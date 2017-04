"Soi" siêu xe Ferrari LaFerrari đỉnh cao giá 77,3 tỷ đồng

Ra mắt lần đầu tại triển lãm Geneva năm 2013, siêu xe Ferrari LaFerrari là một trong 3 mẫu xe đại diện cho thế hệ siêu xe mới với hệ động lực xăng - điện hybrid, bên cạnh McLaren P1 và Porsche 918 Spyder. Tên gọi LaFerrari trong tiếng Ý nghĩa là "chiếc Ferrari", mang hàm ý chiếc xe có đầy đủ những đặc tính "định nghĩa" một siêu xe Ferrari đích thực. Là siêu xe đỉnh cao kế thừa chiếc Ferrari Enzo ra mắt hồi năm 2002, quá trình phát triển LaFerrari đã được Ferrari "thai nghén" từ khoảng năm 2007. Hãng đã sử dụng các dữ liệu thu thập được từ những chiếc Enzo Ferrari "bản đua" FXX trong khi nghiên cứu chế tạo chiếc xe. Những phiên bản ý tưởng đầu tiên của LaFerrari, với tên gọi Manta và Tensostruttura được công bố lần đầu tiên tại Bảo tàng Ferrari ở Maranello, Ý vào năm 2011. Sở hữu kiểu dáng vừa "sexy", vừa mang đặc tính khí động học nổi bật, LaFerrari đã được "chấp bút" bởi trung tâm thiết kế của chính Ferrari, dưới sự giám sát của nhà thiết kế Flavio Manzoni. Điều này đã khiến LaFerrari trở thành chiếc siêu xe Ferrari đỉnh cao đầu tiên không do hãng thiết kế nổi tiếng của Ý là Pininfarina tạo kiểu dáng. Các kích thước D x R x C của xe lần lượt là 4702, 1992, 1116 mm cùng trục cơ sở dài 2650 mm. Dù là một siêu xe hybrid nhưng LaFerrari chỉ có trọng lượng ướt 1585 kg. Ở bên trong nội thất, LaFerrari sở hữu thiết kế tối giản và mang đậm phong cách xe đua. Để giảm trọng lượng, bảng táp-lô và bệ trung tâm của chiếc xe đã được làm hoàn toàn từ sợi carbon giống như chassis, đồng thời có số nút bấm được tối giản ít nhất có thể. Bảng đồng hồ của xe là một màn hình hiển thị màu đa thông tin, trong khi nhiều nút công tắc đã được dời lên vô-lăng kiểu xe đua. Ngay cả những ghế ngồi của LaFerrari cũng là ghế thể thao theo phong cách xe đua với khung xương bằng sợi carbon và dây đai an toàn 4 điểm. Mặc dù vậy, cabin của xe vẫn khá sang trọng khi được bọc da cao cấp kết hợp với vải nhung alcantara trọng lượng nhẹ. Do có vị trí đặt quạt tản nhiệt ở phía trước và một phần bị chiếm bởi bộ dụng cụ sửa chữa đi kèm, khoang hành lý phía trước mũi xe của LaFerrari có thể tích "siêu nhỏ", chỉ đạt 39,6 lít. Khoang hành lý của xe được bảo vệ khỏi nhiệt độ bởi một nắp che bằng nhựa phía trên. So với các đối thủ, LaFerrari vẫn giữ được sự "thuần khiết" của một siêu xe truyền thống với khối động cơ V12 6.3l nạp khí tự nhiên 789 mã lực, bên cạnh mô-tơ điện 161 mã lực để đạt tổng công suất 950 mã lực cùng mô-men xoắn 950 Nm. Có trọng lượng chỉ 1255 kg cùng hệ dẫn động cầu sau và hộp số ly hợp kép 7 cấp, chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa 350 km/h và tăng tốc từ 0-100 km trong chưa đầy 3 giây. Có số lượng sản xuất chỉ 499 chiếc, LaFerrari là một mẫu xe siêu hiếm và siêu đắt khi mỗi chiếc có giá khởi điểm hơn 1 triệu USD khi mới ra. Tuy nhiên hiện nay, do cả 499 chiếc đã được bán hết nên một chiếc LaFerrari cũ có giá dao động tới 3 triệu USD. Chiếc LaFerrari trong bài viết này được giao cho chủ xe tại Ý vào tháng 4/2014 nhưng mới chỉ chạy được hơn 180 km và ở trong tình trạng như mới. Nó có màu đỏ truyền thống của Ferrari là Rosso Corsa cùng mui đen và chuẩn bị được đưa ra đấu giá tại lễ hội xe "quý tộc" Concorso d'Eleganza Villa d'Este với giá dự kiến cao nhất lên tới 3,2 triệu Euro (tương đương 77,3 tỷ đồng).

