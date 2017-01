"Soi" xe sang Mercedes giá 2,1 tỷ của ca sĩ Hương Tràm

Quán quân The Voice 2012 Hương Tràm vừa tậu chiếc xe sang Mercedes-Benz E200 thế hệ mới trị giá 2,1 tỷ đồng nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Nữ ca sĩ Hương Tràm có tên đầy đủ là Phạm Thị Hương Tràm, nickname "Bé Gà Tây", sinh năm 1995 tại TP.Vinh, Nghệ An nhưng hiện sinh sống ở TP.HCM. Hương Tràm là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt (The Voice) mùa đầu tiên 2012. Trước khi tậu xế sang Mercedes-Benz, ca sỹ Hương Tràm từng sử dụng chiếc xe Hyundai Elantra (tậu hồi tháng 10/2013) để phục vụ cho việc đi lại khi đi biểu diễn tại các tỉnh. Tại thị trường Việt Nam, Mercedes-Benz E200 được định vị nằm trong phân khúc xe hạng sang và hướng đến đối tượng khách hàng là những doanh nhân trẻ thành đạt. Thiết kế của xe thừa hưởng áp dụng theo ngôn ngữ Sensual Purity với nắp ca-pô kéo dài, khoang hành khách đẩy về phía sau cùng thiết kế vòm cửa dạng coupé không thể nhầm lẫn. Với đường dập nổi buông dần từ cụm đèn trước và đường định hình dốc lên giữa hai bánh xe, Mercedes tạo cảm giác chiếc xe đang tiến về phía trước nhưng vẫn rất khoan thai, vững chãi. Phần đầu của xe xe ấn tượng với cụm đèn pha LED thiết kế lớn, bộ lưới tản nhiệt cùng các thanh ngang lớn mạ crôm sáng. Bộ la-zăng của xe có kích thước 17 inch kết hợp cùng vòm bánh cao ráo mang đến vẻ khỏe khoắn và sự năng động. Đuôi xe gây ấn tượng mạnh mẽ với cụm đèn LED đơn mảnh với thiết kế cánh hạc đặc trưng của các mẫu saloon Mercedes-Benz, xen lẫn là những “viên pha lê” phản quang đẹp mắt, đơn giản nhưng vẫn đầy sự quý phái. Nội thất của E200 nổi bật với phong cách thiết kế là sự kết hợp giữa tính hiện đại cao cấp và sự sang trọng tinh tế. Toàn bộ khu vực bảng táp-lô được ốp gỗ kết hợp với nhựa bóng. Thiết kế vô-lăng 3 chấu tích hợp các phím chức năng, điều hòa 4 vùng độc lập, màn hình giải trí cảm ứng lớn kích thước 12,3 inch dạng LCD nằm chính giữa, đi kèm là một đồng hồ nằm ở ngay trên cần số. Hàng ghế sau của xe rộng rãi và thoải mái với khoảng không gian trần xe và chỗ để chân lớn. Các tuỳ chọn màu nội thất giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn màu sắc phù hợp với mình. Hệ thống đèn viền nội thất 64 màu giúp không gian cabin xe đẹp hơn khi đêm xuống. So với mẫu xe tiền nhiệm E-Class (W213) có trục cơ sở và chiều dài tổng thể lần lượt dài hơn 65 mm và 43 mm. Cụ thể, kích thước Dài x Rộng x cao của E200 là 4.923 x 1.852 x 1.468 (mm). Mercedes E200 2017 được trang bị động cơ xăng 2.0L cho công suất 184 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại vòng tua 1.200 - 4.000 vòng/phút. Sức mạnh này kết hợp cùng Hộp số tự động 9 cấp cho khả năng tăng tốc từ 0-100 Km/h trong 7,7 giây, tốc độ tối đa 240 Km/h. Mercedes-Benz E-Class được xem là đối thủ cạnh tranh trong phân khúc xe sedan hạng sang cỡ trung như BMW 5-Series hay Audi A6. E-Class mới được phân phối ra thị trường với 8 màu ngoại thất (Trắng Polar, Đen Obsidian, Bạc Iridium, Nâu Citrin, Xanh Cavansite, Bạc Diamond, Xám Selenite, Xanh Kallait), cùng 3 tông màu nội thất (Đen, Nâu và Beige).

