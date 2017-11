"Soi" siêu xe Trung Quốc thương hiệu Mỹ Saleen S1

Chiếc siêu xe Saleen S1 mới vừa ra mắt thời gian qua do thương hiệu ôtô Saleen của Mỹ tái thiết lập tại thị trường Trung Quốc. Đây là mẫu xe hoàn toàn mới đầu tiên của Saleen sau khi về tay người Trung Quốc. Tuy nhiên trên thực tế, mẫu xe này có nguồn gốc từ chiếc Artega GT của hãng xe Đức Artega cách đây 10 năm. Vào năm 2012, Artega phá sản, và năm 2015 Steve Saleen đã mua lại toàn bộ công cụ sản xuất và bản quyền của GT. Sau đó, Saleen đã tiếp tục cải tiến thiết kế của Artega GT để tạo ra chiếc Saleen S1 ngày nay. Đây chính là mẫu Artega GT hồi đó. Hình ảnh siêu xe Trung Quốc, Saleen S1 ngày nay cho thấy xe sở hữu thân xe tương tự Artega GT. Riêng phần đầu, phần đuôi cùng một số chi tiết như khe gió và nẹp hai bên thân đã được Saleen thiết kế lại hoàn toàn. Nhiều người nhận xét rằng, Saleen S1 dù được thiết kế lại với nhiều đường nét mới, công nghệ hiện đại hơn nhưng nếu so nó với nhiều mẫu xe thể thao thế hệ mới khác, chiếc xe không tạo ấn tượng mạnh. Đuôi siêu xe không có gì đặc biệt, chưa thể hiện được điểm mạnh mẽ của những siêu xe thể thao. Hình ảnh nội thất xe bên trong vẫn chưa được công khai tại lễ ra mắt nhưng thoạt nhìn qua cửa kính xe có thể thấy xe sở hữu thiết kế cabin khá lạc hậu, giống như những chiếc xe từ đầu Thế kỷ 21 và giống y hệt như Artega GT. Xe được trang bị cỗ máy 2.3l 4 xi-lanh tăng áp EcoBoost được lấy từ Focus RS, cho công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 577Nm. Động cơ này dẫn động cầu sau và nằm ở giữa thân xe. Theo hãng xe ôtô Saleen, S1 có thể đạt tốc độ tối đa 290km/h. S1 sẽ được sản xuất hoàn toàn ở Trung Quốc, do quốc gia này đánh thuế rất cao vào xe nhập khẩu. Những chiếc Saleen S1 "made in China" cũng sẽ được xuất ra các thị trường trên Thế giới trong thời gian tới. Video: Chi tiết siêu xe Trung Quốc thương hiệu Mỹ Saleen S1.

