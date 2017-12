“Soi” Toyota Corolla Altis 2.0V giá 925 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe Toyota Corolla 2018 là phiên bản nâng cấp lần thứ 2 nhưng là lần thay đổi ngoại hình đáng kể nhất của Altis thế hệ thứ 11 ra mắt lần đầu tại Việt Nam năm 2014. Đáng chú ý, ở lần nâng cấp này, số phiên bản của xe tăng từ 3 lên 5, với việc thêm một bản 1.8E CVT nhưng là bản thiếu và 1 bản 2.0V Sport - đây là phiên bản với tùy chọn option gần cao cấp nhất, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Toyota Corolla Altis 2.0V mới có kích thước 4.620mm dài, 1.775mm rộng và 1.460mm cao, cùng chiều dài cơ sở 2.700mm. Phần đầu xe dạng chữ T thiết kế hiện đại với lưới tản nhiệt mảnh hơn với 1 nan, nối 2 cụm đèn pha với nhau, vuốt dài sang hai bên tạo cảm giác thân xe rộng hơn. So với phiên bản trước, Toyota Corolla Altis 2018 có một số thay đổi về thiết kế ngoại thất cùng trang bị công nghệ hiện đại và an toàn hơn. Lưới tản nhiệt trên mảnh hơn với 1 nan, lưới tản nhiệt dưới được mở rộng, nối 2 đèn sương mù với nhau. Riêng bản 2.0V có đèn pha Bi-LED hiện đại đi cùng dải đèn chiếu sáng ban ngày. Nhìn ngang, Corolla Altis 2018 không có nhiều thay đổi ngoại trừ phần đèn sương mù nối liền với lưới tản nhiệt dễ nhận biết. Gương chiếu hậu của bản 2.0V Sport tích hợp thêm chức năng gập tự động và tự động điều chỉnh khi lùi xe. Ở phía sau, hãng xe ôtô Toyota giữ nguyên thiết kế đèn hậu cho chiếc xe, nhưng thiết kế lại chóa bên trong với đèn LED dải. Ngoài ra, cụm đèn hậu vẫn mang thiết kế và phong cách của phiên bản cũ với phận trung tâm được nối với nhau bằng một thanh kim loại mạ chrome, cản sau chỉnh sửa. Phiên bản Sport được trang bị thêm cánh lướt gió gắn cố định. Cản sau có vân phong cách giả carbon trông khá ấn tượng. Trong khi đó, hông của xe không có nhiều thay đổi, bản 2.0V sẽ sử dụng mâm đúc 16 inch giống phiên bản 1.8 AT. Bản 2.0V còn đi kèm gạt mưa tự động, gương chiếu hậu tự động gập và điều chỉnh khi lùi. Phiên bản 2.0V không có bộ bodykit thể thao như phiên bản 2.0 Sport. Tương tự như ngoại thất, nội thất của Corolla Altis 2018 cũng chỉ có một vài thay đổi nhỏ, chưa thực sự tạo được sức hấp dẫn. Bảng táp-lô được điều chỉnh dễ dàng sử dụng hơn, cửa gió điều hoà 2 bên dạng tròn cùng màn hình hiển thị đa thông tin TFT 4.2 inch được tinh chỉnh. Ghế ngồi trên phiên bản 2.0V được bọc da, ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng, trong khi ghế phụ chỉnh cơ. Vô-lăng bọc da 3 chấu trợ lực điện, điều chỉnh 4 hướng tích hợp lẫy chuyển số. Gương chiếu hậu bên trong chống chói nhưng không tích hợp camera lùi như bản 2.0V Sport. Trang bị tiện nghi gồm: Khởi động bằng nút bấm, điều hoà tự động, màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp đầu DVD, 6 loa, kết nối USB/bluetooth, HDMI, AUX… Trang bị an toàn gồm 7 túi khí, chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) và hệ thống cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRC). Corolla 2.0V được trang bị động cơ 2.0L công suất cực đại 143 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 187 Nm tại 3.600 vòng/phút, đi kèm hộp số CVT, trong khi đó cả 3 phiên bản 1.8L dùng động cơ 1.8L công suất 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 173 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số CVT hoặc số sàn 6 cấp. Các phiên bản có thêm chế độ Sport – Thể thao (ngoại trừ bản 1.8MT), nhưng với thông số động cơ trên thì chế độ này không mang lại quá nhiều sự khác biệt về cảm giác lái. Toyota Corolla Altis phiên bản 2.0V 2018 hiện tại đang được bán ra tại Việt Nam với giá khoảng 925 triệu đồng.

