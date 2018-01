"Soi" xe sang Mercedes-Benz E200 giá 300 triệu tại Hà Nội

Hiện tại trên thị trường mua bán xe ôtô cũ, những chiếc xe sang Mercedes-Benz E200 được sản xuất từ năm 2004 đang được rao bán khá nhiều. Chiếc xe trong bài viết được chủ nhân cho biết, xe đã lăn bánh gần 100.000km, sơn xe cũng nhiều chi tiết ngoại thất đã được làm mới. Ngoại thất của xe gần như được giữ nguyên bản như xe khi mới xuất xưởng, kể cả mầu sơn đen - do được đánh bóng lại. Các chi tiết như đèn pha, đèn hậu, đèn sương mù, đèn xi-nhan vẫn hoạt động bình thường. Chiếc Mercedes-Benz E200 phiên bản 2014 này dù đã có tuổi đời hơn 13 năm nhưng các chi tiết ở ngoại thất của xe như; cụm lưới tản nhiệt 4 nan đi kèm phần viền đều làm từ kim loại mạ chrome sáng, đèn pha và đèn sương mù... vẫn còn khá đẹp và hoạt động bình thường. Toàn bộ lớp sơn ngoại thất cũng đã được chủ nhân vệ sinh và xử lý bề mặt sạch sẽ và bóng bảy như mới. Cụm đèn hậu vẫn hoạt động bình thường. Bộ vành la zăng 5 chấu kép vẫn còn nguyên bản, đi kèm lốp mới thay. Về nội thất, khoang lái trước, khoang khách sau và thành cửa đều được bọc da cao cấp. Khoang sau được trang bị cửa gió điều hòa riêng biệt. Ở bên trong, da bọc cao cấp theo xe vẫn được giữ lại, các chi tiết ốp gỗ, kim loại được xử lý trông như mới mặc dù đã trải qua 14 năm sử dụng. Vô lăng của xe là loại 4 chấu bọc da, ốp gỗ tích hợp một số phím chức năng hỗ trợ người lái nhưng tiết kế đơn giản hơn so với bản hiện tại. Ghế lái là nơi sử dụng nhiều nhất nên bề mặt đã hơi bị nhăn sau hơn 13 năm sử dụng, các chi tiết nẹp gỗ trải qua nhiều năm nhưng vẫn bóng đẹp. Các chi tiết trên xe nhìn qua ảnh cho thấy nó được giữ gìn khá tốt. Ghế da nguyên bản ở khoang sau đã được xử lý bề mặt sạch sẽ. Thành cửa bọc da, ốp gỗ, tích hợp nút bấm chỉnh điện ghế lái. Các tiện ích giải trí được trang bị trên xe do là phiên bản cũ nên khá đơn giản với đầu CD 6 đĩa, đài FM, cùng một số tính năng tiện ích khác...Mercedes-Benz E200 đời 2004 được trang bị khối động cơ 1.8, được xem là vận hành mạnh mẽ và khá tốt vào thời điểm mới ra mắt. Theo một số người đam mê và sử dụng dòng xe này cho biết, một chiếc E200 đời 2004 còn tốt sẽ tiêu tốn nhiên liệu khoảng hơn 6l/100km. Mercedes-Benz E-Class là mẫu sedan hạng sang tầm trung của hãng xe sang Đức, phiên bản mới của E200 hiện có mức giá khoảng hơn 2 tỷ đồng tại Việt Nam. Thời điểm năm 2004, đây cũng là một trong những mẫu xe sang khá đình đám trên thị trường. Trên thị trường xe cũ, những chiếc E200 đời 2004 hiện được bán lại với giá từ khoảng 300 triệu đồng. Video: Xem chi tiết Mercedes-Benz E200 thế hệ mới.

