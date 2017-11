Sơn xe Tesla Model S giá 900 triệu đồng có gì đặc biệt?

Siêu xe Tesla Model S chạy điện bất ngờ xuất hiện khá ấn tượng ở triển lãm SEMA 2017 khi hãng độ Zero to 60 Design trang bị cho nó màu sơn xám ngoại thất chống xước, chống phải bóng loáng có giá khủng 40.000 USD (khoảng hơn 900 triệu đồng) cùng loạt phục kiện 6.500 USD. Với chi phí 46.500 USD được cho là rất khủng dành cho một chiếc siêu xe Tesla độ như vậy. Nhiều ý kiến còn cho rằng, khoản tiền này thừa sức mua được một siêu xe mới hạng sang nổi tiếng. Sở dĩ màu sơn xám này đắt "cắt cổ" như vậy bởi đây là màu sơn do công ty PPG tạo ra và đi kèm lớp film phủ Solar Gard mới bên ngoài. Lớp film phủ Solar Gard giúp lớp sơn không những không bị xước khi bị những mảnh đá bắn vào mà còn chống phai theo thời gian. Màu sơn siêu độc này được bao phủ toàn bộ phần ngoại thất bên ngoài xe rất ấn tượng. Cùng với đó, một vài chi tiết phụ kiến rất đắt tiền cũng khiến chiếc xe được chú ý hơn. Tesla Model S P100D độ được bổ sung bộ vành HRT đa chấu, nằm trong lốp Nexen. Phanh của Tesla Model S P100D nguyên bản đã được thay bằng loại khoan lỗ thông khí mang nhãn hiệu Brembo. Riêng phanh đĩa trên bánh sau đi kèm kẹp phanh kép. Nội thất không kém phần sang trọng, đắt tiền. Nội thất độ lại bằng cách bọc da màu đỏ tươi, khâu hình quả trám. Chi tiết phủ màu đen tạo hiệu ứng đối lập so với màu sơn bên ngoài. Các khoang bên trong rất rộng thoáng. Nhiều chi tiết khác được làm mới như bộ body kit, bao gồm chắn bùn trước tích hợp điểm nhấn màu đen mới, hốc gió làm mát và đèn sương mù hình tròn. Theo hãng Zero to 60 Design, nếu không có màu sơn ngoại thất, gói độ dành cho Tesla Model S P100D có giá 6.500 USD. Nguồn ảnh: Cycleworld.