Mẫu xe Toyota Corolla 2018 là phiên bản nâng cấp lần thứ 2 nhưng là lần thay đổi ngoại hình đáng kể nhất của Altis thế hệ thứ 11 ra mắt lần đầu tại Việt Nam năm 2014. Đáng chú ý, ở lần nâng cấp này, số phiên bản của xe tăng từ 3 lên 5, với việc thêm một bản 1.8E CVT nhưng là bản thiếu và 1 bản 2.0V Sport - đây là phiên bản với tùy chọn option gần cao cấp nhất, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Toyota Corolla Altis 2.0V mới có kích thước 4.620mm dài, 1.775mm rộng và 1.460mm cao, cùng chiều dài cơ sở 2.700mm. Phần đầu xe dạng chữ T thiết kế hiện đại với lưới tản nhiệt mảnh hơn với 1 nan, nối 2 cụm đèn pha với nhau, vuốt dài sang hai bên tạo cảm giác thân xe rộng hơn. So với phiên bản trước, Toyota Corolla Altis 2018 có một số thay đổi về thiết kế ngoại thất cùng trang bị công nghệ hiện đại và an toàn hơn. Lưới tản nhiệt trên mảnh hơn với 1 nan, lưới tản nhiệt dưới được mở rộng, nối 2 đèn sương mù với nhau. Riêng bản 2.0V có đèn pha Bi-LED hiện đại đi cùng dải đèn chiếu sáng ban ngày. Nhìn ngang, Corolla Altis 2018 không có nhiều thay đổi ngoại trừ phần đèn sương mù nối liền với lưới tản nhiệt dễ nhận biết. Gương chiếu hậu của bản 2.0V Sport tích hợp thêm chức năng gập tự động và tự động điều chỉnh khi lùi xe. Ở phía sau, hãng xe ôtô Toyota giữ nguyên thiết kế đèn hậu cho chiếc xe, nhưng thiết kế lại chóa bên trong với đèn LED dải. Ngoài ra, cụm đèn hậu vẫn mang thiết kế và phong cách của phiên bản cũ với phận trung tâm được nối với nhau bằng một thanh kim loại mạ chrome, cản sau chỉnh sửa. Phiên bản Sport được trang bị thêm cánh lướt gió gắn cố định. Cản sau có vân phong cách giả carbon trông khá ấn tượng. Trong khi đó, hông của xe không có nhiều thay đổi, bản 2.0V sẽ sử dụng mâm đúc 16 inch giống phiên bản 1.8 AT. Bản 2.0V còn đi kèm gạt mưa tự động, gương chiếu hậu tự động gập và điều chỉnh khi lùi. Phiên bản 2.0V không có bộ bodykit thể thao như phiên bản 2.0 Sport. Tương tự như ngoại thất, nội thất của Corolla Altis 2018 cũng chỉ có một vài thay đổi nhỏ, chưa thực sự tạo được sức hấp dẫn. Bảng táp-lô được điều chỉnh dễ dàng sử dụng hơn, cửa gió điều hoà 2 bên dạng tròn cùng màn hình hiển thị đa thông tin TFT 4.2 inch được tinh chỉnh. Ghế ngồi trên phiên bản 2.0V được bọc da, ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng, trong khi ghế phụ chỉnh cơ. Vô-lăng bọc da 3 chấu trợ lực điện, điều chỉnh 4 hướng tích hợp lẫy chuyển số. Gương chiếu hậu bên trong chống chói nhưng không tích hợp camera lùi như bản 2.0V Sport. Trang bị tiện nghi gồm: Khởi động bằng nút bấm, điều hoà tự động, màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp đầu DVD, 6 loa, kết nối USB/bluetooth, HDMI, AUX… Trang bị an toàn gồm 7 túi khí, chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) và hệ thống cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRC). Corolla 2.0V được trang bị động cơ 2.0L công suất cực đại 143 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 187 Nm tại 3.600 vòng/phút, đi kèm hộp số CVT, trong khi đó cả 3 phiên bản 1.8L dùng động cơ 1.8L công suất 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 173 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số CVT hoặc số sàn 6 cấp. Các phiên bản có thêm chế độ Sport – Thể thao (ngoại trừ bản 1.8MT), nhưng với thông số động cơ trên thì chế độ này không mang lại quá nhiều sự khác biệt về cảm giác lái. Toyota Corolla Altis phiên bản 2.0V 2018 hiện tại đang được bán ra tại Việt Nam với giá khoảng 925 triệu đồng.