Soi xe ôtô siêu rẻ Chevrolet Spark 2019 “đấu” Kia Morning

Thương hiệu xe hơi Mỹ vừa tiến hành nâng cấp cho chiếc xe đô thị cỡ nhỏ Chevrolet Spark 2019 mới với loạt điều chỉnh ở bên ngoài cũng như các trang bị ở bên trong, mạnh mẽ và hiện đại hơn - nhằm cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. như Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Về thiết kế, phần đầu xe và lưới tản nhiệt mang kiểu dáng mới, trang trí thêm chi tiết mạ crôm bao quanh giúp xe sang trọng và hiện đại hơn. Chevrolet Spark mới trang bị đèn pha projector tiêu chuẩn, đèn LED ban ngày. Bên cạnh đó, còn có gói cá nhân hóa màu sơn ngoại thất. Spark 2019 bán ra nhiều lựa chọn phiên bản gồm LS, LT, 2LT và Activ. Trong đó Spark Activ lấy cảm hứng theo phong cách crossover với chiều cao tăng thêm 10 mm. Tất cả các phiên bản của Spark 2019 trang bị tiêu chuẩn với hệ thống điều hòa, 10 túi khí và camera lùi. Mẫu hatchback cỡ nhỏ nhà Chevrolet trang bị hệ thống thông tin giải trí MyLink mới nhất, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Thêm hệ thống OnStar và truy cập kết nối không giới hạn, thêm quyền truy cập ứng dụng myChevrolet Mobile.Hãng xe hơi Chevrolet bổ sung tính năng an toàn mới như hệ thống phanh tự động khi phát hiện va chạm phía trước LSFAB (Low Speed Front Automatic Braking), hệ thống cảnh báo trước va chạm FCA (Forward Collision Alert) và cảnh báo chệch làn đường LDW (Lane Departure Warning). Là phiên bản cải tiến facelift nên kiểu dáng và nội thất của chiếc xe không thay đổi quá nhiều so với hiện tại. Do vậy cụm động cơ giống phiên bản cũ, loại 1,4 lít 4 xi-lanh Ecotec, công suất 98 mã lực, mô-men xoắn cực đại 127,4 Nm. Tùy chọn số sàn 5 cấp hoặc hộp số CVT. Theo kế hoạch, Chevrolet Spark 2019 sẽ bán ra tại Mỹ vào nửa cuối năm 2018, giá bán công bố cùng thời điểm. Trong khi đó, Spark 2018 giá từ 13.000 USD. Chevrolet Spark nằm cùng phân khúc với Kia Morning. Video: Chi tiết xe siêu rẻ Chevrolet Spark 2019.

