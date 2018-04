“Soi” Toyota Vios 2018 giá 482,5 triệu sắp về Việt Nam

Sau lễ ra mắt ấn tượng tại triển lãm ôtô Bangkok 2018 tại Thái Lan, mẫu xe Toyota Vios 2018 lại tiếp tục ra mắt người tiêu dùng Indonesia với giá khởi điểm từ 291 triệu Rupiah (tương đương 482,5 triệu đồng). Toyota Vios 2018 là phiên bản thu nhỏ của Toyota Camry 2018, với những đường nét tương tự như thiết kế của Toyota Camry 2018. So với phiên bản tiền nhiệm thì phần đầu xe Toyota Vios mới thiết kế lại trau chuốt hơn, có đường nét hơn và đặc biệt là cá tính hơn, trẻ trung hơn. Cụm đèn pha thiết kế lại cá tính hơn, sang trọng hơn phiên bản tiền nhiệm với vỏ đèn được làm từ nhựa màu tối. Toyota Vios 2018 sử dụng cụm đèn pha không còn vuông vức như phiên bản tiền nhiệm, thay vào đó là những đường nét mềm mại hơn. Cụm đèn hậu là điểm nhấn không thể bỏ qua của Toyota Vios 2018, chỉ có thể nói là quá đẹp, quá tinh tế cho thiết kế cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu của Toyota Vios 2018 sử dụng bóng dạng LED mang lại ánh sáng cường độ cao, độ bền lớn. Nội thất của Toyota Vios 2018 được thiết kế rất hài hòa giữa vẻ hiện đại và bố trí phù hợp các tính năng tiện nghi cho người dùng. Bên trong Toyota Vios 2018 ở Indonesia là nội thất phối 2 màu be và đen. Những trang bị nội thất nổi bật của mẫu sedan cỡ B này bao gồm điều hòa tự động... Vô lăng xe Toyota Vios 2018 sử dụng vô lăng 3 chấu thể thao, có tích hợp các chức năng điều khiển âm thanh trên vô lăng, mang đến sự tiện lợi khi vừa di chuyển vừa điểu khiển hệ thống âm thanh. Xe gồm hai hàng ghế rộng rãi. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Toyota Vios 2018 được trang bị 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, trợ lực phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử. Sau khi ra mắt ở một số thị trường Đông Nam Á, mẫu sedan Toyota bán chạy nhất ở Việt Nam này chuẩn bị ra mắt người dùng trong thời gian tới. Toyota Vios 2018 vừa ra mắt với nhiều cải tiến mới tại Indonesia.



