Super Vision Clusters. Bảng đồng hồ này cho phép người lái chọn 1 trong 6 màu nền khác nhau. Ngoài ra, SsangYong Korando 2017 còn được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch trên bảng táp-lô. Hệ thống âm thanh Infinity do hãng Harman sản xuất là trang bị tùy chọn của SsangYong Korando 2017 tại thị trường Hàn Quốc. Xe được trang bị động cơ diesel 2,2 lít với công suất tối đa 178 mã lực tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại dải vòng tua từ 1.400 - 2.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh là trang bị tùy chọn của Korando 2017. Tại thị trường Hàn Quốc , Korando 2017 được chia thành 3 bản trang bị là KX, DX và RX. Bên cạnh đó là phiên bản Extreme Edition với thiết kế hầm hố hơn. Giá bán của SsangYong Korando 2017 tại Hàn Quốc dao động từ 22,43 - 28,77 triệu Won (tương đương 428 - 549 triệu đồng).