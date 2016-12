“Soi” xế sang Mercedes 4 tỷ phục vụ APEC 2017 tại VN

Để phục vụ cho Hội nghị cấp cao APEC - sự kiện đối ngoại lớn nhất tại Việt Nam diễn ra vào tháng 11/2017 tại Đà Nẵng, Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã đặt mua 25 chiếc xe sang Mercedes-Benz S400L mới phục vụ APEC 2017 để đổi mới đội xe Lễ tân Nhà nước. Việc bàn giao 25 xe S400L sẽ hoàn tất vào tháng 8/2017 Phiên bản S400L thuộc S-Class thế hệ hiện tại với tên mã W222. Thế hệ S-Class W222 được đánh giá là ‘chiếc xe tốt nhất thế giới’ với những công nghệ hiện đại, độ an toàn được chú trọng, thiết kế và không gian nội thất cao cấp. Kể từ khi ra mắt, dòng S-Class thế hệ mới đã đạt được nhiều giải thưởng như “Vô lăng vàng” (Golden Steering Wheel) của tạp chí AutoBild và danh hiệu “Best of the Best” cho cả thiết kế nội thất và ngoại thất tại cuộc thi Automotive Brand Contest. So với các phiên bản S400 bình thường, S400L sở hữu thân xe với trục cơ sở lớn hơn. Bên trong nội thất, S400L không chỉ sang trọng mà còn có không gian rộng rãi hơn bản thường và sở hữu nhiều công nghệ độc đáo. 300 đèn LED được sử đụng để chiếu sáng trong khoang nội thất có thể tạo ra tới 7 sắc màu khác nhau. Cụm đèn trước Full LED thông minh và hệ thống hỗ trợ tầm nhìn ban đêm Night View Assist Plus đảm bảo tầm kiểm soát của người lái. Hệ thống AIR-BALANCE với bộ lọc than hoạt tính và chức năng ion hóa oxi mang lại bầu không khí trong lành và dễ chịu cho khoang nội thất của S-Class. Thêm vào đó, tùy theo sở thích và tâm trạng, hành khách còn có thể lựa chọn 1 trong 4 hương nước hoa được điều chế bởi chuyên gia mùi hương Marc Vom Ende. Xe sở hữu nội thất ốp gỗ bóng Blurr Walnut màu nâu, vô lăng 2 chấu bọc da, ốp gỗ, 2 màn hình màu TFT 12,3 inch, đồng hồ thời gian Analogue với ngôi sao 3 cánh ở chính giữa bảng táp-lô cùng ốp bệ cửa với logo nhà sản xuất phát sáng. Mercedes-Benz S400L là sedan hạng sang sở hữu khối động cơ V6, tăng áp kép có dung tích 3.0 lít, công suất tối đa 333 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm tại dải vòng tua 1.600-4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic Plus. Nhờ đó, Mercedes S400L có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 6,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình của Mercedes-Benz S400L là 8,1 lít/100 km. Giống các phiên bản S-Class W222 khác, độ an toàn của S400L đã được kiểm chứng khi được Ủy ban An Toàn Giao thông Châu Âu (EURO NCAP) chấm cho số điểm 5 sao sau các thử nghiệm va chạm. Xe sở hữu túi khí đai an toàn giúp giảm thiểu chấn thương cho hành khách ở hàng ghế sau, hay hệ thống phòng ngừa va chạm CPA Plus với chức năng hỗ trợ phanh tự động. Hiện tại ở Việt Nam, phiên bản S400L đang được Mercedes-Benz Việt Nam phân phối chính hãng với mức giá 3,939 tỷ đồng.

